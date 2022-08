Maak meer werken aanlokkelijker. Betaal beter en geef mensen meer zeggenschap

Bij onze buurtsnackbar is de wanhoop groot. ‘Kom je bij ons werken? Bonus: € 250!’ Het bord staat er al een paar weken. Op het terras verderop is geen bediening, drankjes kunnen bij de bar worden afgehaald, waar één jongen een lange rij helpt. Op het café-rijke plein waaraan ik woon lopen vriendelijke jongeren de benen uit hun lijf. Niet een van hen spreekt Nederlands, sommigen amper Engels. Ze komen uit Spanje, Zuid-Amerika of Oost-Europa. Maandag vertelde een horecaondernemer in EenVandaag dat hij zelfs bereid is de huur voor Spaanse werknemers betalen. Want ‘sluiten kost me nog meer’.

Wat een pech voor de horeca. Corona houdt zich koest en de lange, hete, dorstige zomer nodigt – wie het nog kan betalen - uit tot uitbundig terrasbezoek; tinkelende glazen onder een heldere sterrenhemel. En juist nu is er een uitzichtloos personeelstekort.

Intussen worden de tekorten in de zorg, het onderwijs, de bouw en de ict niet minder. In de kinderopvang evenmin – daar bijt het probleem zichzelf lelijk in de staart. Ook de supermarkten smeken om personeel; die in mijn buurt heeft levensgroot het verhoogde uurloon op het raam geplakt: ruim 14 euro voor een volwassene. Goed idee, die verhoging, het werd tijd. Hoe weinig was het eerst.

Waar zijn al die mensen heengegaan? Kennelijk zijn er aantrekkelijker banen, ook bijbanen voor jongeren. Er staan momenteel 460 duizend vacatures open. De arbeidsparticipatie is hoog, ruim 72 procent. Minister Van Gennip van Sociale Zaken wijst er terecht op dat ruim één miljoen mensen niet werken, van wie een deel dat wel zou willen. Ook vindt ze dat meer mensen een vast contract moeten krijgen – 40 procent van de werkenden is zzp’er of flexwerker. Bovendien zijn er volgens het CBS 491 duizend ‘onderbenutte deeltijdwerkers’– mensen die meer uren zouden willen werken.

Begin daar nu eens mee. Maak meer werken aanlokkelijker. Door beter te betalen, én door mensen meer zeggenschap te geven.

Vast werk zou flexibeler moeten zijn en flexwerk minder riskant. Zzp’er zijn is niet altijd noodgedwongen of tweede keus. Geen vast contract hebben zou minder erg zijn bij redelijke tarieven en goede regelingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Kijk eens waaróm mensen die vrijwillig zzp’er zijn, daarvoor hebben gekozen: ze willen zelfstandig werken, vrij zijn in de keuze van het aantal werkuren en flexibel in roosters en werktijden. Voor mensen met kinderen of mantelzorgers is die vrijheid cruciaal; het scheelt ze een hoop stress. Veel mensen willen meer thuiswerken. Dat doet nu een op de drie werknemers voor minstens de helft van de tijd, maar volgens een onderzoek van FNV vindt slechts 4 procent van de ondervraagden dat ze genoeg zeggenschap hebben. Goed om te weten als je vacatures hebt.

Werken moet ook lonend zijn. Als je door meer uren te werken, of door te freelancen naast een baan, je huurtoeslag verliest en de kinderopvang duurder wordt, dan doe je het niet. Komt daar nu eindelijk eens een oplossing voor?

Het is heel ingewikkeld om de vastgelopen arbeidsmarkt te repareren; dat lees ik en ik geloof het. Maar veel werkgevers zouden meer hun best kunnen doen om aantrekkelijk te zijn. Dat kost geld en geeft organisatorisch gedoe. De tijden dat de werkgever kon kiezen zijn voorlopig voorbij.