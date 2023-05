Maakt ChatGPT de mens dommer?

Schrijver Ilana Pena en andere scenarioschrijvers staken in Hollywood. Ze willen meer geld verdienen, maar vrezen ook voor hun toekomst door de razendsnelle opkomst van schrijfrobots. Beeld AFP

Wat ik tot nu toe mis in de berichtgeving over kunstmatige intelligentie (AI) is de invloed die het gebruik van programma’s als ChatGPT heeft op de ontwikkeling van het menselijk brein.

Sinds de introductie van computers wordt al gewezen op het gevaar dat mensen hun kennis steeds meer baseren op het kunnen vinden van feiten op internet. Die kennis zelf verwerven en opslaan, wordt steeds minder noodzakelijk geacht. Wordt de mens zo niet steeds dommer en afhankelijk van de techniek?

Natuurkundedocent Stijn van Steenbergen hoeft niet meer na te denken over het opstellen van opdrachten en oefenexamens, maar laat dat over aan ChatGPT. Een in mijn ogen gevaarlijke tendens.

René Yedema, Almelo

Avocado

Alleen deze week al twee artikelen in de krant over ernstige watertekorten in Zuid-Europa. Het besef dat de avocado een onevenredig aandeel heeft in de waterconsumptie (1.300 liter water per kilogram avocado) is bij menig receptenschrijver en consument nog niet doorgedrongen. Ter vergelijking: 1 kilogram bananen heeft 84 liter water nodig.

Maandag in de Volkskeuken weer een recept met avocado. Het cynische is dat in dat recept wel bioham en eieren van eigen kip worden aanbevolen, maar voorbij wordt gegaan aan het mondiale waterprobleem.

Receptenschrijvers (en consumenten) van de Volkskeuken-recepten: stop de avocado.

Kees Daamen, Maastricht

Renée Römkes

Het artikel over Renée Römkens en haar publicaties over femicide is een terecht eerbetoon aan deze strijdbare vrouw. In 2000 bood ik als PvdA-Kamerlid en als voorzitter van de Landelijke Werkgroep Huiselijk Geweld het Manifest Stop Huiselijk Geweld aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan.

Destijds waren er in de Tweede Kamer fracties die geweld achter de voordeur zagen als een privékwestie, in plaats van een maatschappelijk en politiek probleem. Als landelijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van justitie, politie, Blijfhuizen en GGZ zaten, hebben we veel gehad aan het onderzoek van Renée Römkens en ook aan de contacten met haar. Wij pleitten ook voor een maatregel dat daders het huis uit moesten, en niet de slachtoffers.

Destijds wilden velen de onrustbarende cijfers in ons manifest over moord op vrouwen en kinderen niet geloven. Ik kreeg zelfs mails en telefoontjes van mannen die we nu complotdenkers noemen, die met dreigende taal uitten dat wij niet aangaven dat (naar hun mening) meer mannen dan vrouwen slachtoffer zouden zijn van huiselijk geweld.

In de ruim twintig jaar sindsdien zijn er meer onderzoeken – onder andere van Römkens – verschenen, is samenwerking in de keten verbeterd en zijn (wettelijke) maatregelen getroffen. Maar helaas moeten we constateren dat er nog steeds vrouwen door hun (ex-)partner worden vermoord en ook kinderen slachtoffer zijn. Daarbij wordt nu het thema eerwraak met name genoemd, iets wat destijds taboe was om te publiceren, en is ­femicide de terechte term die wordt gebruikt.

De publicaties van Römkens zijn nog steeds actueel, hoewel we het na zoveel jaar vrouwenstrijd graag anders hadden gezien.

Annet van der Hoek, Franeker

Vaderrol

Evelien de Jong suggereert dat vrouwen vaker moeder zouden worden als ze maar konden kiezen voor de vaderrol. Want dan zouden ze in plaats van een babyboete een babybonus krijgen. Dit kan natuurlijk niet kloppen. Als de vaderrol echt zo veel aantrekkelijker is dan de moederrol, dan zouden er toch relatief meer vaders dan moeders moeten zijn in Nederland. Welnu, volgens het CBS wordt maar 75 procent van alle mannen vader, terwijl zoals De Jong juist opmerkt 80 procent van alle vrouwen moeder wordt.

Julius op de Beke, Den Haag

Kansloos

Verpleegkundigen hebben naar verhouding een laag inkomen. Ze moeten vaak dag na dag overwerken. Worden uitgescholden, bedreigd, soms nog erger, worden continu geconfronteerd met het leed van anderen. Werken ’s avonds, ’s nachts, tijdens de schoolvakanties en zijn altijd oproepbaar.

Honderden verpleegkundigen zijn door longcovid hun baan kwijtgeraakt en krijgen geen enkele vergoeding. Terecht meldt de krant in twee artikelen hoe zwaar de omstandigheden voor arbeidsmigranten in Nederland zijn, maar ik heb weinig hoop op verandering.

Als we al niet bereid zijn om goed voor onze ‘eigen’ verpleegkundigen te zorgen, dan zijn arbeidsmigranten kansloos.

Jan Rob Dijkstra, Winsum