Live popmuziek dreigt een luxe te worden

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

We wisten dat het eraan zat te komen en toch schrokken we. Festival Lowlands maakte woensdag de nieuwe ticketprijs voor drie dagen Biddinghuizen bekend. En dat deed pijn.

Stonden we vorig jaar al versteld van het hippe, post-pandemische prijskaartje van 255 euro: dit jaar komt er een smak bovenop. Lowlands gaat 300 euro kosten. En om de snelle festivalinflatie helder te krijgen: in 2015 kostte Lowlands nog 195 euro.

Het moet ook pijn hebben gedaan op de Lowlandskantoren – er is niemand die denkt dat de firma Lowlands zich handenwrijvend rijk rekent. Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg besprak het gevoelige thema manmoedig in de eigen podcastreeks Llowcast. Lowlands is keihard geraakt door de inflatie. Ook in de festivalbranche geldt het inmiddels gekmakende mantra ‘alles is duurder’: het materiaal, de energie, de salarissen van het personeel, dat ook gewoon 4 euro voor een doosje eieren moet betalen in de supermarkt.

En dan zijn er de oplopende bedragen die vooral de veelgevraagde artiesten rekenen voor hun komst naar de Flevopolder. Ook die gages vliegen omhoog. ‘Het is niet in ons belang om een duur ticket te hebben’, zei Van Eerdenburg. ‘Het is in ons belang om een zo goedkoop mogelijk ticket te hebben. Want dan verkoop je makkelijker je kaarten. Maar het is niet anders.’

Het lijkt een onoplosbaar probleem te worden en een echt cultureel dilemma. Wil je kwaliteit bieden, met artiesten als Billie Eilish waar Lowlands straks ouderwets op los kan gaan in de Alpha, dan moet er gelapt worden door zowel Lowlands als de bezoekers. Maar met die astronomische prijzen, ook voor die verdomde biertjes die straks óók weer duurder zullen worden, dreigt je festival een feestje te worden voor de happy few: mensen die 1.000 euro kunnen neerleggen voor drie dagen Lowlands. Bezoekers dus die misschien al een dagje ouder zijn en een leuke baan hebben, en denken dat ze weer even gek kunnen doen met oude vrienden. Of welgestelde jonge mensen met een behaaglijke familie-achtergrond. Ook dat wil Lowlands niet. Het festival begon als verzamelplaats voor dwarse muziekliefhebbers die het leuk vonden om in de modder te rollen bij knarsende punk, hiphop en raprock en dus juist géén zin hadden in dat burgerlijke Pinkpop met al die wereldsterren.

Hoe kun je deze popculturele gentrificatie keren? Er lijkt zich maar één oplossing aan te dienen, omdat we een daling van prijzen natuurlijk nooit meer gaan meemaken. Willen grote en geliefde festivals als Lowlands, Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole écht voor veel mensen toegankelijk blijven, dan zal er moeten worden afgeschaald. Minder tenten, minder voorzieningen misschien, minder grote en budgetslurpende headliners? Of zelfs een dagje minder?

Woensdag plaatste Lowlandswoordvoerder Bente Bollmann de ticketprijs voor Lowlands in een breder perspectief. Je krijgt voor dat misschien schrikbarende bedrag wel waar je geld, zei hij. Want als je losse tickets zou moeten kopen voor drie headliners op het affiche, dan ben je meer dan die 300 euro kwijt. En daar heeft hij gelijk in, want ook gewone concertkaarten dreigen onbetaalbaar te worden. Anderhalf uur Depeche Mode in de Ziggo Dome? Betalen graag: 100 euro. Live popmuziek, moet de treurige conclusie zijn, is een luxe aan het worden.