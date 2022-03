Maak je af en toe eens ogenschijnlijk nutteloos druk

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week windt Frank Heinen zich op over de groeiende onwil van mensen zich druk te maken over dingen die buiten hun macht liggen.

Op momenten dat ik mij niet op deze plek opwind over alle futiliteiten die gezamenlijk het weefsel van het dagelijks leven vormen, schrijf ik over andere onderwerpen. Wielrennen bijvoorbeeld: de oeverloosheid en de voor leken vaak onbegrijpelijke gelaagdheid van de strategie in die sport verschaffen de gemiddelde schrijver ruim baan. Het hoe in het wielrennen is het soort raadsel dat je nooit helemaal oplost. Enkele weken geleden won Annemiek van Vleuten een van de eerste belangrijke wielerwedstrijden van het jaar. Bij die overwinning kwam weinig strategie kijken: Van Vleuten reed net zo lang en net zo hard voorop tot ze, in de buurt van de finish, alleen nog Demi Vollering in haar buurt had. Vollering is een sprinter, en de wedstrijd liep onvermijdelijk uit op een sprint. In het wielrennen werkt het als volgt: de snellere sprinter wacht de sprint in vertrouwen af, de intrinsiek tragere moet zien te voorkomen dat het zo ver komt.

Van Vleuten, de tragere, viel niet aan, verzon geen list, maar reed gewoon zo hard als ze kon naar de finish. Alle kijkers wachtten geduldig op het moment dat Vollering vanachter haar rug vandaan zou sprinten. Dat gebeurde niet: in plaats daarvan voerde Van Vleuten het tempo steeds verder op, tot haar tegenstander niet eens meer aan sprinten kon denken. En Van Vleuten won.

Na afloop vroeg iedereen zich af hoe het kon, wat Van Vleuten deed. Hoe zij alle in honderd jaar wielersport ontwikkelde logica als een uitje versnipperde. Hoe hoe hoe in hemelsnaam?

Eén commentator dacht het te weten. Het kwam door Van Vleutens vermogen alles waar zij niets aan kan doen, alles wat zij niet zelf kan beïnvloeden, uit te schakelen. Van Vleuten maakt in de koers geen gedachten vuil aan het onvermijdelijke, het buiten haar plaatsvindende, het boven haar besliste. Van Vleuten maakte zich niet druk over haar gebrek aan ondersteuning, over het weer, zelfs niet over de tegenstander die haar trachtte uit te putten. Alle energie die zij daarmee bespaarde, vloeide rechtstreeks naar haar benen. Het geheim van de boeddhistische smid, zeg maar.

Het probleem is dat zulke efficiencyoverwegingen zich ook buiten de sport steeds indringender beginnen te manifesteren. Wie in gezelschap van vage bekenden in de schemer van sociaal ongemak naar een gespreksonderwerp tast, stuit altijd wel op iemand die zegt: dat ligt buiten mijn macht, ik heb besloten om mij daarover niet druk te maken. Verrotte woningmarkt, drugsmaffia, oorlog, klimaat; ja zorgwekkend, ja ellendig, maar wie heeft er wat aan als ik daarvan wakker ga liggen?

Mogelijk heeft die apathie te maken met een afgrondelijk besef van onvermijdelijkheid: uiteindelijk gaat alles zum Kloten, en dan heb je je voor niks druk gemaakt. En het vervelende is: die houding klopt natuurlijk als een zwerende vinger. Je in het wilde weg druk maken om een wereldramp is zeldzaam nutteloos, en een beetje belachelijk bovendien. Het levert geen jota op, je kunt je energie beter steken in iets waar je wél iets aan kunt doen. Er is geen lifecoach of zelfhulpboekenvolhoester of andersoortige heilsprofeet die deze instelling níét te vuur en te zwaard verdedigt: niet alleen topsporters hebben maar een beperkt reservoir energie, jij ook! Pick! Your! Battles! En zo rol je voort, het bestaan een beursvloer en je energie het spaargeld dat je verstandig dient te investeren – want God verhoede dat je niet méér terugkrijgt dan je erin stak.

En toch… Je helpt misschien niemand direct door avond aan avond kopje-onder te gaan in oorlogsellende, op het slaapkamerplafond ecologische rampscenario’s te schilderen of de sfeer op ieder feestje te vergallen met je deprimerende praatjes, de return on investment lijkt nul, maar dat Grote Zorgen zinloos zijn, betwijfel ik: wie zich niet soms volstrekt onpraktisch zorgen maakt om, verleert het uiteindelijk om praktisch te zorgen voor. En wie niet bereid is zich eens in de zoveel tijd te laten overweldigen door vertwijfeling, kan zomaar vergeten dat sommige dingen overweldigend zijn. Het staalt de fantasie, en het inlevingsvermogen. Laat de praktische energieafwegingen maar aan topsporters, en maak je af en toe eens ogenschijnlijk nutteloos druk.