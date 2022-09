Maak de energiemaatregel royaal, generiek en onvoorwaardelijk: één maximumprijs voor al het verbruik

Net als tijdens de coronacrisis is haast geboden. De overheid moet alle Nederlanders zo snel mogelijk de zekerheid geven dat ze niet onder te hoge energielasten bezwijken.

Toen Nederland in het voorjaar van 2020 in lockdown moest, aarzelde het toenmalige kabinet geen moment. Elk bedrijf dat zijn omzet zag instorten, elke werknemer die ineens zonder werk zat, werd volledig gesteund. Of een bedrijf nu rijk of arm was, of een werknemer nu veel of weinig verdiende, maakte niet uit. Dat voelde soms onrechtvaardig (waarom moest de belastingbetaler de vorstelijke salarissen van de KLM-piloten betalen?) maar bleek uiteindelijk vooral verstandig. De Nederlandse economie is de pandemie vrijwel ongeschonden doorgekomen.

Toenmalig minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waarschuwde direct dat er ongetwijfeld misbruik van de coronasteun zou worden gemaakt, maar dat nam hij op de koop toe. Het voorkomen hiervan zou te veel tijd en mankracht kosten.

Zekerheid bij hoge energielasten

Een dergelijk royaal, generiek en onvoorwaardelijk gebaar heeft het kabinet in de energiecrisis nog niet gemaakt. Vanaf het moment dat de energieprijzen omhoogschoten, is het kabinet vooral bezig om gericht steun te verlenen. Alleen aan de Nederlanders die het echt nodig hebben, die hun energierekening echt niet meer kunnen betalen. De rest kreeg wel wat kortingen op de energiebelasting en de accijnzen, maar werd geacht verder zijn eigen broek op te houden.

Een begrijpelijk streven. Waarom zou belastinggeld worden besteed aan Nederlanders die financieel niets te klagen hebben, en door de hoge gasprijzen hooguit wat minder vaak uit eten kunnen? Het probleem is echter dat je de maatregelen nooit zo kunt richten dat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft. Er zullen altijd Nederlanders zijn die achter het net vissen. Per definitie. Tenzij je een enorme bureaucratie optuigt, maar daar heeft de overheid de tijd noch de middelen voor.

Net als tijdens de coronacrisis is haast geboden en is het vooral zaak om zo snel mogelijk de rust in het land te herstellen, door elke Nederlander de zekerheid te geven dat hij niet onder zijn hoge energielasten bezwijkt.

Het kabinet zag te laat in dat dit alleen lukt met een generieke maatregel. Pas op het allerlaatste moment werd besloten een maximale gas- en elektriciteitsprijs per kubieke meter of per kilowattuur in te voeren. Voor iedereen. Elke Nederlander kan daardoor berekenen wat zijn maximale energielast wordt. Dat geeft rust.

Burgerrecht op betaalbare energie

Eind goed al goed? Niet helemaal, want het kabinet heeft zich – mede ingefluisterd door PvdA en GroenLinks – laten overtuigen dat het verstandig is om de maximumprijs te beperken tot een bepaald verbruik. Wie meer verbruikt dan dat, betaalt alsnog de marktprijs. Ook dat is te begrijpen. Het is goed om een prikkel te houden om minder energie te gebruiken. En bovendien: waarom zouden we villabewoners met een zwembad en een torenhoge energierekening subsidiëren?

Maar ook dat heeft ongewenste neveneffecten. Burgers met grote gezinnen in slecht geïsoleerde huizen, of bezitters van warmtepompen met een hoog elektriciteitsverbruik, dreigen alsnog een heel hoge prijs te moeten betalen. Het zal waarschijnlijk ondoenlijk blijken om met al deze uitzonderingen rekening te houden, zeker als het kabinet wil vasthouden aan 1 november als invoerdatum. Er is dus veel voor te zeggen om de maatregel echt generiek te maken. Een maximumprijs voor al het verbruik.

Natuurlijk loopt de rekening op voor de schatkist als de regeling wordt uitgebreid, maar dat hangt vooral af van de ontwikkeling van de gasprijs, die de laatste tijd gelukkig weer wat naar beneden gaat. Mocht het handhaven van de maximumprijs onbetaalbaar worden, dan kunnen de draagkrachtigen, de Nederlanders met hoge inkomens via de inkomstenbelasting, alsnog zwaarder worden belast.

Deze interventie moet niet in de eerste plaats gezien worden als staatssteun, maar als het waarborgen van het burgerrecht op betaalbare energie. Dat recht geldt voor iedereen.