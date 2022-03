Lezersreacties: ‘Ik zeg mijn vertrouwen op in Hugo de Jonge en raad hem aan de eer aan zichzelf te houden’

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat de pers te woord over de mondkapjeshandel van Sywert van Lienden. Beeld ANP

Laatste hoofdstuk

Het artikel ‘Mondkapjesdeal’ in de Volkskrant van 23 maart maakt op ontluisterende wijze duidelijk hoezeer Hugo de Jonge in de loop van de tijd steeds verder naast zijn mooie schoeisel is gaan lopen.

Na de eindeloze reeks van misstappen (te laat reageren in plaats van anticiperend acteren), miskleunen ('Kijkt u thuis maar een dvd’tje’) en arrogante zelfgenoegzaamheid (anders dan de buitenlanden kunnen wij met de Booster nog wel even wachten), zou de pijnlijke onthulling over zijn rol in de mondkapjesdeal het passend laatste hoofdstuk mogen zijn van zijn ministerschap.

Dankzij de mondkapjesdeal die Hugo de Jonge er buiten zijn boekje heeft doorgedrukt, heeft zijn CDA-vriendje Sywert van Lienden zich kunnen verrijken met 20 miljoen. Dit riekt naar corruptie.

Tot overmaat van ramp is Hugo de Jonge, die blijkbaar naast expert op gebied van gezondheidszorg ook expert is op gebied van huisvesting, dankzij zijn CDA-vriendjes nu minister van Volkshuisvesting. Bij uitstek een corruptiegevoelig werkveld met schimmige transacties in projectontwikkeling en bouwactiviteiten.

En alsof de duvel er mee speelt, raakt Hugo de Jonge nu ook betrokken bij de volgende crisis: de huisvesting van een grote toestroom vluchtelingen uit de Oekraïne. Ik houd mijn hart vast hoe in de creatieve oplossingen van aanpassen tot woning van kantoorpanden, uit de grond stampen van noodwoningen etc. het geld weer ongecontroleerd naar onvoorziene en ongewenste kanten zal gaan stromen.

Om meer ellende te voorkomen zeg ik (en hoop velen met mij) alleen al op grond van zijn rol in de mondkapjesdeal mijn vertrouwen op in Hugo de Jonge en raad hem aan de eer aan zichzelf te houden.

Billy Hoogstraten, Amsterdam

Samen

Ik was in de veronderstelling dat Hugo de Jonge ons, de inwoners van Nederland, bedoelde toen hij zei: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Maar hij bedoelde natuurlijk, samen met Sywert.

Koos van Nieuwenhoven, Baarn

Vertrouwen in de politiek

Er is weinig vertrouwen in politiek. Hoe zou dat toch komen? Mijn vertrouwen wordt er niet groter op als ik de gang van zaken zie rond de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Met een bange minister, omdat de populaire (grenst aan populistische) ex-scholierenleider wel eens de boel kan onder pissen met zijn mediamacht en zijn bekende vriendenkring, met o.a. prins Constantijn en Barbara Baarsma. Een miljoenendeal wordt doorgedrukt, hoewel deskundigen uit de branche seinen op rood zetten.

Maar meer nog dan dat, wordt mijn vertrouwen geschaad door het feit dat het onderzoek van de Volkskrant wordt tegengewerkt. WOB-verzoeken en rechtszaken waren en zijn nodig om de onderste steen boven te krijgen. Mijn vertrouwen in de politiek zou aanmerkelijk groeien als politici als Hugo de Jonge zouden meewerken om te ontdekken wat er waarom misging. Politici moeten niet bang zijn om fouten te maken, maar niet bang zijn om gemaakte fouten toe te geven.

Edward van der Kaaij, Nijkerk

Media

Hugo de Jonge bemoeide zich actief en ten onrechte met de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Van Lienden zette de overheid onder druk met negatieve berichten op de sociale media en daar was De Jonge bang voor. Goed dat dit is uitgezocht. Nu graag nog een onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de presentatoren en de redacties van de praatprogramma’s (denk maar aan DWDD) die Sywert maar al te graag nog een platform boden waarin hij de overheid onder druk zette.

Pierre de Vogel, Amstelveen

Kwajongens

Het zijn bijzondere jongens en dat zijn ze, om met secretaris-generaal Financiën Van den Dungen te spreken en vrij naar Dik Troms vader. Kwajongens Sywert en Hugo worden ontmaskerd in een ontluisterende reconstructie van de mondkapjesdeal. Super!

Nanette Haze, Nijmegen

Slijmsporen

Een aantal jaren terug bezocht een minister van Justitie een grote penitentiaire inrichting in het midden van het land. De secretaris-generaal van het ministerie, leidde de minister met brede armgebaren rond. Ronkend somde hij de resultaten op die tijdens zijn loopbaan waren bereikt: geen ontvluchtingen meer, hoge productie op de arbeidsafdeling en een laag ziekteverzuim. Achter de twee hoge omes en hun gevolg liep een bewaarder, die als kritisch gezien werd, met een mop de vloer te dweilen. Toen ik hem vroeg waarom hij dat deed zei hij: ‘Om de slijmsporen van die hoge ambtenaar op te ruimen.’

Hier moest ik aan denken bij het lezen van het artikel over Hugo de Jonge, die partijgenoot Van Lienden in het zadel heeft geholpen. Ook hier de hoogste ambtenaar op een ministerie, die bij de minister in een goed blaadje wil komen door buiten de geëigende kanalen ‘het wel even te zullen regelen’. Geen persoon op de hoogste post die zegt: ‘Nee Hugo, zo doen wij dat hier niet. Hier functioneert het Landelijk Inkoopcentrum en die hebben de deal afgekeurd.’

Ambtenaren met lef, hoeksteen van de nieuwe bestuurscultuur.

Jan Bouman, Zeist