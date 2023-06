Lezersreacties: ‘De consumptie van vlees is gerelateerd aan de behoefte aan superioriteit en dominantie’

Varkensvlees in een slachterij in IJsselstein. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Goede weg

Bied gerust een vleeskroket aan in het Gelders Provinciehuis! Volgens de Consumentenbond (2015) is het vlees in rundvleeskroketten ver te zoeken. Zijn we gelukkig tóch op de goede weg.

Marjo Willems, Nijmegen

Speciale dieetwens

In het Gelders Provinciehuis willen ze geen dag zonder vlees . Er wordt zelfs een motie ingediend. Marjolein Faber (PVV) spreekt met klem uit dat er altijd maaltijden met vlees beschikbaar moeten zijn.

Naast dat Marjolein Faber zich beklaagt over de ‘vegetarische woensdag’ in het Provinciehuis hekelt ze de, volgens haar, ruime aandacht voor vegetariërs en veganisten. Faber vraagt zich af waarom er geen rekening wordt gehouden met vleeseters. Zij vreest voor verlies van de broodjes kroket en van haar keuzevrijheid. Misschien moet zij de zaken dan eens omdraaien. Als we in de toekomst vegetarisch en veganistisch als norm hanteren, kan zij haar keuze voor vlees opgeven als ‘speciale dieetwens’. Geheid dat zij dan aandacht krijgt.

Wat is er overigens mis met een eigen gevulde broodtrommel, zoals de meeste hardwerkende mensen moeten? Dat bespaart onkosten en onzinnige discussies. Misschien blijft er dan ook wat meer tijd en aandacht over voor zaken die er echt toe doen. Kan het geliefde broodje vleeskroket meteen van de agenda. Vaststelling, de keus is vlees noch vis.

Nellie van Eijk, Veghel

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is voor veel mensen een belangrijke waarde. Onder die vlag wordt weerstand tegen uitsluitend vegetarisch aanbod vaak verdedigd. Maar als die waarde je drijfveer is, kom je op voor de keuzevrijheid van iederéén – bijvoorbeeld die van veganisten, die in kantines en bedrijfsrestaurants vaak geen enkele optie hebben, of hooguit één en dan elke dag dezelfde. Dat geldt zeker voor politici, die in Provinciale Staten zitten voor collectieve belangen en niet voor hun eigen karbonade.

Ik geloof er dan ook niets van dat keuzevrijheid de drijfveer is. Dat maken ze zichzelf en anderen wijs. Ik denk dat de grote gehechtheid aan vlees in het algemeen een veel krachtiger drijfveer heeft: het menselijk ego. We zijn ons daar gewoonlijk niet van bewust (we kennen allemaal wel de hinderlijke ego’s van anderen, maar niet van onszelf), maar onbewust heeft het een enorme impact op alles wat we doen, denken en voelen. Niet alleen als individu, als groep of als samenleving vinden we onszelf beter dan anderen, maar ook als soort. De mens heeft zichzelf superieur verklaard aan andere dieren en ziet zichzelf als heerser over de planeet. Vlees is symbool voor deze superioriteit, het plaatst de mens bovenaan de voedselketen.

Verschillende onderzoeken, ook recent onderzoek uit ons eigen lab, laten zien dat de consumptie van vlees is gerelateerd is aan behoefte aan superioriteit en dominantie. Mensen die daar hoog op scoren laten zich hun vlees niet afnemen. Het doden van dieren blijkt zelfs een dempend effect te hebben op de existentiële angst voor de dood. Het geeft mensen de illusie dat ze niet sterfelijk en vergankelijk zijn als ieder dier. De paradox: met de vernietiging van natuur door stikstof brengen ze ondertussen hun eigen leefomgeving en voedselvoorziening in gevaar.

Roos Vonk, hoogleraar Sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen

Plattelandswind

Bij het artikel over de motie in de Gelderse Provinciale Staten stond de kop ‘Plattelandswind in Gelders Provinciehuis, Statenleden willen geen dag zonder vlees’. Los van het feit dat ik mij ook verbaas over het feit dat provinciale politici hier mee bezig zijn, snap ik de kop niet. Wonen op het platteland enkel vleeseters? En wonen alle vegetariërs dan in de Randstad? Dit soort koppen boven een artikel helpen de Volkskrant naar mijn mening niet bij het verhelpen van het beeld een Randstedelijk dagblad te zijn.

Bernardus Smits, Berltsum