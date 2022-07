‘Liefje, je eerste vluchttas’, zei haar nieuwe vriend, een doorgewinterde klimaatactivist, ontroerd

Vorige week vertrok mijn nichtje met twee dochters naar Zuidwest-Frankrijk, om daar zomervakantie te vieren op een camping van de keten Huttopia. Ik maakte me lichtelijk zorgen: zou ze daar op het kampeerterrein niet teveel worden ingesloten door nucleaire gezinnen, en zo worden herinnerd aan het uiteenvallen van het hare, nu een jaar geleden? Zou het niet te zwaar zijn, alleen met de kinderen?

De zorgen bleken onterecht, op wat chaotische scènes op Schiphol na (het reisgezelschap miste een eerste vlucht). Elke dag kreeg ik zonnige foto’s van gebruinde lijfjes in zomerjurken, en berichten over indrukwekkende boeken die werden gelezen aan een azuurblauw zwembad.

Dat was vorige week. Maandag lag er in datzelfde zwembad as, en moest het reisgezelschap uit voorzorg de koffers pakken vanwege een naderende bosbrand. ‘Liefje, je eerste vluchttas’, had haar nieuwe vriend, een doorgewinterde klimaatactivist, ontroerd gezegd aan de telefoon.

Ik kreeg een foto van een door trillende lucht vervormde, en door rook vervaagde zon aan de Franse hemel. ‘Melancholia’ schreef mijn nichtje erbij, een verwijzing naar het sciencefictiondrama van Lars von Trier uit 2011. Daarin moeten zussen Claire en Justine zich verzoenen met de allesvernietigende botsing tussen de aarde en de solitaire planeet Melancholia. Vlak daarvoor schijnt deze als een tweede maan aan de hemel, wat mij betreft een van de mooiste en meest angstaanjagende beelden uit de Europese filmgeschiedenis.

De man van Claire is er van overtuigd dat de planeet de aarde niet zal vermorzelen, het wordt een ‘fly-by’. Luister niet naar de doemdenkers, sust hij zijn vrouw. Hij lijdt aan, wat klimaatpsychologen nu zouden bestempelen als, een optimism biasm en koopt een dure verrekijker om het natuurspektakel in alle glorie te kunnen aanschouwen.

Melancholia is een studie van depressie, maar de psychologische processen die Von Trier uitdiept roepen associaties op met het klimaatdebat, waarin er ook mensen zijn die beweren dat we niet moeten overdrijven, dat we nuchter moeten blijven.

Wie niet te veel wil doemdenken, hecht misschien weinig waarde aan de woorden van Secretaris-Generaal van de VN António Guterres, die maandag tijdens de Klimaatdialoog van Petersberg de veertig deelnemende landen waarschuwde dat als ze niet drastisch ingrijpen, we afstevenen op een ‘collectieve zelfmoord’ (zijn waarschuwing haalde deze krant niet).

Wie onbekommerd wil blijven, kan ook beter niet de doorwrochte verslagen lezen van The Guardian, de krant die niet meer meer rept over klimaatverandering, maar over klimaatcrisis en deze week in een hoofdredactioneel commentaar opriep de fantasie los te laten dat de menselijke beschaving ongebreideld kan blijven groeien, zonder consequenties voor het klimaat. Degrowth, baby.

Wie niet wil doemdenken staat niet te lang stil bij het feit dat 2022 niet het jaar van de groene omslag werd, maar dat van de grote stilstand. Dat de twee grootste vervuilers – de Verenigde Staten en Europa – hun klimaatafspraken niet zullen nakomen.

Ikzelf heb het meeste weg van hoofdpersoon Claire: een meester in doemdenken en piekeren, maar snel afgeleid door meer prozaïsche zaken. Vlak voordat Melancholia de aarde verplettert probeert Claire nog met een golfkarretje naar het dichtstbijzijnde dorp te rijden. Mijn wanhopige daad van verzet, na een week van hitterecords en angstige berichten uit Frankrijk: ik kocht een treinkaartje in plaats van een vliegticket naar mijn vakantiebestemming. Dat kaartje was prijzig, de reisduur drie keer zo lang. Mijn vriend zag mijn treinplannen vooral als de onpraktische uitkomst van een bevlieging.

Gelukkig heb ik tijdens de lange reis langs verschroeide gebieden alle tijd om hem ervan te overtuigen dat we nog veel meer moeten doen tegen de opwarming van de aarde. Dat we ons moeten verzetten, ook al is het tegen een onafwendbaar lot.