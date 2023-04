Lezersreacties: Misschien moeten we juist blij zijn dat in Nederland veel 75-plussers überhaupt fietsen

Drukte met fietsers op het fietspad in Bergen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maximumsnelheid

Het is drukker dan ooit op de fietspaden. Daar moeten we blij mee zijn, want de overheid wil graag dat we de auto wat vaker laten staan. Jammer alleen dat dit beleid niet overal heeft gezorgd voor een betere (lees: bredere) infrastructuur.

Hierdoor rijdt er een bonte verzameling weggebruikers over het fietspad. Stijf rechtop zittende electro-bejaarden. Groepen mamils die denken dat ze de 14de etappe van de Tour de France rijden. Jongens en meiden zonder helm op opgevoerde scooters. Gewone fietsers, die gezellig toeren. Speedpedelecs, met gezwinde spoed onderweg naar hun werk. Jongens en meiden die vooral op hun smartphone kijken. Ouders met kinderen, die net kunnen fietsen. En ze ergeren zich allemaal. Omdat ze er snel langs willen en dat lukt niet, of omdat ze alsmaar vervelend worden ingehaald.

Er is een tamelijk simpele oplossing voor dit probleem: voor iedereen een maximum snelheid van 25 km per uur op alle fietspaden. Met uitzondering van de speciaal aangelegde snelfietspaden.

Natuurlijk, de handhaving zal nog wel een probleempje zijn, maar de 100 km per uur op de snelweg is ook breed geaccepteerd.

Frans Strunk, Heemstede

Valt mee

Groot nieuws. Er overleden 84 oudere fietsers meer dan een jaar eerder. Als je weet dat er ieder jaar ruim 100 duizend mensen boven de 75 jaar sterven dan valt het wellicht mee? Misschien moeten we juist blij zijn dat in Nederland veel 75-plussers überhaupt fietsen.

Jurgen Geerlings, Shenzhen, China

Hollands gebruik

Ik was er al bang voor. Toen ik in 1952 slaagde voor mijn verkeersexamen, had ik onder andere het volgende geleerd: als je als fietser een fietser wilt passeren, moet dat links van de te passeren voorganger, en moet je die met je fietsbel waarschuwen. Als je als fietser van richting wilt veranderen, moet je dat met een brede armzwaai in de gewenste richting aangeven.

Dat is er de dag van vandaag niet meer bij. Ik heb me altijd met een gerust hart op een degelijk herenrijwiel door de stad verplaatst, maar dat wordt steeds spannender. Bakfietsen en e-bikes, hybrid bicycles, scooters en ook wel gewone fietsen scheuren me zonder enige waarschuwing, links en rechts voorbij. En als ze voor me rijden moet ik maar afwachten waar ze naartoe willen.

Weer een goed Hollands gebruik dat verloren is gegaan. Jammer. Maar wel gevaarlijk.

Ad Wouters, Den Haag

Mentaliteitskwestie

De begeleidende foto bij het artikel in de Volkskrant toont twee oudere dames op een e-bike zonder helm. Ze fietsen op een smal pad naast elkaar. Een toonbeeld van veel voorkomende oorzaken van een valpartij. De ervaring leert dat gebruikers van een fietspad hardleers en nauwelijks bereid zijn ruimte te scheppen voor tegenliggers.

Het genoemde voorstel om de fietspaden te verbreden zal mijn inziens alleen maar leiden tot nog meer groepsgewijs en naast elkaar fietsen. Hoe men als oudere fietser deelneemt aan het verkeer is dus vooral een mentaliteitskwestie. Mijn vrouw en ik fietsen altijd achter elkaar. Je hoeft niet altijd te praten onderweg. Dat leidt af.

En dan die helm. Ooit hoorde ik een oudere dame, op het punt staande een e-bike te kopen, dat ze van de aanschaf zou afzien als ze verplicht zou worden om een helm te dragen. IJdelheid is de grootste remmende factor in het dragen van een helm. Natuurlijk word je er niet mooier op, maar ben je wel beter beschermd bij een valpartij.

Er ligt een taak weggelegd voor de Fietsersbond om via de media het gebruik van de helm te stimuleren.

Joop van Leeuwen, Millingen aan de Rijn

Schedelfracturen

Het stijgende aantal fietsdoden onder ouderen heeft volgens Esther van Garderen van de Fietsersbond niets te maken met de elektrische fiets. Vreemd, want als ik om mij heen kijk heeft 90 procent van de elektrische fietsers, waaronder ikzelf, al eens met botbreuken en schedelfracturen op de eerste hulp gelegen. Elektrische fietsen zijn namelijk heel zwaar en instabiel, en rijden veel te snel.

Volgens Van Garderen maken ouderen veel meer kilometers dan jongeren omdat ze zo kerngezond zijn. Deze ouderen zouden op een gewone fiets veel minder kilometers maken, maar wel profiteren van sterkere spieren, betere reflexen en een beter evenwichtsgevoel. Dus minder valpartijen, en als het al gebeurt genees je sneller.

Het ontkennende standpunt van de Fietsersbond roept bij mij vragen op. Waarom zo vasthoudend pro elektrische fiets? Het sponsorgeld van leveranciers van elektrische fietsen is toch hopelijk niet bepalend voor de standpunten van de Fietsersbond?

Annelies van den Heuvel, Groningen

Racecircuit

Wat ik mis in het artikel, is de opkomst van de elektrische auto in het verkeer. Je hoort natuurlijk ook slechter als oudere, maar bestuurders van elektrische auto’s gebruiken de openbare weg ook vaak als racecircuit en hebben niet door dat hun auto’s tonnen wegen.

Bovendien valt mij op dat vooral jongeren op de fiets met hun telefoon bezig zijn. Vaak moet ik heel snel iets roepen of zelf zeer defensief fietsen om op het nippertje de bellende te ontwijken.

Leonie Fleuren, Helmond