Lula is voortvarend te werk gegaan, maar het is moeilijk de geest weer in de fles te krijgen

Geen algeheel verbod voor houtkap in de Amazone. Toch biedt de Amazonetop hoop. De noodzaak de ontbossing te stoppen, lijkt tot alle deelnemers doorgedrongen.

Op de Amazonetop in het Braziliaanse Belem beloofden de acht landen uit het Amazonegebied plechtig te zullen samenwerken in de strijd tegen ontbossing. Een voorstel van de Braziliaanse president Lula om de houtkap in 2030 helemaal te staken, stuitte echter op een veto van Colombia en Venezuela.

Milieuorganisaties toonden zich teleurgesteld, om begrijpelijke redenen. Het Amazonegebied is van cruciaal belang voor klimaat en natuurbehoud, niet alleen voor Zuid-Amerika, maar voor de hele wereld. Als de houtkap niet gestopt wordt, dreigt een kantelpunt te worden bereikt waarop het regenwoud een savanne wordt, en zijn functie als opslagreservoir voor CO2 verliest.

Toch gaf de Amazonetop ook enige reden tot hoop. Al werden er geen harde doelstellingen vastgelegd, alle deelnemers leken doordrongen van het belang de ontbossing te stoppen. Ook zochten zij naar samenwerkingen met andere landen die een regenwoud hebben, zoals Congo en Indonesië.

Bovendien toont Lula, president van het belangrijkste land in het Amazonegebied, leiderschap. In de eerste zeven maanden van zijn ambtstermijn heeft hij serieus werk gemaakt van de strijd tegen de teloorgang van de Amazone. Vergeleken met 2022 daalde de houtkap met 34 procent.

Die daling kwam tot stand onder moeilijke omstandigheden. Onder Lula’s extreem-rechtse voorganger Bolsonaro kreeg de economische exploitatie van het Amazonegebied ruim baan. De machtige agro-industrie werd geen strobreed in de weg gelegd, milieuinspecties werden afgeschaft en misdaden tegen de inheemse bevolking bleven onbestraft. Voor Lula is het moeilijk om de geest weer in de fles te krijgen, maar hij is voortvarend te werk gegaan.

Omdat de Amazone belangrijk is voor de hele wereld, moet het Westen de Amazonelanden helpen bij het behoud van het regenwoud. Per slot van rekening is het Westen verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de historische uitstoot van broeikasgassen. Financiële steun zou recht doen aan die verantwoordelijkheid. De EU praat al over een bijdrage aan een fonds ter bescherming van de Amazone. Daarnaast zou Europa geen producten meer moeten importeren die afkomstig zijn van recentelijk ontbost gebied.

De Amazone biedt Europa ook diplomatieke mogelijkheden. De EU wil minder afhankelijk zijn van China en de betrekkingen met andere werelddelen verbeteren. Hulp bij de strijd tegen ontbossing voorkomt niet alleen een milieuramp in het Amazonegebied, maar biedt Europa ook een kans om de banden met Zuid-Amerika aan te halen.