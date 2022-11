Liefhebbers van de wolf schilderen tegenstanders graag af als spitsburgers met een ‘roodkapjesyndroom’

Menig leerstuk uit de groene catechismus heb ik gehoorzaam omarmd. Dat het wel wat minder kan met het eten van vlees, bijvoorbeeld. Dat je uitsluitend het vliegtuig neemt als er geen alternatieven voorhanden zijn. Dat je zuinig dient te zijn op de weinige natuur die nog rest. Alleen wie ziende blind en horende doof is, nietwaar, zal zulke stellingen verwerpen.

Maar niet álle hedendaagse geloofsartikelen kunnen me evenzeer bekoren. Neem de wederkomst van de wolf. Hoezeer ik mijn best ook doe, het lukt me niet mezelf te bekeren.

Als ik me goed herinner roerde de wolvenlobby zich een jaar of tien geleden voor het eerst. Plotseling stonden er lieden op die zich buitensporig verheugden op de remigratie van dit roofdier, dat anderhalve eeuw niet in Nederland was gesignaleerd. Mij leek diens afwezigheid in een inmiddels overbevolkt land als het onze geen al te smartelijk gemis, maar daar dachten ecologen anders over. Waarom precies vertelden ze er gek genoeg nimmer bij. Kennelijk was de terugkeer van de wolf een goede zaak omdat het een goede zaak was. (Een logica die je vaker tegenkomt als het gaat om Moeder Natuur.)

Jubelstukje

Volgens kenners scharrelen er op dit moment zo’n twintig wolven door Nederland. En was tot voor kort elk treffen tussen wolf en mens goed voor een jubelstukje in de lokale pers (‘Tien, twaalf seconden bleef-ie staan’), het enthousiasme lijkt de laatste tijd danig te tanen.

Afgelopen zondag moest Natuurmonumenten naar eigen zeggen vanwege bedreigingen op sociale media een bijeenkomst rond de wolf in het Nationaal Park Dwingelderveld afgelasten. Het persbericht, in niet geheel rimpelloos Nederlands: ‘We vinden het bijzonder teleurstellend dat de discussie over de wolf nu zodanig gepolariseerd wordt dat we ons genoodzaakt voelen om de vertoning van de film Wolf en de aansluitende informatieve bijeenkomst hierover te annuleren.’

Woensdag berichtte de Volkskrant over ‘een tamelijk bizarre wending in de steeds moeizamere omgang met de wolvenpopulatie in Nederland’. De provincie Gelderland besloot een te brutale wolf op De Hoge Veluwe met een paintballgeweer te laten beschieten teneinde het dier wederom ‘mensenschuw’ te maken. In één moeite door maakte de Stichting Faunabescherming de directie van het natuurpark zwart. Die zou in het diepste geheim wolven bijvoederen waardoor ze onnatuurlijk gedrag vertonen en als (te doden) ‘probleemwolf’ te boek komen te staan.

Veeartsen

Ook las ik dat bijna veertig Drentse veeartsen onlangs een brandbrief stuurden naar het provinciebestuur. Zij maken zich zorgen over de toename in hun regio van het aantal wolvenaanvallen op kleinvee: van 25 in heel vorig jaar tot 74 in 2022 (en er zijn nog twee maanden te gaan). Alleen al in september verdwenen daar dankzij de wolf minimaal 32 dieren voortijdig naar gene zijde.

Opmerkelijk is intussen dat de liefhebbers van de wolf ondanks de groeiende weerstand nog steeds niet duidelijk weten te maken wat er zo fantastisch is aan de terugkomst van het dier. Wel mogen ze twijfelaars en tegenstanders graag afschilderen als spitsburgers die lijden aan het ‘roodkapjesyndroom’ en niets snappen van de natuur. Ook nemen ze nogal vaak hun toevlucht tot de klassieke jij-bak – altijd een teken dat de argumentatie te zwak is om op eigen benen te staan.

‘Er gaan wereldwijd meer mensen dood door een vallende kokosnoot dan door een aanval van een wolf’, zei wolvenexpert Glenn Lelieveld in augustus tegen Nu.nl. ‘Jaarlijks’, zei wolvenfilmer Cees van Kempen vorige maand tegen de Volkskrant, ‘worden in Nederland een half miljoen schapen geslacht, en daarnaast sterven er tienduizenden doordat ze op hun rug belanden of in de sloot kukelen. Nodigt Op1 een schapenboer uit om te vertellen hoe zielig dát is?’ En de Wageningse ecoloog Hugh Jansman deze week tegen het Dagblad van het Noorden: ‘Met grote vraagstukken zoals de klimaatverandering en de zeespiegelstijging vraag ik me echt af waarom we ons druk maken om een handjevol wolven.’

Het siert me natuurlijk allerminst. Maar ik vrees dat mijn bekering nog wel even op zich laat wachten.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.