Liever dan wachten op een nieuw kabinet, komt de Kamer zelf met een visie op de landbouw

Historicus Geert Mak schetste dit voorjaar op tv bij Buitenhof hoe na God, ook de zangvogeltjes uit zijn geboortedorp Jorwerd verdwenen. Zijn observatie wordt gestaafd door cijfers van vogeltelclub Sovon. De populaties boerenlandvogels zijn sinds 1990 ieder jaar met een paar procent geslonken. De oorzaak ligt voor de hand: door de monocultuur op akkers en de chemische bescherming van gewassen zijn er steeds minder zaden en insecten voor vogels om zich mee te voeden.

Ik ben de laatste jaren te gast geweest op verschillende boerderijen. De meeste landbouwers die ik bezocht, spuiten met gif onkruid en bladluis van hun land. Toen ik een oudere akkerbouwer eens vroeg wat hij daar zelf nu eigenlijk van vond, kreeg ik een verrassend antwoord. Hij wist heus wel dat het gebruik van chemische middelen het slechtste is wat hij kan doen. Alle boeren weten dat. Vervolgens nodigde hij mij uit om me te verplaatsen in de schoenen van een jonge boer met een hoge schuld bij de bank. Het bespuiten van een veld kost een paar tientjes. Een mislukte oogst kost een boer, met een beetje pech, zijn hele bedrijf.

Over de auteur

Sander Heijne is onderzoeksjournalist en historicus. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Ondertussen zitten diezelfde boeren klem tussen de uiterst winstgevende leveranciers van zaden, kunstmest en/of veevoer en de inkopers van supermarktketens die voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten. Van de consument hebben de boeren ook weinig te verwachten. Die is amper bereid (of in staat) om een hogere prijs voor onbespoten voedsel te betalen. De enige manier voor boeren om in dit krachtenveld hun inkomen op peil te houden, is zoveel mogelijk groenten, fruit, vlees of melk uit een hectare grond trekken.

Wie zou het anders doen?

Met de val van Rutte IV hoeven de boeren dit jaar niet meer te rekenen op een heldere visie op een duurzame landbouw vanuit de Trêveszaal. Voor zover ze dat al deden natuurlijk. Sinds de Raad van State in 2019 een streep zette door het stikstofbeleid van Henk Bleker (CDA), zijn de kabinetten-Rutte III en -IV niet veel verder gekomen dan het instellen van een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor veehouders rond natuurgebieden. En wat gesteggel over de uitgangspunten voor een stikstoffonds van 24 miljard euro.

Over hoe al die miljarden verspijkerd moeten worden, is het kabinet twee landbouwministers op rij oorverdovend stil gebleven. Liever dan zelf met voorstellen te komen, wilde landbouwminister Piet Adema (CU) de verdeling van het geld overlaten aan boerenorganisaties in een met de sector te sluiten landbouwakkoord.

De strategie was altijd al wonderlijk. Iedereen die weleens een keuken heeft verbouwd, weet dat het onverstandig is om bij de aannemer op voorhand een bedrag te noemen. De leveranciers van luchtwassers en stalvloeren liepen zich direct warm om een zo groot mogelijk deel van die miljarden hun kant op te trekken. Budgetten komen altijd op.

Nog zorgwekkender was dat het kabinet volledig voorbijging aan het feit dat een besluit om natuurinclusiever te boeren, niet alleen op een boerenerf kan worden genomen. Als we willen dat akkerbouwers minder gif gaan spuiten, moeten we hen – naast een verbod op landbouwgif – een betere prijs garanderen voor piepers en kropsla. En willen we dat veehouders minder dieren ophokken in stallen? Dan zullen we hen een hogere prijs per kilo vlees of liter melk in het vooruitzicht moeten stellen.

Of die betere prijzen worden gegarandeerd met subsidies, hogere consumentenprijzen of door paal en perk te stellen aan de inkoopmacht van supermarkten en voedselconcerns, is een principieel verdelingsvraagstuk, dat thuishoort in het hart van de democratie.

Afgelopen voorjaar was te zien hoe zowel het kabinet als de boerenvertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) met een grote boog om deze systeemvragen heen liepen. Nu beide partijen zichzelf buitenspel hebben geplaatst, moet het parlement het initiatief naar zich toe trekken. Liever dan wachten tot er ergens medio 2024 een nieuw kabinet is, zou de Kamer direct na het reces in het openbaar zelf een visie op de landbouw moeten ontwikkelen die zowel de natuur en de boer als de burger een duurzaam perspectief biedt.

Haast is geboden. Anders bestaat het risico dat onder het mom van een duurzamere landbouw straks met publiek geld duizenden boeren zijn uitgekocht, zonder dat de vogeltjes terugkeren naar Jorwerd.