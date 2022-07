Lezersreacties: ‘Met Remco Campert is ook het Nederlands in de kunst gestorven’

Remco Campert bij het in ontvangst nemen van de Gouden Ganzenveer in 2011. De Gouden Ganzenveer gaat elk jaar naar een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Beeld ANP

Introductie

In 1968, ik was toen 15, zag Victor Schepens, mijn leraar Nederlands aan wie ik sowieso veel te danken heb, dat ik Commissaris Achterberg slaat toe uit de Kluitman-jeugdserie aan het lezen was. ‘Lees dit eens’, zei hij en gaf me Liefdes schijnbewegingen van Remco Campert. Mijn introductie in de literatuur. Van dat boek begreep ik lang niet alles, maar na een paar dagen wist ik dat de wereld oneindig veel groter was dan ik tot dat moment had verondersteld.

Vele jaren later wandelde ik met mijn vrouw en 2-jarig zoontje door een park in Maastricht. Op een bankje zat Campert. Even aarzelde ik (mensen van zijn statuur worden natuurlijk elk moment lastiggevallen door bewonderaars), maar toch besloot ik hem te vertellen van mijn overgang destijds van jongenslectuur naar de echte literatuur en hoe ik genoot van zijn gedichten en romans en ook van die van andere auteurs. De schrijver reageerde buitengewoon aardig en vertelde dat hij later die dag in een Maastrichtse boekhandel ging voorlezen en signeren.

Eind van de middag waren wij daar ook en kochten een boek met kinderverhalen van de hand van Remco Campert. Hij signeerde het met: ‘Voor Keesje, je eerste echte boek.’ Kees, 35 nu, heeft dat boek nog steeds en leest graag.

Harry van Dam, Utrecht

Lamento

Wat geeft de krant een prachtig eerbetoon aan Remco Campert. Direct op de eerste pagina beheerst zijn gedicht Lamento zowel de column van Paulien Cornelisse als de verbijsterende foto door Stephan Vanfleteren. Helaas is de lange lichte klacht (ongetwijfeld door ruimtegebrek) sterk ingekort. Zelfs de beginwoorden ontbreken. Ook in het vervolg en de bijlage komt het gedicht niet terug. Mag ik u vragen morgen of overmorgen het hele Lamento af te drukken – als het niet teveel is?

Pim Ligtvoet, Amsterdam

Cut

Ik bracht vandaag een bezoek aan de Graduation Show 2022 in de Royal Academy of Art, The Hague (KABK). Verliet het gebouw teleurgesteld door het feit dat alle toelichtende teksten – maar ook de teksten in de kunstwerken zelf – in het Engels zijn. Met Remco Campert is ook het Nederlands in de kunst gestorven. Cut.

Luc Meuwese, Den Haag

Levensloop

Na een feestelijk verlopen avond

Aangewandeld worden

Door een voetganger

Met teveel drank achter de schoenen.

Dennis Bredschneijder, Amsterdam

Misschien

Remco Campert schreef eens in een verhaal dat in Elsevier verscheen dat hij het woord ‘misschien’ nogal vaak gebruikte, de zin die daarop volgde luidde: ‘Een beetje twijfel kan nooit kwaad.’ Een even simpele als belangrijke les.

Just Pallandt, Amsterdam

Voorbode

De laatste twee weken waarde het gedachtengoed van Remco Campert rond in diverse columns in de Volkskrant, zelfs drs. Mallebroodje met het jonge ding uit de achterban kwamen even terug. Wellicht was dat een voorbode op het onherroepelijke. Een zondagskind is niet meer.

Nanneke de Lint, Amsterdam

Acht woorden

Acht woorden slechts had Remco Campert nodig om aan te geven waarom economen het vaak mis hebben wanneer ze uitspraken doen over menselijk gedrag. Na de koele constatering dat bierbrouwer Grolsch een recordwinst van honderden miljoenen had geboekt, vervolgde hij met: ‘Ik zou geneigd zijn het daarbij te laten.’

Boudewijn Otten, Groningen

Poëzie

Het is goed dat Remco Campert er een tijd over heeft gedaan om dood te gaan. Alle necrologieën waren klaar. Verder zie ik in al die aandacht vooral een sympathieke maar vruchteloze poging om te doen alsof poëzie een belangrijke rol in het leven speelt. Vraag maar aan de bewoners van Marioepol.

