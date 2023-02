Maak van Nederland een belastingparadijs voor bedrijven die duurzaam en inclusief ondernemen

Unilever gaat voor duurzame thee in zee met Rainforest Alliance in Kenia om zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Beeld ANP / Kris Pannecoucke

In een wereld waarin bedrijven steeds vaker worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zou Nederland zich moeten profileren als een belastingparadijs voor ondernemers die zich inzetten voor een duurzame, inclusieve wereld en brede welvaart. Dit leidt niet alleen tot een beter vestigingsklimaat voor dit soort ondernemingen, het draagt ook bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Over de auteur: Mark Damman is adviseur bij de stichting Stadsgarage, die de transitie naar betekenisvol ondernemerschap versnelt. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken.

Bedrijven die van betekenis willen zijn op het gebied van duurzaamheid en goede werkomstandigheden voor alle betrokken medewerkers, moeten daartoe in staat worden gesteld zonder te worden gestraft met hogere kosten. Laat Nederland zich positioneren als belastingparadijs voor dit type bedrijven: dat verbetert hun concurrentiepositie en stimuleert de huidige bestuurders en aandeelhouders om mee te gaan in de transitie naar een duurzame en inclusieve bedrijfsvoering.

Het stimuleren van duurzame en inclusieve bedrijfsvoering is niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor de economie. Bedrijven die op deze manier opereren zijn vaak innovatiever en efficiënter, waardoor ze uiteindelijk ook beter presteren. En als Nederland zich gaat positioneren als belastingparadijs voor dit type bedrijven en hun investeerders, kan het een belangrijke rol spelen in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Transitie

Met bureaucratische subsidies en tijdelijke stimuleringsregelingen bereik je slechts de welwillende ondernemer, maar niet het merendeel van de ondernemingen die je nodig hebt voor een succesvolle en vlotte transitie. De oorzaak is dat aandeelhouders en managers op basis van kortetermijnsuccessen worden beloond met bonusregelingen en dividenduitkeringen. Deze financiële gedrevenheid moet je positief inzetten voor het behalen van de maatschappelijke doelstellingen op de lange termijn.

Dit kan door de tarieven van de vennootschapsbelasting te koppelen aan een prestatieladder. Of door de BTW te verlagen op volledig duurzaam geproduceerde producten en diensten. De Belastingverlagingen moeten substantieel zijn waardoor het financieel interessant wordt, want weet je op alle onderdelen te scoren dan is Nederland een belastingparadijs voor jouw impactvolle onderneming.

Het beboeten en dwingende maatregelen opleggen aan bedrijven, die niet aan duurzaamheids- en inclusiviteitsnormen voldoen, zoals bepleit in de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen, zal op zichzelf niet positief bijdragen aan het vestigingsklimaat van Nederland, daarom pleit ik ervoor om bedrijven te belonen die over de hele keten een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het zwaarder belasten, beboeten en straffen van bedrijven en aandeelhouders moet pas als middel worden ingezet op het moment dat een bedrijf onterecht aanspraak doet op deze lage belasting of structureel de met elkaar gemaakte afspraken negeert.

Vooruitstrevend

Door Nederland te profileren als een impactvol belastingparadijs HOE ZIET DAT ERUIT? , laten we zien dat we vooruitstrevend zijn en bereid zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen. Het is tijd om onze kwaliteiten op dit gebied te benutten en de wereld te laten zien dat Nederland een koploper is op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit.