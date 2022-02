Liever tien Fabiola’s op Instagram dan één in de Tweede Kamer

Om te kijken of het echt zo was gegaan als hoe ik het me herinnerde, typte ik deze week op Google ‘Baudet naakt’ in. En warempel, het eerste resultaat was een nieuwsbericht van de NOS uit juli 2018: ‘Vakantiefoto van naakte Thierry Baudet krijgt complimenten en kritiek’. Meteen eronder stond EenVandaag: ‘Thierry Baudet trekt massaal de aandacht met naaktfoto’. Daarna kwamen onder andere nog het AD, RTL Nieuws en linda.nl. RTV Drenthe wijdde zelfs een stelling aan de ‘pikante’ foto waarop slechts de ‘jongeheer’ van Baudet bedekt is: ‘Ik heb geen moeite met naaktfoto’s van politici’. Vergeet ik haast de duiding van familieblad Ditjes & Datjes: ‘Iedereen in medialand heeft het over pittige vakantiefoto’.

Dat ik moest denken aan de Instagramfoto waarop de leider van de complotkaravaan zich over de rand van een infinity pool heeft gedrapeerd, en vooral aan Baudets talent om een buitenproportionele hoeveelheid aandacht te genereren door opzichtig zijn critici uit de tent te lokken, kwam doordat ik naar de documentaire Please Hate Me zat te kijken, sinds een maand te zien op Videoland. Die gaat over influencers en vloggers als Fabiola Volkers, Bella Arino en het koppel Jay Zwarts & Lisa Sace, namen die de gemiddelde Volkskrantlezer niets zullen zeggen maar des te bekender zijn onder jonge socialemediagebruikers die zich graag boos maken. Videoland noemt ze ‘de eerste generatie digitale hatewatch celebrities’ omdat ze hun bekendheid danken aan de haat die ze oproepen en dat gegeven ook uitbuiten om views, volgers en geld te krijgen.

Wat zou ze nu weer bedenken ‘om die haters weer ff te triggeren’, vraagt voormalig realityster Fabiola zich bijvoorbeeld af. Klimaatkul, schimmige theorieën over Joodse filantropen en de magische werking van ivermectine liggen niet in haar straatje, maar verder bedient ze zich van dezelfde tactiek als Baudet. Frank Heinen verwoordde het in deze krant al eens treffend: ‘De frequentie waarmee Baudet allerhande bullshit verspreidt, ademt de energie van de aandachtsverslaafde die in een volle kamer voor de zoveelste keer naakt op zijn hoofd gaat staan.’ Moet je net Fabiola hebben. Die was eens in een winkelwagentje geklommen in een Albert Heijn in Stadskanaal, had haar jas uitgetrokken en was in een doorschijnende catsuit gaan twerken tussen de koffiecreamer en de speculaasbrokken. Iedereen verontwaardigd, zij honderdduizenden views.

Fabiola Volkers wil haar haters ‘triggeren’ in Please Hate Me. Beeld Videoland

‘Blijf lekker doorhaten’, hoorde ik Lisa Sace zeggen, ‘want over een paar jaar rijd ik in mijn Porsche en dan zwaai ik wel even als ik je tegenkom.’ Samen met haar vriend Jay Zwarts zet ze van alles in scène om mensen naar hun profielen te lokken, zoals haar eigen mishandeling, een relatiebreuk en zeeën aan krokodillentranen. ‘Negatieve aandacht is zéker beter dan geen aandacht’, roept Jay verrukt uit als hem de keuze wordt voorgelegd. YouTuber Bella Arino denkt dat zijn haters hem stiekem een leuk tijdverdrijf vinden. ‘Jullie plaatsen wel dingen onder mijn posts, jullie zijn wel met mij bezig.’ Hij denkt al na over nieuwe manieren om zijn publiek ‘Boe!’ te laten roepen, ‘dus nog gekker doen, nog meer uit de kleren. Ik vraag me wel soms af van waar is de grens?’

Bij de hatewatch-influencers lijkt die grens nog te liggen bij twerken op de kermis, twerken voor de pakketbezorger en algehele aanstelleritis. Hun businessplan verdient niet de schoonheidsprijs, maar het is allemaal redelijk onschadelijk. Ze zouden bovendien nergens zijn zonder alle mensen die zich maar al te graag door hen op de kast laten jagen. En misschien kunnen ze zich op een dag nog nuttig maken als bliksemafleider, door te twerken als Baudet weer eens kwaadaardige onzin staat te verkopen.