Luyendijk wilde op de cover met zijn rug naar de camera staan. Dat lukt alleen de hele groten

Het ding met mannen – sommige mannen, je moet altijd genuanceerd blijven – is dat ze dingen niet zien. Mijn man beweert bijvoorbeeld dat hij rommel niet ziet. John de Mol kan seksueel misbruik niet zien, zelfs niet als hij het in de vorm van een foto van de piemel van zijn zwager onder zijn neus gedrukt krijgt. En Joris Luyendijk zag niet hoe geprivilegieerd hij was, tot hij in Londen ging werken met mensen die nog geprivilegieerder waren dan hij. Toen zag hij het, en schreef er een boek over, De zeven vinkjes.

Dat vertelde hij dit weekend in Volkskrant Magazine. Toen Luyendijk bij een Britse krant met arrogante kostschooljongens ging werken, merkte hij hoe het was om niet de topaap te zijn en kwam tot de conclusie dat hij in Nederland altijd overal doorheen gerold was omdat hij zeven vinkjes had: man, wit, hetero, minstens één hoogopgeleide of welgestelde ouder, minstens één in Nederland geboren ouder, vwo- of gymnasiumdiploma, universiteitsdiploma. Mind blown: hij had het makkelijk gehad.

Ik ging na hoeveel vinkjes er in mijn huis wonen: ik heb er zes (want geen piemel), mijn man ook (want geen universiteit). We zijn dus enorm geprivilegieerd, en ik geloof dat ik dat sinds mijn vroege jeugd al doorheb. Maar: ook prima als je er op je 50ste achter komt.

Luyendijk probeert nu met oog voor zijn bevoorrechtheid door het leven te gaan, maar in het interview antwoordt hij op de vraag of hij het ongemakkelijk zal vinden als zijn boek over zijn privilege een beststeller wordt: ‘Nee (…) Ik heb hier tweeënhalf jaar zonder coronasteun aan gewerkt. Ik wil dat het zo veel mogelijk mensen bereikt.’

Dat vond ik een voorbeeld van enorme zevenvinkerigheid: vinden dat je eigenlijk coronasteun had moeten krijgen voor het schrijven van je boek. Schrijvers van bestsellers krijgen over het algemene goeie voorschotten. Een boek schrijven is, in het geval van Luyendijk zeker, een keuze – waarschijnlijk een lucratieve keuze. Dat is niet iets waarvoor je een uitkering zou moeten krijgen.

Er wordt hem ook gevraagd waarom hij weigerde om met zijn gezicht op de cover van het magazine te komen. ‘Dat doe ik nooit. (…) Ik wil graag werkbekendheid, naamsbekendheid vind ik ook nog wel lekker, maar gezichtsbekendheid, daar zou ik prima zonder kunnen.’

Misschien moet iemand aan Joris Luyendijk, de man met een paar blinde vlekken, vertellen dat hij jarenlang een goed bekeken tv-programma heeft gepresenteerd, en ook binnen in het magazine op de ene enorme foto na de andere staat.

Maar Luyendijk wil op de cover met zijn rug naar de camera staan. Dat lukt alleen de hele groten. Met je kont op een blad om je boek te promoten. Daar krijg je van mij een achtste vinkje voor.