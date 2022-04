Maak Olga Zuiderhoek zo snel mogelijk de tv-psycholoog des vaderlands

Als het even tegenzit, denk ik sinds kort steeds vaker aan Olga Zuiderhoek. Dat komt niet eens zozeer door haar imposante bijdragen aan de Nederlandse film- en televisiewereld, maar vooral door haar opvallende carrièremove. Voor de jonge (en oudere) kijkers is Zuiderhoek op de vooravond van de zondag sinds enkele weken een naamloze pseudopsycholoog in het heerlijke VPRO-programma In Freudesnaam. Het idee van dit jeugdprogramma van Pieter Hulst is simpel: een (fictieve) leerling worstelt met een levensvraag die nét iets dieper gaat dan de gemiddelde puberkronkel. Ze lopen rond met vragen als ‘Hoe word ik grappig?’, ‘Hoe word ik slimmer?’ of ‘Hoe word ik gelukkig?’, en gaan daarvoor langs bij de vertrouwenspersoon van hun school (Zuiderhoek), die een antwoord probeert te formuleren aan de hand van (pseudo-)wetenschappelijke experimenten én een dosis mensenkennis.

In de zesde aflevering draaide het zondagavond om de vraag of de mens inherent goed of slecht is (Zuiderhoek: ‘Hallo zeg, dat is heavy stuff!’). In een klein kwartiertje komen vervolgens in sneltreinvaart onder meer Darwin, Newton, het prisoner’s dilemma, spekkie-experimenten, het treindilemma én ‘de eed van Hypocrietes’ voorbij, waarmee Zuiderhoek antwoord probeert te geven op de vraag van de leerling. Tussendoor wisselen Zuiderhoeks spitsvondige uitdrukkingen elkaar in rap tempo af, van bewuste verhaspelingen (‘spermanent’) en straattaal (‘popo-coppers’), tot de wijze uitspraak dat ‘niet alles in de libi helder is verdeeld tussen goed en fout’.

Olga Zuiderhoek in ‘In Freudesnaam’. Beeld VPRO

En dan te bedenken dat het andere kanon van In Freudesnaam deze week helaas op de reservebank zat. Ik wil u dan ook met klem adviseren om de vorige afleveringen even op te snorren, en dan met name de scènes waarin Zuiderhoek het scherm deelt met schoolconciërge (en voormalige scharrel) Koos. Deze relatief kleine bijrol had door elke Nederlandse topacteur moeiteloos ingevuld kunnen worden, maar Pierre Bokma, Gijs Scholten van Aschat en Kees Prins kunnen uiteindelijk niet in de schaduw staan van de vertolker van Koos: voetbaltrainer Henk ten Cate. In de tweede aflevering deed de markante Amsterdammer zijn intrede, met een grote bos sleutels, een klassieke lange conciërgejas, talloze knipogen naar zijn trainerscarrière én vooral veel stiekem geflirt met Zuiderhoek. Soms hebben de absurdste ideeën de briljantste uitkomsten, en het is de vraag of er in het tv-landschap een beter duo gevonden kan worden dan Zuiderhoek en Ten Cate. Kom maar door met die spin-off.

En hoewel Koos deze week dus druk was met andere klusjes, zegt een weldenkend mens óók nooit nee tegen een portie levenslessen van Olga Zuiderhoek, die geboren lijkt voor deze wijze, en tegelijkertijd aangenaam stoutmoedige rol. In die stoffige werkkamer was de topactrice achter het bureau van wijsheid helemaal op haar plek. En waarom zou dat eigenlijk beperkt moeten blijven tot een jeugdprogramma? Waarom niet gewoon elke week een uurtje Olga Zuiderhoek, als tv-psycholoog des vaderlands? Het zou zowel de mensheid als de verstokte tv-kijker behoorlijk goed doen.