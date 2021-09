Liever een serieuze regering dan een troonrede met tegeltjeswijsheden

Demissionair minister Hoekstra (Financien) met 'het koffertje', en zittend achter hem demissionair premier Rutte, na de presentatie van de rijksbegroting en de miljoenennota in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Het leek op televisie alsof regering en parlement zich in de Grote Kerk te Den Haag achter grote schermen hadden verschanst. Officieel was die stoffen schutting opgetrokken om in verband met corona het enthousiaste oranjevolk op afstand te houden; de cynicus zou evenwel zomaar kunnen denken dat onze bestuurders liever niet wilden weten wat er zoal in de samenleving broeit.

Van buitenaf kijken we sinds de verkiezingen al een halfjaar naar een doorzeurende crisis waarin de politieke partijen elkaar gevangen houden. Over deze beschamende toestand vertelde de koning in de troonrede precies niets, afgezien van de verplichte frase dat nieuwe keuzes aan een volgend kabinet zijn. Zelfs de verwijzing naar een versnipperd parlement dat de kabinetsvorming bemoeilijkt, of een oproep om zo snel als mogelijk tot een werkbaar bestuur te komen, kon er niet af.

Het is waar dat er ondanks de demissionaire status flink geld gaat naar grote kwesties – onderwijs, klimaat en rechtszekerheid. Tegelijk blijft de hervorming van de arbeidsmarkt en die van het pensioenstelsel liggen, en krijgt defensie een luizige 100 miljoen extra – klaarblijkelijk heeft het Afghanistan-drama nog weinig ogen geopend.

Alle reden om snel weer een bestuur te willen hebben dat verantwoording kan afleggen. En dat des te meer om wat er wel in de troonrede werd genoemd, namelijk de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade en het toeslagenschandaal. De regering bezweert dat snelle compensatie ‘absolute prioriteit’ blijft – zo absoluut is die prioriteit dat het aanroepen ervan intussen ook al politieke routine is geworden. Voor buitenstaanders blijft het onbegrijpelijk dat het ondanks alle energie en fabelachtige bedragen niet lukt om deze affaires op te lossen. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg waar nu weer 1,3 miljard in wordt gestoken.

Bij elkaar is er weinig reden voor de relativerende toon. De troonrede opende met het citaat van de historicus Von der Dunk dat ‘elke tijd een overgangstijd is’, en sloot af met de wijsheid dat we elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet moeten treden. Dat zal best, maar wij hebben liever een fatsoenlijke regering.