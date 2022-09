Open dag op een ROC voor opleidingen in de zorg. Beeld Flip Franssen/ ANP

Huisarts Rinske van de Goor schreef in haar column hoe frustrerend het is dat we de zorg steeds vaker als product zien. De kerngezonde, veganistische jongedame die tegenover haar zat wilde haar bloedwaarden laten controleren, al had ze geen klachten. Ze betaalt immers toch een premie?

Ik loop dit jaar mijn laatste stage van de opleiding Verpleegkunde. Thema van deze stage is ondernemerschap in de zorg, waarbij een van mijn opdrachten gaat over klanttevredenheid en het behouden van patiënten door middel van innovatie en vernieuwing. We moeten manieren bedenken om te zorgen dat patiënten hun nazorg niet bij een ander ziekenhuis laten doen, omdat het ziekenhuis zo opbrengst misloopt. Precies het punt van Van de Goor wordt mij op de opleiding gedoceerd: zorg is een product, en wij zijn de leveranciers ervan. Patiënten en cliënten zijn de consument.

De overheid besloot marktwerking in de zorg te introduceren; als ziekenhuizen met elkaar in competitie zijn, bevordert dat de kwaliteit en houdt dat de kosten laag. Dat specialisten betaald krijgen per verrichting, zorgverzekeraars zich bemoeien met behandelopties, en er geen financiële drijfveer meer is preventieve zorg te ontwikkelen – daar hebben we het niet over. Logisch dat een gezond iemand denkt: waar betaal ik anders 130 euro per maand voor, als ik niet eens een simpele bloedtest kan laten afnemen?

Als we de zorg willen verduurzamen, moeten we we preventieve zorg leveren, en de marktwerking weer terugdraaien. Zorg is een recht, geen product. Ik ben het met je eens Rinske, maar de consumentistische houding van onze patiënten is een symptoom van hoe we het zelf hebben ingericht.

Nora Vos, 25 jaar, 4e jaars student verpleegkunde Nijmegen

Inchecken

Idee: wat als het personeel van NS haar wensen/eisen op een andere manier onder de aandacht zou brengen? Zonder dat zij ongelooflijk veel reizigers duperen, irriteren en de wegen indirect overbelasten. Dat kunnen ze zo doen: alle incheckpoortjes in het land wagenwijd openzetten (huur een hacker in of koop degene achter de knoppen om). Resultaat: alle reizigers worden vervoerd – gratis nog wel! – het kost de NS alsnog klauwenvol geld en daarmee is het punt gemaakt. Mét de verdiende sympathie van de treinreizende burger.

Paulien Hijman, Haarlem

Buitenaards

Sterrenkundige Frank Drake (1930-2022) kan nu zelf controleren of buitenaards leven bestaat. Maar ook van hem zullen we nooit meer iets horen. Dat we nog steeds niets horen van buitenaardse wezens zou ook juist een bewijs kunnen zijn van hun bestaan: ze mijden angstvallig elk contact met onze ‘beschaving’. Ze kijken wel uit.

Gerard Herbers, Arnhem

Groenten

Het advies van het RIVM geen groenten uit eigen moestuin meer te eten zal voor de omwonenden van chemiebedrijf Chemours niet als een verrassing zijn gekomen. Ik vraag me af hoe Cora van Nieuwenhuizen en het toenmalige kabinet kijken naar dit advies, in de wetenschap dat ze in 2019 een vergunning verleenden om jaarlijks 5 kilo GenX en 2 kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater.

Casper Lubbers, Utrecht

Verleiding

Sylvia Witteman vraagt zich af hoe Fred Emmer zijn boektitel ‘Het mooiste van verleiding ... is eraan toegeven’ kon verzinnen. Een bekend citaat van Oscar Wilde is: The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Vertaling: De enige manier om je te ontdoen van een verleiding is eraan toegeven. Het lijkt mij dat Fred zich door dit citaat heeft laten inspireren.

Frans de Graaf, Brussel

80 en 120

Als het echt zo belangrijk is dat we zo snel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen heb ik een idee: auto’s die rijden op benzine, diesel en gas mogen nog maar 80 kilometer per uur op de snelweg. Elektrisch auto’s mogen 120 kilometer per uur rijden.

Theo Maassen, Eindhoven

Twee maatstelsels

In het nieuws: mensen die op kosten worden gejaagd en in onzekerheid zitten omdat hun bouwkavel leeg blijft. Vanwege stikstofnormen mag er niet worden gebouwd. Dinsdag op de voorpagina: Schiphol, dat vanwege dezelfde stikstofnormen moet krimpen, gaat een nieuwe terminal bouwen.

Decennialang zijn er in Nederland twee maatstelsels: een die voor ons geldt en een voor Schiphol. Het is nu wel mooi geweest. Huizen eerst.

A. Jacobsen, Dordrecht

Mest

De Nederlandse boeren mogen volgend jaar minder dierlijke mest over hun land uitrijden. Ze rijden sinds 2006 bijna 50 procent meer mest uit dan agrariërs in een aantal andere Europese landen. Het mestvoordeel voor de rundveehouders vervalt. ‘Dus’ komt het kabinet met een compensatieregeling. Geeft het vervallen van een voordeel recht op compensatie, of zijn we bang dat de boeren straks hun mest over de snelwegen gaan uitrijden? Welke andere beroepsgroep kan zich erop beroepen compensatie te hebben gekregen voor een verloren voordeel?

Rudolf Dierick, Baarn

Lezen

Aleid Truijens slaat in haar column de spijker op de kop met: ‘Je kunt vrijwel elk kind leren lezen, maar het gaat niet vanzelf.’

Ze schrijft dit naar aanleiding van de ‘leeschallenge’ op een school in Zoetermeer. Elke dag, op een vaste tijd, zijn 1.500 leerlingen verplicht om twintig minuten een boek te lezen. De school realiseert zich dat ‘papieren lezen’ beter werkt dan filmpjes en iPad-lezen. En dat je dankzij het ‘gewone boek’ digitale informatie beter kunt verwerken. Dus gewoon niet zeuren, maar lezen! En het leesplezier dan? Als je kinderen dwingt om te lezen, is de lol er toch snel af?

En toch zal het moeten. De school moet wel zorgen voor de juiste omstandigheden: een goede en dagelijks toegankelijke bieb en juffen en meesters die zelf ook lezen, regelmatig over boeken vertellen en hun leerlingen helpen om een boek te vinden dat hen aanspreekt.

En iedere dag wordt er minstens twintig minuten in alle rust gelezen. Daarbij wordt niet gezeurd over Avi; mag een zevende-groeper gerust een paar prentenboeken uit de bieb halen, of informatie over treinen.

Door bij te houden wat kinderen lezen en er in de kring over te praten, kunnen leerkrachten kinderen ook stimuleren boeken te kiezen die niet zo voor de hand liggen. Kortom, als de school er alles aan doet om kinderen te laten ontdekken hoe leuk lezen is, dan mag je ook van ze ‘eisen’ dat ze lezen!

Jacques Vriens, kinderboekenschrijver en oud-basisschooldirecteur.