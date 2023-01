Maar lief kabinet, we zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?

Er bestaan verschillende soorten scheidingen. Je hebt de partners die elkaar ooit (of niet eens zo heel lang geleden) in volle overtuiging trouw tot aan de dood hebben beloofd, maar bij nader inzien besluiten hiervan af te zien. Je hebt ook de scheiding der machten: het staatsrechtelijke principe dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van elkaar gescheiden zijn en elkaar hun werk laten doen. Reden waarom rechters zich in beginsel onthouden van kritiek op het optreden van de andere staatsmachten.

OVER DE AUTEUR Aisha Dutrieux is rechter en schrijver. Dutrieux is in januari gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Nu ik op het punt sta afscheid te nemen van mijn rechterschap (per 1 februari), permitteer ik mij deze grens te overschrijden om u dit te zeggen: De scheiding der machten is de laatste jaren meer en meer als een scheiding tussen voormalige partners gaan voelen. De vader die over zijn ex-partner zegt: ‘Laat mama maar kletsen.’

‘Minder Marokkanen’

Ik herinner me hoe een aantal jaren terug mensen in de zittingszaal, in navolging van Geert Wilders, ineens begonnen te spreken van een ‘neprechtbank’. Daarna had je de rechtszaak rondom Wilders en zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak, waarin de behandelend rechters om de haverklap gewraakt werden. En jawel hoor, ineens was dat in de mode. Procedures kwamen stil te liggen, terwijl de leden van de wrakingskamer (ook rechters, met eigen zaken die daardoor eveneens moesten wachten) zich moesten buigen over de meest ridicule wrakingsverzoeken.

Waarmee ik maar wil zeggen: het voorbeeld dat in Den Haag wordt gegeven, krijgt navolging. Dit kon je nog afdoen als de acties van een wat zonderlinge eenling. Erger wordt het wanneer een minister of zelfs het voltallige kabinet besluit uitspraken van rechters naast zich neer te leggen. De laatste jaren gebeurt dit zo regelmatig dat ik een zeer schadelijk gevolg hiervan begin te vrezen. Namelijk: een oordeel van een rechter is ook maar een mening en als die je niet bevalt, kun je er simpelweg voor kiezen daar geen uitvoering aan te geven. Of je kunt een geitenpaadje zoeken. Kijk maar, de ministers doen het ook.

Een andere trend: maatregelen nemen die in strijd zijn met de wet en/of Europese verdragen. Vervolgens rechtszaken voeren om tijd te winnen. Wachten tot de rechter in allerhoogste instantie een oordeel heeft gegeven. De rechtspraak als middel tot een politiek doel. Maar lief kabinet, zo zijn we toch niet getrouwd? We zouden toch sámen de rechtsstaat beschermen?

Ik heb het natuurlijk over zaken over het klimaat (Urgenda), over stikstof, de Wet openbaarheid van bestuur/ Wet open overheid, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Nareizigers

Het meest recente voorbeeld is dat van de nareizigers, de gezinsleden van mensen met een asielstatus. Een asielvergunning krijg je alleen wanneer kan worden vastgesteld dat – simpel gezegd – het land van herkomst niet veilig is. Doordat wij, als zeer rijk land, er niet in slagen aan alle aanvragers van asiel onderdak te bieden en de asielzoekerscentra overstromen, heeft de regering bij wijze van tijdelijke maatregel bedacht dat gezinshereniging pas plaats kan vinden als degene die al in Nederland is een geschikte woning heeft gevonden.

Dat dit in veel gevallen niet zal lukken, mag duidelijk zijn. Pas na (maximaal) vijftien maanden – negen maanden beslistermijn, daarna zes maanden wachttijd – vruchteloos zoeken naar een woning, mag de vluchteling alsnog zijn gezinsleden in de armen sluiten.

De ‘nareismaatregel’ is ondanks opvallend luid protest van experts, doorgezet. Inmiddels hebben rechtbanken van zich laten horen. In niet mis te verstane bewoordingen: het vertragen van gezinshereniging is in strijd met de Vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Dit is geen kattenpis. Je hoeft niet eens een goede verstaander te zijn om te snappen wat rechters van deze maatregel vinden.

Toch besluit de staatssecretaris het oordeel van de Raad van State af te wachten. Ik mag hopen dat wanneer ook de hoogste bestuursrechter gehakt maakt van de maatregel, de staatssecretaris goed luistert naar zijn collega, minister Van der Wal, die eerder al concludeerde (over het stikstofdossier) dat ‘de tijd van de geitenpaadjes voorbij is’.

Rechterlijke uitspraken beschouwen als een mening. Geitenpaadjes zoeken. Als rechtsstaat moet je niet willen dat burgers en bedrijven op deze manier kijken naar en omgaan met het recht. In plaats van het metaforische ‘Laat mama maar kletsen’, zou de boodschap van het kabinet dan ook glashelder moeten zijn: de rechter heeft gesproken. In de woorden van de rijdende rechter: ‘Daar moet u het mee doen.’