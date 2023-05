Lezersreacties: ‘Bestuurder grijpt vaak naar romantische onderwijsideeën die docent niet blij maakt’

Op de Onderwijs-beurs NOT zijn jongens bezig bij een mobiel kookfornuis in de hoek van de school voor de toekomst, 24 januari, 2023, Utrecht Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Effectief plan

Op de vraag of het deltaplan van Erik Meester een effectief plan is, is maar een antwoord mogelijk: JA! (de hartekreet van een docent die vijftien jaar geleden uit het onderwijs stapte vanwege alle ontwikkelingen die werden ingezet en onherroepelijk zouden uitlopen op slechter onderwijs voor juist die jonge mensen die het hard nodig hebben, sterker nog, voor wie de overheid een morele verplichting zou moeten voelen).

Tonneke van der Putte, Waalwijk

Jeuk

Erik Meester voegt zich in de rij deskundigen die een oplossing zeggen te hebben voor de ‘onderwijscrisis’ waarin we volgens hem en anderen zitten. Een deltaplan moet er komen: ambitie zat dus. Hij heeft het al aardig rond. Nu de rest van het land nog. Ik krijg er, hoewel gepensioneerd directeur/leerkracht in het basisonderwijs, wat jeuk van.

In de aanloop naar de komst van het basisonderwijs (1985, een systeemvernieuwing) werden ons weidse vergezichten geschetst van ‘het basisonderwijs’: kleine klassen (20 leerlingen maximaal), onderwijs op maat, remedial teachers bij de hand, doorgaande leerlijnen, een continuüm aan begeleiding en meer van dat heerlijks. Uiteindelijk ging het onder minister Deetman om ordinaire bezuinigingsmaatregelen.

Meester maakt de denkfout die velen maken: de uitkomsten van toetsen op cognitief gebied bepalen nu dat het onderwijs achteruit kachelt. Maar, als je in efficiencytermen wilt denken: het gaat om wat een school heeft kunnen toevoegen aan het (oneerbiedig gesproken) ‘basismateriaal’ dat een 4-jarige bij binnenkomst in de school in zekere zin is. En die kinderen zijn uiterst divers: hun afkomst en die van hun ouders, arm of rijk, gezond of gehandicapt, (on)handig, intelligent of minder slim, met of zonder gedragsproblemen, wel of niet Nederlands sprekend, et cetera. Die kinderen worden vervolgens langs dezelfde meetlat gelegd: wat kun je op dit moment.

Totaal onmeetbaar en dus onzichtbaar is in welke mate de school aan dit resultaat heeft bijgedragen. Over bemoediging, hulp bij moeilijke gezinsomstandigheden, zin in school, hebben we het niet eens. En daarin ligt (ook) de kwaliteit van meesters en juffen. Daar helpt geen curriculum aan.

Tiemen van der Worp, Bilthoven

Splits opleiding

Men vindt het raar dat het niveau van leerkrachten niet goed genoeg is. Maar vóór de komst van de basisschool in 1985 was er een aparte opleiding voor kleuters (die was drie jaar) en één voor de groepen 3 tot 8 (de pedagogische academie, die duurde ook drie jaar). Er zijn dus twee opleidingen in elkaar geschoven in de nieuwe pabo-opleiding. Wat eerst samen zes jaar zou duren, is nu een opleiding van vier jaar geworden en voor zij-instromers twee jaar. Dit zegt genoeg over het niveau dat nu behaald kán worden.

Op de oude manier worden leerkrachten beter opgeleid en melden de heren zich weer aan bij de opleidingen. De meesten van hen hebben namelijk geen affiniteit met kleuters, wat hen weerhoudt zich aan te melden. Daarna kan het deltaplan worden ingevoerd.

José Elferink-Elschot, Amersfoort

Wat helpt

Ja, de ideeën van Erik Meester zouden het onderwijs erg helpen. Curriculum, leerlijnen, methoden, toetsen en leerlingvolgsystemen komen niet overeen. Dat geeft veel extra werk en helpt leerlingen niet. Dit helpt wel:

Minister, maak het curriculum concreet maar ook compact. Deel de leesniveaus (AVI) bijvoorbeeld niet op in deelvaardigheden. Of een kind AVI M3 wel of niet heeft behaald, kun je vaststellen. Als methoden goed in elkaar zitten, komen alle deelvaardigheden vanzelf aan bod.

Methodemakers, zadel ons niet op met veel te uitgebreide handleidingen met herhalingen en precies uitgeschreven lessen op 3 niveaus. Geef ons een basis, geef ons materiaal, de rest doen we zelf.

Directies, besteed studiedagen niet aan de zoveelste aanpassing van je digitale leerlingvolgsysteem, maar aan het verbeteren van onze lespraktijk.

Inspecteur/minister/directie, verander de formulieren waarop we handelingsplannen (HP, OPP, enzovoorts) maken niet elk half jaar (ja echt!) en al helemaal niet de eisen waaraan de inhoud daarvan moet voldoen.