Jos Meijer, Soest

Ouderschap

Wat een verouderd beeld heeft Arnon Grunberg over schrijven en ouderschap. Impliciet beweert hij dat het vanzelfsprekend is dat dochter Cleo Campert haar schrijvende vader Remco niet aardig vond. Schrijvers hoeven immers geen aardige mensen/vaders te zijn.

Losjes parafraserend op Sheila Sitalsing: juist bij de echt groten zie je toch altijd dat het gezinsleven een ravage is. Dit volstrekt achterhaalde imago dateert uit de tijd (negentiende eeuw) dat schrijvers/kunstenaars meestal mannen waren. En die hadden toch gewoon een vrouw thuis die de kinderen ‘deed’?

In het geval van Remco Campert geldt als verzachtende omstandigheid dat mensen van zijn generatie hun kinderen ‘kregen’. Arnon Grunberg komt daar niet mee weg als generatie waarbij sprake is van schrijverschap en gekozen ouderschap. Het goede nieuws is hier natuurlijk dat kinderen tegenwoordig ook vaders hebben.

Ellen van Lelyveld, Amsterdam

Tour de France

Tour de France heet het gedicht van Remco Campert en het begint zo:

‘De zomermiddagen van de Tour de France breng ik, ietwat bijziende, voor de televisie door...

Het peloton is nog niet eens aangekomen in Frankrijk of daar is de dichter er al vandoor.’

Ik ga ze volgen, de renners, voor de televisie met mijn leesbril op de neus, Campert onder handbereik.

Eddy Koning, Amsterdam

‘Pro-deo-plekje’

In mijn ‘collectie’ vond ik nog een illustratie die ik een aantal jaren geleden gemaakt heb van de overleden Remco Campert. Mochten jullie ‘m ergens van pas vinden, geef Remco dan een ‘pro-deo-plekje’ in jullie krant. |

Ben Schoonhein, Coevorden

Remco Campert Beeld Ben Schoonhein

Weder

Maandagochtend om half twaalf stuurde mijn 19-jarige dochter, op ontdekkingstocht in Berlijn, mij een appje. ‘Remco Campert overleden’.

Ik had het nog niet gehoord. Alles heeft zijn tijd, maar het nieuws maakte mij stil. Met weemoed dacht ik meteen terug aan een korte briefwisseling die ik onderhield met de grote dichter in het voorjaar van 2006. Gerard Reve was overleden en hij had erover geschreven op zijn vertrouwde stek op de voorpagina van deze krant. Weder heette zijn column. Ik vond het zo mooi dat ik de stoute schoenen aantrok en hem aanschreef. Om hem te bedanken, niet alleen voor zijn mooie woorden aan het adres van de Volksschrijver, maar meteen maar voor zijn hele oeuvre, waarvan ik, als zovelen, een liefhebber ben.

Een antwoord verwachtte ik niet. Maar het kwam wel, een maand later. Hij verontschuldigde zich dat hij niet eerder had kunnen terugschrijven. De reden: er kwam een nieuw boek aan en alles daaromheen kostte veel tijd. Hij had mijn woorden ‘lichtjes blozend’ gelezen. ‘Ik ben u er dankbaar voor’ schreef hij. ‘Ik stuur u hierbij het origineel van Weder op, in de hoop dat u het wilt aanvaarden’.

De stilte die over mij kwam toen ik, volkomen beduusd, zomaar zijn laatste saluut aan Reve in originele staat in handen had, getikt op zijn eigen schrijfmachine, met een enkele doorhaling en verbetering, gesigneerd en wel, diezelfde stilte was er opnieuw op maandagochtend toen ik van mijn dochter hoorde dat hij was overleden.

Toen zij twee jaar geleden de leeslijst voor haar eindexamen Nederlands moest samenstellen adviseerde ik haar om Remco Campert erop te zetten. Ze deed het en dook in zijn gedichten. De manier waarop ze al snel over zijn poëzie sprak herinnerde mij met ontroering aan mijn eigen eerste kennismaking met zijn prachtige werk.

In Weder schrijft Campert over Gerard Reve: ‘Zijn binnenkomst in ons leven is altijd blijven nazinderen. Hij droeg bij aan wie wij werden’. Dat geldt ook voor Remco Campert zelf. Hij blijft nazinderen. Hij droeg bij aan wie wij werden. Getuige het berichtje van mijn dochter vanuit Berlijn heeft hij ook de jonge generatie van nu blijvend geraakt.

Rust zacht, Remco. In grote dankbaarheid voor je taal. Altijd maar je taal.

Diederik van Vleuten, Driehuizen