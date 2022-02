Lezersreacties: ‘Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid’

Een vrouw en haar dochter wachten op een trein om de Oekraïense hoofdstad Kiev te ontvluchten. Beeld AP

Brief van de dag: Ik voel mee met de Oekraïeners

Bidens selffulfilling prophecy is helaas uitgekomen, dictator en agressor Poetin is Oekraïne binnengevallen. En zijn plannen lijken zich niet te beperken tot de Donbas. Wat een ellende, voor de echt te beklagen Oekraïense bevolking.

Tijdens de Maidan-revolutie in 2014 zijn ze misleid door neoliberale Brusselse technocraten, die toegang tot de Europese markt beloofden en een lidmaatschap van de EU en Navo niet uitsloten. Deze Brusselse steun werd met open armen aanvaard, vooral door Oekraïense leiders en oligarchen met als resultaat dat het huidige Oekraïne nog steeds het corruptste Europese land is: 123ste op de Corruption Perception Index. Met de kennis van vandaag had Oekraïne in 2014 een andere weg moeten inslaan, namelijk een weg van neutraliteit.

De geografische ligging van Oekraïne, midden tussen Rusland en Navo-gebied, maakt een andere keuze dan neutraliteit bij voorbaat dansen op het zeer slappe koord. Onlangs werd in de Volkskrant een neutrale bufferstaat, een niet levensvatbare tekentafelconstructie genoemd. Maar Finland en Zweden zijn hét bewijs dat neutrale bufferstaten mogelijk zijn. Alleen dit vereist een inclusieve, democratische, niet-corrupte samenleving.

Finland staat op nummer 1 in de CPI en Zweden op 5. Deze neutrale bufferstaten leiden een waakzaam, maar vreedzaam en gelukkig bestaan en scoren zeer hoog in het World Happiness Report, Finland op 1 en Zweden op 7.

Mijn empathie is met de Oekraïense bevolking, die mede door een corrupte regering en oligarchie is beland in oorlogsgeweld.

Hans Moonen, Utrecht

Slachtoffer

‘Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid.’ Deze wijze woorden sprak mijn dierbare vader vanochtend aan de telefoon. 95 Jaar, de oorlog meegemaakt en journalist geweest. Hij leest al jaren deze krant en is zijn leven lang een groot voorvechter geweest voor het recht van de waarheid. Voor rechtvaardigheid.

Tijdens mijn eerdere bezoeken aan Rusland merkte ik al op hoe anders zij naar ons kijken. Een voorbeeld daarvan is me altijd bijgebleven. Het ijzeren gordijn. Dat gordijn was noodzakelijk om ons (het Westen) tegen te houden. Om hen (de Russen) te beschermen.

Dat gebeurt er wanneer nieuws eenzijdig is. Het grootste slachtoffer is de waarheid.

Brigitta Wemekamp Koopman, Ommen

Oorlog

Oorlog in Europa. Nu blijkt hoe traag, bang, onverenigd, afhankelijk we zijn.

Mark Molenaar, Utrecht

Historische vergissing

De Russische president Poetin is bezig historische vergissingen ongedaan te maken en heeft het kleinschalig landjepik in Georgië en Oost-Oekraïne achter zich gelaten. Laten wij, EU, nu dan ook maar een historische vergissing rechtzetten en als de wiedeweerga de Russen uit Kaliningrad flikkeren, voordat ze Europa langs de Oostzee een kopje kleiner maken. Oekraïne is nog maar het begin.

Johan de Boer, Gouda

5 procent

Zoals ik al meer dan een jaar beweer, moeten we per direct van het Russisch gas af. Het is maar 15 procent van onze gasimport en nog niet eens 5 procent van onze totale energiebehoefte. Bovendien wordt het lente en zomer. En nu echt eens leren soberder te leven, helpt in meer opzichten: goed voor je portemonnee en vooral voor het klimaat en de biodiversiteit.

Met de thermostaat één tot twee graden lager (dikkere kleding), minder douchen, minder autorijden, minder spullen (vooral cloudgebruikende elektronica) en troep kopen, en vooral minder vliegen, is die 5 procent zo gecompenseerd. En we hebben ook minder stikstofuitstoot.

Als Poetin de gaskraan dichtdraait, raakt hij snel op zwart zaad. Maak dus van de nood een deugd.

Marieke van Doorwerth, Arnhem

Boycot

Op de invasie van Oekraïne door Rusland past maar één reactie: de totale boycot van alles wat Russisch is. Niet alleen gas, maar ook de sport en cultuur. Dus ook uitsluiting van alle Russische sporters voor alle sportwedstrijden buiten Rusland.

Ronny van de Water, Amsterdam

Mckinseyficering

Fascinerend welke middelen het kabinet in de Oekraïens-Russische strijd werpt. Minister Ollongren houdt het bij ‘defensieve wapens’, collega Hoekstra grijpt naar zwaarder geschut. Met hartstocht en herhaling oreert hij over ‘een fors pakket aan maatregelen’, dat – ik verzin dit niet – ‘boven de markt hangt’ en ‘proportioneel afroepbaar’ is. Zijn oogopslag verraadt grote verwachtingen. Wapengekletter mag Poetinkoud laten, consultantsjargon jaagt hem beslist de stuipen op het lijf. Ik ben ook consultant en gloei van trots. De mckinseyficering van onze buitenlandse politiek is een feit.

Paul Looijmans, Utrecht

Anti-Poetindemonstraties

Waar blijven de politieke partijen, vrijheidscomités, vredesbewegingen met het organiseren van anti-Poetindemonstraties? Solidariteit met Oekraïne. Weg met agressor Poetin. Steun de oppositie in Rusland. Shame & blame Poetinspreekbuis Baudet. Heldere leuzen zat. Ik loop mee en velen met mij.

Gerard Heida, Groningen

Ruimtereis

Vandaag heb ik het boek Ik val niet, ik dans van Margot van Schayk gelezen. Hierin staat een artikel uit de Volkskrant van 28/10/17 waarin het ‘overview effect’ wordt beschreven: hoe een ruimtereis leidt tot nieuwe inzichten over mens en aarde. Kan zo spoedig mogelijk geregeld worden dat de heren Poetin, Biden en Xi Jinping op korte termijn zo’n reis maken? Het liefst samen? Opdat ze ‘verliefd’ worden op de aarde en de bewoners ervan en terugkeren als humanisten.

Anneke Remmelts, Eindhoven