Gelukkig zie ik ons toch echt met veel plezier efficiënt lesgeven vanuit wetenschappelijke inzichten. We bekijken en evalueren elkaars lessen (bewezen heel effectief) en maken ook nog tijd voor belangrijke vakken als drama en muziek. Niet zo toetsbaar, wel zeer verrijkend.

Marie-Louise Vroemen, leerkracht so, Arnhem

Druppel

Erik Meester heft zichzelf op het schild. Hij heeft gelijk als hij stelt dat het curriculum vaag is (gevolg van polderen), de opleiding ondermaats (anders slaagt er helemaal niemand meer) en er sprake is van gebrekkig leiderschap (vaak mensen zonder onderwijskundige achtergrond). Maar beweren dat je zelf een curriculum kunt ontwikkelen? Onzin, dat doet Stichting Leerplan Ontwikkeling (slo) in opdracht van het ministerie van OCW. Dat je het curriculum naar eigen goeddunken aanscherpt – voordeel van een vaag curriculum – dat kan. Of die concretisering in meer algemene zin het veld verder helpt, valt te betwijfelen.

Waardeloze lesmethoden bestaan al lang niet meer. Dat is het voordeel van concurrentie: docenten (en niet de schoolleiders) hebben keuzen. Als een lesmethode niet bevalt, kies je na een paar jaar een andere lesmethode. Fijn dat de heer Meester een bubbel creëert waarin hij zich senang voelt. Als oplossing van de onderwijsproblematiek is het een druppel op de gloeiende plaat.

Eus Wijnhoven, uitgever GiSt Educatief, Delft

Romantische ideeën

Erik Meester noemt slechts kort een factor die het onderwijs volgens mij vooral kwaad heeft gedaan: de innoverende onderwijsconcepten die hij de ‘romantische ideeën’ noemt. Hij zegt bij het heropleiden van docenten dat hij vooral veel afleert en inzet op basale lestechnieken.

Daarnaast noemt hij de schoolleiders en -bestuurders die onderwijsinhoudelijke kennis ontberen. Ik wil toevoegen dat juist regelmatig deze mensen (zo ook de onderwijsadviseurs, van wie ik er zelf één ben) grijpen naar die romantische onderwijsideeën: docenten zijn er vaak niet blij mee, maar naar hen wordt weinig geluisterd.

Walther van Mechelen, onderwijsadviseur, Amersfoort

Richting

Een deltaplan voor het onderwijs is een goede stap. Een duidelijker curriculum valt beter te toetsen en geeft richting aan het opleiden van leraren. Maar, onderwijs is meer dan scoren op de PISA-ranglijst.

Werkwoordspelling leer je niet door onderzoekend leren, dus moet ‘drillen’ van lees-, reken- en spellingsvaardigheden in het curriculum. Maar onderwijs is ook paddestoelen zoeken, een ballonauto ontwerpen of een presentatie over het Suikerfeest. De beste schooldag bevat een mix van activiteiten. Afhankelijk daarvan is de leerkracht directief of coachend. Dat Meester onderzoekend leren en de leraar als coach retorisch inzet als voorbeeld van wat misgaat, is onjuist. Het effect van deze ontwikkelingen is moeilijk te meten, maar plezier, leren samenwerken, presentatie en andere 21ste-eeuwse vaardigheden horen in ons onderwijs.

Jeroen Nol, opleider pabo Inholland, leraar groep 8, Zaandam

Oorzaak

Een deltaplan lost weinig op, tenzij dé oorzaak wordt aangepakt: de lumpsumfinanciering. Die veroorzaakt dat scholen met elkaar concurreren en bestuurders inzetten op nieuwerwetse trends. Logisch, meer leerlingen biedt meer bestedingsruimte en minder leerlingen leidt direct tot financiële problemen. Ook ontlenen bestuurders status aan vernieuwingen: hoe kunnen zij anders hun management skills etaleren? Genoeg ambitie dus, helaas de verkeerde kant op. Het leger onderwijsadviseurs dat ik zag, werd ingehuurd om mij te leren van bewezen onderwijsmethoden af te stappen. De laatste ervaren docenten weten prima hoe ze moeten lesgeven, maar mogen dat al een tijd niet meer van hun werkgever.

Willem Vuyk, docent economie vo, Haarlem

Pervers

Erik Meester gaat niet in op de perverse gevolgen van het onderwijsbeleid vanaf 1985, toen schaalvergroting, lumpsumfinanciering en marktwerking op het onderwijs werden losgelaten. De enige minister die geneigd is om in te grijpen, is Wiersma. Hij krijgt echter nauwelijks steun van zijn collega Dijkgraaf, lid van onze (pseudo)onderwijspartij D66. Zonder overheid die overgaat tot forse ingrepen in het bestel, kun je een deltaplan voor het onderwijs wel schudden.

Eef Eerdmans, Eindhoven