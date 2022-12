Lief, vrolijk, vriendelijk: Operetta Land is een énige voorstelling (en dat is niet ironisch bedoeld)

Helemaal zeker wist Thomas van Luyn het niet, maar het hoge woord is eruit: hij houdt van operette.

Het applaus sterft uit, het publiek begint te accepteren dat het doek definitief dicht is. Terwijl de rij voor mij overeind begint te komen, wendt een man zich tot zijn vriend en zegt met een zucht die diep, diep van binnen komt: ‘Dit wil je toch elke dag.’

Ik weet waarop hij doelt, en had het niet beter kunnen zeggen.

Wat we net gezien hebben was, in één woord, énig. Echt énig. Dat woord gebruik ik nooit, en ik ken ook niemand van onder de 80 die het woord zonder ironie kan gebruiken. Ik maak het ook niet zo vaak mee dat ik iets ervaar dat enig ís. Maar deze operette was echt énig. Lief, vrolijk, vriendelijk, en op geen enkele wijze gerelateerd aan welke realiteit buiten het stuk dan ook. De woorden ‘Rutte’ of ‘gasrekening’ of ‘dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen’ vielen nergens. Het publiek was toen het ging zitten bezorgd geweest over de wereld, en stond nu rozig en vrolijk weer op. Spieren die lang strak hadden gestaan, waren voor het eerst in tijden weer los en zacht geworden. Ik zou Operetta Land dan ook van harte aanbevelen, ware het niet dat hij al voorgoed is uitverkocht, dus laat maar zitten.

De voorstelling deed mij een aantal conclusies trekken. Ten eerste dat er veel te weinig escapisme van enige kwaliteit wordt gemaakt. Het kan aan mijn elitaire wereldje liggen, maar iedereen die ik goed vind, toont zich in zijn of haar werk bezorgd / kwaad / beangstigd door alles wat er in de wereld aan de hand is. Soms lassen ze even een momentje in om met zichzelf in de knoop te zitten, maar echt opgeruimd wordt het nooit. Dat sluit akelig goed aan bij mijn eigen belevingswereldje, en zo wordt het wel heel moeilijk een fris perspectief op mijn bestaan te krijgen.

Ten tweede: ik hou geloof ik van operette. Ik weet het niet zeker, want ik ben er nauwelijks aan blootgesteld. Het is nou niet echt iets waarmee je wordt doodgegooid. Het zal wel weer een protestants dingetje zijn. Nederlanders boven de rivieren vertrouwen emoties zonder intellectueel gewicht niet. Daarom heb ik zelf moeten ontdekken dat ik van musicals hou, een kunstvorm die in Nederland zelden vrij van ironie wordt opgevoerd. U wilt niet weten (of misschien wel, maar ik ga het toch niet vertellen) hoeveel musicalregisseurs en -producenten ik heb gesproken die zeggen dat ze ‘eigenlijk’ niet zo van musicals houden – waarmee ze geloof ik bedoelen dat ze eigenlijk niet zo van emoties houden. Of misschien zijn ze bang voor imagoschade, wie zal het zeggen.

Het is natuurlijk onmogelijk een heel genre slecht te vinden. Dat is zoiets als zeggen dat je niet van jazz houdt, of van schilderkunst, of van rap. Wanneer ik iemand die denkt niet van musicals te houden vertel dat er meer is dan Cats en de The Lion King, krijg ik het aloude en oerdomme antwoord dat het raar zou zijn wanneer acteurs ‘ineens in zingen uitbarsten’. Dat is zoiets als zeggen dat het raar is dat ze bij een toneelstuk ineens in praten uitbarsten, of dat ze bij een ballet ineens in dansen uitbarsten.

En ja, het kan heel escapistisch zijn. Hoeft niet, ik heb musicals gezien over 9/11 en over zelfmoord, maar ik hou ook van een jongen en een meisje en een happy end. En laten operettes daarmee nou volzitten.