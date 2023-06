Ligt het aan de prestatiedruk, of sturen we kinderen naar school met hersenen die zich niet meer kunnen concentreren?

Het gaat niet zo goed met onze meiden – was het u al opgevallen? Er is onderzoek naar gedaan, het stond in de krant. Ze hebben last van prestatiedruk, onzekerheid, spanning en angst. Ze piekeren te veel en zijn vaker ongelukkig dan voorgaande leeftijdgenoten.

De jongens hebben het al langer moeilijk, maar daar raak je aan gewend. En het zou trouwens ook schelen als ze niet zo jongensachtig zouden doen de hele dag. Maar waarom zijn de meiden ineens ook zo ongelukkig? Is er sprake van een inhaalslag – halen ze de achterstand in ongeluk op de jongens in en volgen ze hen naar de bodem van de put?

Corona is voor alles een aantrekkelijke verklaring, voordelig bovendien – corona is weg en aan oorzaken die niet meer bestaan hoef je geen aandacht te geven. De onderzoekers hebben wel hun best gedaan om de mentale neergang van de meiden aan de gevolgen van de ziekte te wijten, maar het is niet gelukt, ze vonden nergens een geloofwaardig verband.

Onderwijs

Zelf zeggen de meiden dat ze door school zoveel prestatiedruk ervaren, steeds moet er weer iets, het houdt niet op. Er is natuurlijk geen reden om aan hun woorden te twijfelen, maar het zou wel bijzonder zijn, een beetje paradoxaal, nu het onderwijs bezig is aan een indrukwekkende duikvlucht op de internationale ranglijsten – ook in tijden dat er minder van leerlingen wordt gevraagd, neemt de prestatiedruk toe.

Als we beloven dat we het niet alleen maar doen om ze vervolgens van alle klachten de schuld te kunnen geven, zoals bij de jongens is gebeurd, mogen we dan ook naar de leerlingen zelf kijken? Komen ze bijvoorbeeld met voldoende veerkracht op school?

Een kwart van de baby’s zit een of twee uur per dag achter een scherm. Met het opgroeien lopen de percentages en uren op, totdat ze vanaf de brugklas, zoals een schoolleider vertelde, gemiddeld negen uur per etmaal op hun telefoons zitten. Met acht uur slaap erbij houd je nog zeven uur over voor de hele rest van het leven en de ontwikkeling.

Beloningscentrum

De telefoon maakt de concentratie stuk – je kunt daar onderzoeken over lezen, maar een blik op het eigen gedrag leert vaak al genoeg. In de oude tijd, nog helemaal niet zo lang geleden, moest je een hele film uitkijken, een vaardigheid leren of in vriendschap investeren voordat het beloningscentrumpje het eindelijk behaagde een paar druppeltjes dopamine af te scheiden. Nu lig je op je rug en zet je met je telefoon de dopaminekranen open.

Het beloningscentrumpje gaat er niet beter van functioneren. Het hersenkwabje wordt leeg geperst en uitgezogen en ligt er haast levenloos bij, volkomen uitgeput. Die prikkel je niet meer zo makkelijk om wat dopamine vrij te geven. Alleen voor het echte werk wordt die nog actief, niet meer voor een lach, een bedankje of een compliment.

Probeer er maar iets van te maken, op school, met een uitgewoonde hersenkwab. De concentratie is kapot. Geen enkele inspanning wordt nog beloond. De leerling leest al drie minuten aan een stuk in hetzelfde boek en nog steeds heeft hij niks gevoeld – hoeveel dode bladzijden moet hij nog?

Misschien is de prestatiedruk op school te hoog, maar het helpt ook niet dat we onze kinderen naar school sturen met hersenen die niet geschikt zijn om te leren.