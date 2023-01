Ik zat nog maar een paar minuten met mijn oudste dochter in de auto toen ze vroeg: ‘Wat denk je dat Hans Klok nu aan het doen is?’ Het was een vraag die ik niet had zien aankomen, maar desalniettemin relevant was. We waren op weg naar het Kerstcircus in Haarlem, waar Hans Klok ook zou optreden. Kerst was allang geweest, Driekoningen ook, maar het is altijd tijd voor Hans Klok. ‘Misschien eet hij even een broodje’, opperde ik. Blijkbaar had ze dezelfde vraag gesteld aan mijn vrouw. ‘Dat zei mama ook’, knikte ze, ‘of misschien slaapt hij even.’

Het circus stond midden in een groot, vreugdeloos park aan de rand van Haarlem. We waren veel te vroeg en als eersten liepen we de lege tent binnen. We zochten een goede plek uit en gingen zitten. ‘Ik vind het een beetje spannend’, zei ze na een paar minuten.’ Ik vroeg wat ze precies bedoelde. ‘Nou gewoon, Hans Klok en welke trucjes hij gaat doen.’ ‘Ah’, zei ik, ‘je bedoelt dat je zenuwachtig bent.’ Ze fronste. ‘Wat betekent zenuwachtig?’ 7 is ze, over twee weken 8. Blijkbaar is dit dan die leeftijd waarop ze zo groot en tegelijkertijd zo klein kan zijn.

De voorstelling begon. Met open mond staarde ze naar de koorddansers, de sterke man die met autobanden jongleerde en de clown die clownsdingen deed. ‘Hoe dan?’, riep ze steeds maar weer. Af en toe graaide ze in de enorme emmer popcorn op haar schoot. Na een tijdje nam de spreekstalmeester (tevens Coole Piet Diego, van het lied Corona van Ongehoord Nederland) het woord. Hans Klok zou nu moeten beginnen, zei hij, ‘maar hij is te laat.’ Met grote ogen keek mijn dochter me aan. ‘Als hij er niet is, ben ik hier helemaal voor niets gekomen.’

Maar Hans Klok was er wel, natuurlijk. Hij zat gewoon in een kist. De show was spectaculair, met vuur, wapperende blonde manen en schaars geklede dames (de Diva’s of Magic) in kisten die met zwaarden doorboord werden. Hoe goed ik ook probeerde op te letten, telkens weer moest ik mijn hoofd buigen en het meewarig schudden voor the world’s fastest magician.

Na afloop liepen we door het park terug naar de auto. Het was donker en met het lampje van mijn telefoon scheen ik op de grond om te voorkomen dat we in plassen zouden stappen. We praatten na over het circus. Het spannendst had ze het rad des doods gevonden, waarbij acrobaten ongezekerd op een ronddraaiend rad allerlei verschrikkelijke trucs uithalen. Daarna vroeg ik haar wie ze er het mooist vond uitzien. Een van de Diva’s of Magic waarschijnlijk, of die Spaanse acrobaat met haar glitterpakje en gigantische nepwimpers. ‘Het mooist van iedereen was Hans Klok’, zei ze, terwijl ze om een plas heen stapte. En daarna: ‘Zijn haar, oelala!’