Maak van Tata een innovatief staatsbedrijf

Tata Steel gezien vanuit IJmuiden. Beeld ANP

Brief van de dag: Laat de overheid Tata Steel opkopen

De Nederlandse poot van Tata Steel is een van de modernste staalbedrijven ter wereld. Zo’n bedrijf wil je graag handhaven, want de wereldbevolking heeft behoefte aan staal in allerlei soorten en maten. Maar hetzelfde bedrijf geeft in de regio IJmond grote overlast voor gezondheid en milieu. Zo’n bedrijf ben je liever kwijt dan rijk.

Laat de Nederlandse overheid daarom Tata Steel kopen en er een staatsbedrijf van maken dat dient als innovatie-testcentrum. De transitie naar een staalbedrijf dat draait op waterstof zal veel kennis genereren waar de BV Nederland zijn voordeel mee kan doen. Zolang Tata nog CO 2 uitstoot, wordt die offshore opgeslagen in lege gasvelden; die technologie komt dan ook goed van de grond. En betere reinigingstechnieken om de uitstoot van lood en andere zorgwekkende stoffen in te dammen, zijn internationaal gezien óók hoogst interessant.

Jasper Griffioen, hoogleraar waterkwaliteitsbeheer, Universiteit Utrecht

E-hype?

Jakob Muntinga schrijft (O&D, 4/9) dat zijn hybride auto niet met fossiele auto’s kan concurreren. Afhankelijk van seizoen en rijstijl kan ik met mijn elektrische auto 390 tot 480 kilometer rijden, dat kost bij thuisladen 3 à 4 cent per kilometer. De CO 2 -belasting over de levensduur van een elektrische auto is duidelijk lager, zeker als je groene energie gebruikt. Maar het gunstigst is je vervoersbehoefte verlagen (dicht bij je werk gaan wonen) of de gewone fiets pakken. Als ik zie hoeveel jonge benen er tegenwoordig elektrisch fietsen, dan zie je dat de e-hype met name ergens anders te vinden is.

Marc Heijligers, Geldrop

Schoolreisje

Leerlingen die niet gevaccineerd zijn de toegang tot schoolreisjes ontzeggen is verboden, laat het ministerie van Onderwijs weten. Iedereen moet mee kunnen gaan met een door school georganiseerde reis naar het buitenland. Een mooi en duidelijk standpunt. Nu nog even regelen dat kinderen uit arme gezinnen ook mee kunnen naar Rome of Berlijn.

Paulien Jansen, Nijmegen

Vooroordelen

Jaap Jan Brouwer (O&D, 6/9) vraagt zich na lezing van het interview over mijn onderzoek (Wetenschap, 4/9) af of kinderen van kleur niet ook een voorkeur hebben voor de eigen groep, net zoals witte kinderen.

Mijn onderzoeksteam heeft recentelijk ook Turks-Nederlandse en Afro-Nederlandse kinderen dezelfde foto’s voorgelegd en gevraagd naast wie ze (niet) willen zitten op school, of met wie ze (niet) willen spelen. De eerste resultaten laten zien dat kinderen van kleur liever met een kind uit de eigen groep omgaan dan met een kind uit de andere groep van kleur. De eigen groep wordt niet verkozen boven de witte groep.

Bij de negatieve vragen vonden we dat Turks-Nederlandse kinderen net als witte Nederlandse kinderen het vaakst de zwarte kinderen noemden (om niet naast te zitten of mee te spelen), terwijl Afro-Nederlandse kinderen alle groepen even vaak noemden.

Ik leg ook graag even uit waar de term ‘moslimuiterlijk’ vandaan komt, die bij nogal wat lezers verwondering opriep. In Nederland bestaan vooroordelen over moslims. Deze groep wordt door veel Nederlanders geassocieerd met een bepaald uiterlijk, zoals een Arabisch of Turks uiterlijk. De foto’s in ons onderzoek waren van kinderen met die achtergrond, om de associatie met moslims op te wekken. Natuurlijk bestaat een ‘moslimuiterlijk’ niet op zich en is er enorm veel variatie binnen deze groep (denk aan landen als Indonesië of Somalië).

De racialisering van deze religieuze groep wordt terecht geproblematiseerd, maar is ook een werkelijkheid die in onderzoek naar vooroordelen bestudeerd moet worden. Het is alleen wel goed om ervoor te zorgen dat de versimpelde term geen eigen leven gaat leiden en zo’n woord dus in de toekomst te vermijden.

Judi Mesman, Den Haag

Lobbyist

In plaats van ach en wee te huilen over de benoeming van Cora van Nieuwenhuizen tot lobbyist voor Energie-Nederland, kan dit eenvoudig worden opgelost door de deur gesloten te houden als Cora daar energiek op staat te kloppen.

Edward van der Kaaij, Aardenburg

Ontgroening

Stoppen met die antieke flauwekul, dat is de beste ‘modernisering’. En het Rijk mag daarnaast best een boete opleggen aan universiteiten die ontgroening faciliteren. Begin eens met een goed boek.

Vera de Nijs, Amsterdam

Obsessie

In de zaterdagkrant krijgt George Herber (O&D, 4/9) alle ruimte om mensen die op de VVD stemmen verdacht te maken. In dezelfde krant gaat Sheila Sitalsing ouderwets los op Mark Rutte en vindt Ariejan Korteweg dat Rutte moet opstappen. Wat is dit toch, deze obsessie bij de Volkskrant voor de VVD in het algemeen en Rutte in het bijzonder?

Rik Bolhuis, Peize