Louis van Gaal, stop met het schofferen van journalisten

Louis van Gaal in gesprek met spelers van Oranje op het KNVB-trainingscentrum in Zeist. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Verbaasd heb ik deze week bondscoach Louis van Gaal journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS te woord zien staan. De schofferende houding van de heer Van Gaal stuitte mij tegen de borst, en inmiddels kan de houding van de bondscoach ten opzichte van de pers niet meer als incident worden beschouwd. Op de vraag van Stekelenburg – let wel, de NOS moet vanwege intimidatie vandaag de dag in ongemarkeerde busjes rijden – of het wellicht kon zijn dat de positiewisseling van Depay een opdracht van hem was, kreeg hij als respons dat ‘hij zat te lullen’.

In een samenleving waar zo onderhand het schofferen, of erger, van journalisten tot alledaagse kost is verheven, leek het mij dat de KNVB, de bondscoach, hét gezicht van het Nederlandse voetbal, hiervoor wel op het matje zou roepen, of op zijn minst excuses zou aanbieden voor dergelijk gedrag, maar niets blijkt minder waar. Klaarblijkelijk hebben wij een bond die het sentiment tegen de pers graag legitimeert.

Wouter van Ewijk, Rotterdam

Pensioen

Dirk Bezemer en Bernard van Praag, twee (ex-)hoogleraren van zwaar kaliber, leggen in een duidelijk betoog (O&D, 15/6) uit dat pensioenfondsen onnodig geld oppotten en daarmee onttrekken aan de economie. Ze constateren dat we in ons land een supergoed pensioenstelsel hebben met rendementen die ervoor zorgen dat het geld eigenlijk niet op kan. Hun conclusie: de premies kunnen omlaag en pensioengeld kan royaal worden uitgekeerd om daarmee de economie te stimuleren. Ons huidige pensioenstelsel is zo degelijk van opzet dat dit prima kan, zeggen zij.

Zijn we dan jarenlang voor de gek gehouden? Het lijkt er sterk op. Tussen de regels door lees ik dat de aan het volk verkochte ‘harde noodzaak’ om een nieuw pensioenstelsel op te tuigen totale flauwekul is. Want waarom zou je een solide systeem dat goed rendeert en alles ruim kan afdekken gaan afbreken en vervangen door iets anders? Wie heeft daar belang bij?

Ik vraag mij af wie het lef heeft om de invoering van de pensioenhervormingsplannen van Wouter Koolmees opnieuw ter discussie te stellen. Het is logisch dat overeenkomsten worden opengebroken voordat het kind met het badwater wordt weggegooid en marktpartijen gaan graaien in de pensioenpotten. Gezichtsverlies is minder erg dan onnodig een goed pensioenstelsel om zeep helpen.

Hans van der Linden, Nuenen

Pensioen (2)

Apart dat u bij een artikel over meer dan 20 procent koopkrachtverlies onder gepensioneerden sinds 2008 (O&D, 15/6) een foto afdrukt van twee duidelijk bejaarde kampeerders in Appeltern, die in maart 2022 voor een joekel van een caravan zitten.

Gré Schilder-Schokker, Volendam

Ge-jij-bak

Ik wil Sander Schimmelpenninck (14/6) en Auke Tabak (Brieven, 15/6) verzoeken te stoppen met het wijzen naar de andere generatie. Dit zorgt voor verdeeldheid. Mag het generatie-ge-jij-bak eens ophouden?

Sven Schellekens, Amsterdam

Energiereus

Heleen Mees schrijft dat de dagen van Rusland als energiegrootmacht zijn geteld (O&D, 15/6). Het is zonder meer waar dat de westerse landen, de EU voorop, naar alternatieven voor gas- en olielevering zoeken en daarvan waarschijnlijk niet terugkomen. Mees richt haar blik wel eenzijdig op westerse afnemers. In andere delen van de wereld is Oekraïne ver weg en ook daar is er behoefte aan energie, die Rusland maar al te graag wil leveren.

Zo had de Russische ambassadeur in de Filipijnen deze week een gesprek met Ferdinand Marcos jr. (de aanstaande president van het land) over de levering van gas en olie. Met 117 miljoen inwoners een interessante klant. Er is weliswaar geen kachel te vinden hier, maar voor de productie van elektriciteit (airco’s) en huishoudelijk gas is iedere kuub welkom. Juich dus niet te snel zou ik zeggen.

Jan Eikenboom, Cebu City, Filipijnen

Boerenprotest

De (afkeurende) reacties uit de politiek op het bezoek van een groep boeren met trekkers aan het huis van minister Van der Wal worden door BBB en SGP vergeleken met de acties van bijvoorbeeld Greenpeace en Extinction Rebellion en het bezoek van een groep boeren aan het huis van Rob Jetten. Ook in die vergelijking wordt de zieligheidskaart gespeeld: er is véél te veel aandacht voor de boerenprotesten. Daarmee wordt het bezoek aan het privédomein van een politiek ambtsdrager goedgepraat.

Iedere nuancering van de acties van de boeren vanuit de politiek is onacceptabel: het enkele feit dat de boeren aangeven dat ze ‘weten waar haar huis woont en waar haar bed slaapt’ is al intimiderend en of ze vervolgens wel netjes met twee woorden spreken tegen de minister maakt dan niet veel meer uit. Alsof de minister blij moet zijn dat ze hun trekkers niet óók nog in haar tuin geparkeerd hebben.

Nico de Milliano, Nijmegen