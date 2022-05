Lieve vrouwen, zegt Joy Delima, stop met het faken van orgasmes

Actrice Joy Delima doet een dringende oproep aan alle vrouwen die weleens een orgasme faken.

Ik heb nog nooit een orgasme gefaket. Ja, behalve die ene keer dat iemand na vijftien seconden vingeren riep ‘Kom dan!’ en ik uit paniek een gekunsteld crescendo aan gekreun compileerde. Maar ik verzeker u, daarna heb ik het nooit meer gedaan. En er hebben zich echt wel momenten voorgedaan in mijn leven waarop ik er ‘makkelijker’ van af was gekomen als ik het zou faken, maar ik heb er simpelweg het nut nooit van ingezien. Ik bedoel, als ik van plan ben vaker seks te hebben met iemand, dan is het toch voor niemand handig als ik doe alsof ik het lekker vind als diegene de hele tijd net naast mijn clit wrijft? Want dan denkt diegene: ah, nice bro, Joy komt klaar als ik dit en dit doe. En u raadt het al, de volgende keer doet diegene het weer. Moet ik dan opnieuw een orgasme faken? En zeg je dan na zeven maanden faken ineens: ‘Hé, ik fake het eigenlijk altijd, kunnen we iets anders proberen?’ Ik bedoel, hoe begín je zo’n gesprek dan nog?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 67 procent (!!!) van alle vrouwen weleens een orgasme faket. De meest voorkomende redenen zijn volgens die onderzoeken dat ze hun partners geen slecht gevoel willen geven over hun prestaties in bed of ze vinden dat het te lang duurt en breien er op die manier een eind aan. Als vrouwen faken, gebeurt dat het vaakst tijdens de penis-in-vagina-seks. Dat is ook niet zo gek, want maar een kwart van alle vrouwen komt klaar tijdens penetratieseks. En ook dat is niet zo gek, want daarbij is er vrijwel geen stimulatie op het uitwendige gedeelte van de clitoris.

De clitoris, die in haar geheel zo’n 11 centimeter kan worden, ligt voor het grootste gedeelte inwendig. Ze ziet eruit als een soort zwaantje, zoek maar op. De clitoris kan ook inwendig worden gestimuleerd (de zogenoemde G-spot, wat eigenlijk dus gewoon het inwendige gedeelte van de clit is), maar de vorm van de penis is daarbij helaas niet ideaal. De plek waar je een clitoris inwendig stimuleert ligt namelijk net vooraan en bovenaan de vaginawand en die wordt met een penis, die dus ‘te diep’ gaat, niet voldoende gestimuleerd. Je kunt die plek het best stimuleren met je vingers door een ‘kom hier’-beweging te maken en wat druk uit te oefenen naar boven toe of met speciale G-spotspeeltjes.

Afijn, een eventueel gebrek aan orgasmes ligt dus niet aan jou, maar aan de manier waarop je seks hebt. Ruim tweederde van alle vrouwen is dus meer bezig met het ego van hun bedpartner dan hun eigen genot.

Lieve vrouwen: Stop daarmee! Je doet er niemand een plezier mee. Jezelf niet, je partner niet en de toekomstige partners van jouw bedpartner niet. ‘O, maar mijn ex kwam altijd klaar als ik dit deed.’ Dát gebeurt dan. Iemand anders moet dan je partner ervan overtuigen dat drie minuten aan je linker vulvalip zuigen geen orgasme gaat opwekken en dat is voor niemand leuk.

Kijk, ik zeg niet dat ik jullie niet begrijp, als fakers. Maar je moet (en ik hou niet van moetjes) echt beginnen met communiceren. Of het nou pijn is of gewoon een hoofd vol gedachten: je staat volledig in je recht om tegen je partner te zeggen dat je (even) wil stoppen. Als je wil dat de seks stopt, dan is het niet jouw verantwoordelijkheid om je partner eerst een egoboost te geven door ‘jezelf’ én de ander te laten komen. Dan heb je seks tegen je zin in. Als je blijft eten terwijl je eigenlijk vol zit, krijg je buikpijn. Luister naar je lijf, dat bord hoeft echt niet leeg.

