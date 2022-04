Lilianne Ploumen mag zich dan terugtrekken als lijsttrekker, ze moet gewoon in de Tweede Kamer blijven

Toen Lilianne Ploumen vorig jaar aantrad als lijsttrekker van de PvdA, sprak ik op deze plek (19-01-2021) mijn twijfels uit over haar leiderschap. Dat deed ik niet uit kwaadaardigheid, want ik vond (en vind) Lilianne Ploumen een aardig mens, die mij aan mijn eigen zuster doet denken. Ploumen was bovendien een goede vakminister geweest. ‘Maar’, schreef ik, ‘een lijsttrekker moet meer zijn dan een aardig mens met sympathieke ideeën. Een lijsttrekker moet zelfs meer zijn dan een goede minister. En hier twijfel ik ernstig. Is Lilianne Ploumen wel een geschikte lijsttrekker om de zieltogende sociaal-democratie er weer bovenop te helpen?’

Meteen werden de deegrollers geslepen en de messen uit het vet gehaald. Uiteraard was ik een seksist, die niet kon verdragen dat de leiding van een partij aan een vrouw zou worden toevertrouwd. Loes Reijmer kwam in de Volkskrant in het geweer. Wanneer vrouwelijke politici voor aardig en benaderbaar doorgaan, betekent dat bijna automatisch dat zij voor niet-competent worden aangezien, schreef ze.

Mij lijkt dat onzin en ik moest denken aan Els Borst, die in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker was voor D66. Weet u nog dat Van Mierlo haar aankondigde met: ‘Het is een meisje geworden en we noemen haar Els’? Ik ben altijd een groot fan van Els Borst geweest. Wanneer zij meedeed, stemde ik op haar en als Lilianne Ploumen of Sigrid Kaag iets meer van Els Borst hadden bezeten, had ik zeker ook op hen gestemd. Tevens heb ik een paar keer samen met Els Borst mogen optreden en dat was een groot genoegen, want zij was één brok competentie – en daarbij, ik zeg het maar even – ook nog ontzettend aardig en benaderbaar. Maar bij die parlementsverkiezingen van 1998 verloor Els tien zetels en ging D66 terug van 24 naar 14.

Dat heeft mij toen aan het denken gezet. Als je stemmentrekker wilt zijn voor een linkse of een liberaal-progressieve partij, dan is het niet genoeg om te zeggen dat je opkomt voor sociaal zwakkeren en dat je streeft naar emancipatie van achtergestelden. Ik herinner mij een verslag in The Washington Post ten tijde van de strijd tussen Hillary Clinton en Trump. Het ging over een verkiezingsbijeenkomst van de Democraten in een staat waar de mijnen werden gesloten – ik meen West Virginia. De mijnwerkers zaten bij wijze van spreken met zwarte kolengezichten in de zaal, toen een Democratische afgevaardigde uit Washington triomfantelijk kwam vertellen dat er op het Witte Huis genderneutrale wc’s waren geïnstalleerd. Die mijnwerkers stemden dus allemaal op Trump.

Op kleinere schaal gaat het natuurlijk ook zo in Nederland. Een lijsttrekker moet behalve aansprekende ideeën vooral charisma bezitten. Thierry Baudet had het even een klein beetje, maar hij heeft zijn partij laten verworden tot Schorem voor Democratie. In ons land loopt geen enkele politicus rond met charisma, daarom hebben wij zoveel dwergpartijtjes.

Een progressieve kandidaat dient grote groepen aan te spreken, niet alleen de hogeropgeleiden, maar vooral ook de middenklasse en de sociaal zwakkeren. Lilianne Ploumen is het niet gelukt. Ze is een zwak spreker. Haar zachte g verraadt haar provinciale afkomst. Je kunt het onrechtvaardig vinden, maar een lijsttrekker moet in alle windstreken als ‘een van ons’ worden ervaren. Daarom komt Lilian Marijnissen ook maar niet vooruit, terwijl haar partij in de oppositie zit, de toeslagenaffaire goed aanpakt en zo langzamerhand uit een enorm reservoir van ontevredenen moet kunnen putten. Wat Ploumen betreft hielp het ook niet dat zij bijna elke week met een ander kapsel op de televisie verscheen. Als je het echt niet meer weet, kun je maar beter een radicale beslissing nemen en net als Pim Fortuyn alles afscheren.

Nog geen anderhalf jaar heeft het avontuur van Lilianne Ploumen geduurd. Twee weken geleden is ze er mee opgehouden, omdat zij erachter was gekomen dat zij inderdaad niet geschikt is voor het leiderschap. Wie een beetje politiek inzicht heeft, zag het aankomen, des te opmerkelijker dat haar terugtreden in Den Haag aankwam als ‘een onverwachte schok’. Wat me bedrukt is dat zij zich niet alleen terugtrekt als lijsttrekker, maar ook als parlementslid. Maar zij is toch gekozen als een van de 150 volksvertegenwoordigers. Het volk heeft haar toch niet gekozen als lijsttrekker van de PvdA? Lilianne Ploumen dient gewoon op haar post te blijven en, net als Den Uyl destijds, op een bankje achter in de Kamer plaats te nemen. Laten we hopen dat zij niet vertrekt, omdat ze elders al een andere functie heeft.

Graag had ik haar gezien als minister, maar dat mocht niet. Vastgeklampt aan GroenLinks moest de PvdA in de oppositie. Om een eenheid uit te stralen die maar geen eenheid worden wil.