Luisteren naar degene die je zojuist heeft afgeranseld is altijd een slecht idee

Volgens Statenlid Uppelschoten (78) van de PVV in Drenthe is de opkomst van de BBB ‘een aanklacht tegen ons allemaal’. ‘Blijkbaar hebben we de gevoelens van ongenoegen onvoldoende verwoord,’ zei hij donderdag in de Volkskrant. Daarmee liep hij mee in de processie van politici die sinds de verkiezingen van 15 maart met een beeld van de Heilige Carolina over straat gaan en zichzelf geselen, de zelfaanklager van het Haagse politieke passiespel, premier Mark Rutte, voorop.

Het gaat in Den Haag even niet over hoe de problemen kunnen worden opgelost, dat komt later wel weer eens, maar over de vraag naar het eigen functioneren. Het kabinet heeft deemoedig het hoofd gebogen en is overgegaan tot de nationale hobby: navelstaren; dit in de hoop dat het antwoord op de vragen omtrent de electorale afstraffing kan worden gevonden in geduldige introspectie en onderzoek van de eigen ziel.

De kiezer, concludeerde Rutte deze week, is bezorgd en heeft een signaal afgegeven. Dat doet hij bij elke verkiezing, maar nu was het Rutte eindelijk ook opgevallen. Hij en zijn vicepremiers hadden het gehad over de kwestie of ‘de politiek er wel in voldoende mate is voor iedereen in Nederland’. Belangwekkende vraag, al kwam hij een beetje laat, na een op zijn eind lopend premierschap van twaalf jaar. Maar tot dusver had Rutte alle verkiezingen gewonnen en meende hij oprecht er in voldoende mate te zijn, misschien niet voor iedereen in Nederland, maar wel voor de eigen achterban in Wassenaar, Aerdenhout en Blaricum – ook een soort plattelandsgemeenten, waar je niemand hoort klagen.

Uit de kabinetsanalyse kwam één duidelijke oplossing naar voren om het ongenoegen te dempen: Caroline van der Plas en de BBB moeten zo snel mogelijk worden gepacificeerd. Dat betekent tegemoetkomen aan de eisen van de boeren en burgers – ze hebben zich in Den Haag voorgenomen beter naar de burgers te gaan luisteren, en dan vooral naar burgers met tractoren, hooivorken, fakkels en valse kettinghonden. Zo kan wellicht het omploegen van het Binnenhof worden voorkomen.

Luisteren naar degene die je zojuist heeft afgeranseld: altijd een slecht idee, dat is vragen om meer. Het CDA zou niettemin het liefst de politieke agenda van de BBB integraal overnemen, de VVD kan geen stikstof meer zien en Rutte verdwaalt in nachtmerries op zijn eigen geitenpaadjes. D66 zit klem tussen pluche en principes – nu even geen kabinetscrisis, a.u.b. – en Mirjam Bikker van de ChristenUnie vraagt zich nog elke dag verbaasd af in welk gekkenhuis ze is beland.

Al die enthousiaste BBB’ers zijn ook niet te benijden. Ze hebben nog maar net de eed afgelegd en kunnen nu al geen kant meer op. Wil je vanwege de leefbaarheid van het platteland even een paar villaatjes in een weiland plempen, sta je alweer voor een rechter die nee schudt. Het zal niet lang duren voor radicale boeren zich afsplitsen.

Vroeger kon je nog lekker tekeergaan tegen de totale visieloosheid van Rutte, maar sinds hij heeft toegegeven dat hij fout zat door daarmee te koketteren kan dat niet meer. Terwijl het toch zo’n mooie verklaring was voor de problemen waarmee Nederland tobt: een kompasloze premier die van de ene crisis naar de andere strompelt. Dit land zit klem omdat het blijft weigeren knopen door te hakken en omdat het wordt geleid door een zachte heelmeester.