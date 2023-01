Maak afvalscheiding gemakkelijker en geef verpakkingsmateriaal een eigen kleurcode

Afval wordt gescheiden op festival Zwarte Cross. Beeld Marcel van den Bergh

Wij scheiden graag ons afval en doen daarom alles in de daarvoor bestemde bak. Maar geregeld vragen wij ons af waar iets in moet. Soms staat het op de verpakking, maar dan vaak zo klein dat het niet te lezen is. Of je twijfelt, is het dun papier, of toch plastic?

Vandaag de restanten van een rol beschuit. De folie moet in de plastic bak, het geribbelde papier daarbinnen in de papierbak en de afsluitzegel in de afvalbak. Gelukkig had ik mijn goede bril op en kon ik alles goed scheiden.

Maar kan het niet wat simpeler? Verplicht fabrikanten om op elk verpakkingsonderdeel een gekleurde stip te zetten. Natuurlijk wel alle fabrikanten dezelfde kleurcode, dus bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal met een gele stip hoort in de plastic bak, etc. Kinderen kun je zo ook leren waar het afval in moet en ik hoef niet eerst mijn goede bril te zoeken.

Gerard Lammers, Alkmaar

Van der Plas

Bij het lezen van het interview met Caroline van der Plas van BBB kreeg ik steeds meer het gevoel dat het werd afgenomen door een aan de Partij voor de Dieren en GroenLinks gelieerde journalist. Jammer.

Dick Geubels, Ter Apel

Van der Plas (2)

Wat zalig dat de Volkskrant redacteuren heeft als Yvonne Hofs, die in een soms triest makend interview de luchtballonnen van Caroline van der Plas lekprikt. Geen enkel idee van deze vrouw houdt stand, ze komt niet met oplossingen en heeft geen enkel weerwoord op de terechte vragen en opmerkingen van Hofs. Het is treurig dat deze lege huls zoveel kiezers lijkt te trekken. Dat voorspelt weinig goeds. Ik zie graag nog veel van dit soort verhalen van Yvonne Hofs tegemoet.

Rene Wijne, Rijswijk

Van der Plas (3)

Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek, aldus Caroline van der Plas. Nou, dan ben ik een van die gekken. Als boerenzoon geboren in 1952 heb ik het boerenlandschap ingrijpend zien veranderen. Door gif en mestinjectie wordt de bodemfauna systematisch vernietigd, met als gevolg, dat de biodiversiteit uit het boerenland verdwijnt en wij in Nederland tegen twee miljoen hectare agrarische woestijn aan moeten kijken.

Ik word triest bij de aanblik van koeien zonder hoorns en betreur deze gedoogde vorm van dierenmishandeling. Als je dan tijdens een wandeling weer door een wolk gif moet lopen als de wind net verkeerd staat tijdens het sproeien, is het beeld compleet. We weten al veertig jaar dat de mestproductie drastisch omlaag moet, terwijl deze productie jaar na jaar groeit. Er worden volop mestbassins aangelegd en de mestwagens rijden af en aan. De derogatie moet echt stoppen en wel per direct met eindelijk eens een sluitende controle op de naleving.

Ir. J. Sikkema, Grollo

Ambtenaar

‘De overheid is zichzelf als een bedrijf gaan zien, dat is slecht voor de moraal’, staat boven het interessante en schokkende interview dat Bas Mesters had met topambtenaar Erik Pool. Of het nu gaat om de jeugdzorg, de toeslagenaffaire, het gasdebacle in Groningen, de stikstofproblematiek, de vluchtelingenopvang of Schiphol: de overheid doet te vaak niet wat ze belooft. Maar Pool heeft het als directeur Dialoog en Ethiek in relatie tot die problemen uitsluitend over zijn ambtenaren en over zichzelf, de burger komt in het gesprek nauwelijks aan bod. ‘Toen ik het rapport over de toeslagenaffaire las, dacht ik, hoe kan het zijn dat ik werk bij een organisatie, de rijksoverheid, die dit soort problemen zo lang laat bestaan, en die ze ook nog eens zelf heeft veroorzaakt? Het heeft mijn naïeve en te positieve beeld over de overheid teruggebracht tot de realiteit, namelijk dat er echt verkeerde dingen gebeuren bij de rijksoverheid’, zegt Pool. Hij is sinds 2003 rijksambtenaar. In zijn nieuwe functie lijkt hij op een slager die zijn eigen vlees keurt en tot zijn schrik pas na 20 jaar erachter komt dat het vreselijk stinkt. Dat is niet naïef, dat is wegkijken.

Hans Nagtegaal, Bussum

Gootje

In het Volkskrant Magazine denkt Judith Herzberg dat er geen woord bestaat voor het gootje tussen je neus en bovenlip, maar dat woord is ‘filtrum’.

Onno-Sven Tromp, Amsterdam