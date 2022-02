Lezersbrieven: Zie hoe het misgaat in een ongereguleerd gokland als Australië

Een zuil bij Schiphol met reclame voor de gokspelen van Toto. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag

De Nederlandse wetgevers kunnen maar beter even kijken naar de desastreuze ­gevolgen in een ongereguleerd gokland als Australië. Per jaar jagen de Australische gokkers 24 miljard Australische dollar (15 miljard euro) erdoorheen. Gemiddeld per volwassen inwoner 1.300 Australische dollar (825 euro). Hoogste in de ­wereld, de eerstvolgende is Singapore met 400 euro per persoon.

Australië kent 200 duizend ‘high level poker addicts’, wat een disruptie veroorzaakt in evenzoveel families, waardoor een kleine miljoen Australiërs (inclusief kinderen) de gevolgen van gokverslaving aan den lijve ondervinden.

Er is voorts een hoge correlatie tussen gokverslaving en verslaving aan alcohol en nicotine. Hulpverleners brengen de cijfers en de schokkende familieportretten keer op keer naar buiten, maar de regering is ook verslaafd: aan de belastingopbrengsten van de gokindustrie.

Het is onbegrijpelijk dat onlinegokken in Nederland recentelijk is gelegaliseerd. Nog erger, dat er geen enkele ­regulering is bedacht en dat de verantwoordelijke minister vindt dat de sector het eerst even zelf mag regelen. We weten dan precies wat er gebeurt: het loopt uit de klauwen, er komen duizenden (nieuwe) gokverslaafden en sociale problemen. En als er dan eindelijk een wet komt, heeft de goklobby al voldoende Kamerpartijen geïnfiltreerd voor een softe versie.

Het is schandalig dat een Kamermeerderheid die nu actie wil door minister Weerwind aan het lijntje wordt gehouden.

Servaas van Beekum, Bondi Beach (Australië)

Niet accepteren

Al op mijn 6de reed ik samen met mijn vriendinnetje in de politieauto rond door het park om de kinderlokker aan te wijzen. De man die ons de bosjes in probeerde te trekken, moesten we vinden en identificeren. Nu, 60 jaar later, zit ik in mijn nachtmerries nog vaak met hartkloppingen in de boevenwagen van de politie.

Het was het begin van een lange reeks van nare incidenten, grijpgrage mannen en opdringerige jongens overal. Nagefloten, nageroepen, obscene gebaren. Het beklemmende gevoel dat je hebt wanneer je als vrouw langs een groep jongens loopt en weet dat zij je gaan scannen, beoordelen, bekijken, uit­kleden met hun ogen en vervolgens hardop commentaar menen te moeten leveren. Ik kan meer dan twintig van ­zulke angstige momenten opdiepen.

Het hoogtepunt, of beter dieptepunt was de man die mij in zijn auto trok en met 100 kilometer per uur een weggetje in scheurde terwijl hij mijn been vastklemde. Hij moest acuut remmen voor een tegenligger, ik gooide de deur open en rolde over de weg de sloot in. Ik heb het overleefd, goddank. Maar ik heb dochters en straks kleindochters.

Nu we het allemaal weten, mannen en vrouwen, kunnen we het toch nooit meer accepteren? Wat een heerlijke ­wereld zou het kunnen zijn.

Leny Tournois, Woudenberg

Lul

Ik heb een goed idee voor een nieuwe tv- show. Laat alle vrouwen die een dickpic van een bekende persoon hebben ontvangen deze opsturen naar John de Mol. Die kan er dan een leuke quiz van maken waarin de kandidaten moeten raden ­welke pik bij welke lul hoort.

Ineke Vierling, Westkapelle

Apenrots

Tja, veel aandacht voor de aap boven op de denkbeeldige rots. Echter, hoe is die rots tot stand gekomen? Die hebben wij als maatschappij bedacht, toch? Of zie ik dat verkeerd?

Theodora Smittenaar, Haarlem

Solidariteit

Wat ik mis in de berichten over seksueel wangedrag – duidelijker dan het neutrale grensoverschrijdende gedrag – is het ­gebrek aan solidariteit onder vrouwen. Een paar voorbeelden: de man van een oudere vriendin voerde mij ooit stomdronken om me daarna te verkrachten, waarop zij het contact met mij verbrak. De mannelijke collega die ik de armen openkrabde toen hij me in een hoek dreef, ‘omdat hij me zo lief vond’, werd daarna getroost door vrouwelijke collega’s die mij een bitch vonden.

Mariska Jansen, Harlingen

Cyberspecialisten

Nederland wil cyberspecialisten naar ­Oekraïne sturen in de strijd tegen Rusland. Gelet op de toeslagenaffaire en de spaartaks is het misschien beter ze bij de Belastingdienst in te zetten. Daar kunnen ze dan mooi de verouderde systemen ­opknappen.

Tiemon Boerema, Eelder

Slavernijverleden DNB

De conclusie van De Nederlandsche Bank (DNB) dat ze ‘indirect betrokken’ was bij slavernij is een bagatellisering die niet past bij het doel van het onderzoek. De mensen die dit in deze bewoordingen naar buiten brengen, moeten nog eens bij zichzelf te rade gaan hoe ‘indirect’ die betrokkenheid was.

Als algemeen geaccepteerd was dat slaven als eigendom in de boekhouding terechtkwamen met marktwaarden in klinkende Hollandse guldens, dienend als onderpand voor leningen en andere financiële regelingen. En dat er door DNB actief beleid werd gevoerd om het afschaffen van de slavernij te voorkomen, omdat men schadevergoedingen vreesde. Dan is dat een duidelijk besef van wat zich achter de einder afspeelde .

Op geen enkele manier is dit als ‘indirect’ aan te merken, maar als het actief in stand houden van een systeem. Pas als DNB haar directe betrokkenheid erkent, zijn deze excuses serieus te nemen.

Jos Hofhuis, Tilburg

Ongelijke welvaart

We zijn er weer. De solidariteit tussen ­ouderen en jongeren wordt weer op de proef gesteld. Dit keer door econoom Jasper van Dijk, die vindt dat jongeren het veel zwaarder hebben dan ouderen. Ik ben het met Van Dijk eens dat jongeren op dit moment moeilijk aan huisvesting komen en geconfronteerd worden met een studieschuld. Ook ben ik een voorstander van het heffen van een veel hogere vermogens(winst)belasting dan wel een belasting om de klimaatcrisis te lijf te gaan.

Maar er zijn heel veel ouderen met ­alleen AOW en een klein pensioen die het zwaarder hebben dan menig jongere. Onze jongeren moeten zich ook realiseren dat al honderd jaar geldt: elke jongere heeft het materieel beter dan zijn ouders! Ik verwijs nog eens naar onze 100-jarige in de Volkskrant van maandag.

Ik ben een van die ouderen met een eigen huis zonder hypotheek die naast AOW een aanvullend pensioen ontvangt, een pensioen dat overigens de laatste tien jaar niet is geïndexeerd uit solidariteit met jongeren.

Ik erfde niets van mijn ouders terwijl ik mijn kinderen een jubelton kon geven en zij straks een erfenis tegemoetzien. Hoe bedoel je dat jongeren aan het kortste eind trekken? Kortom, laten we, jong en oud, solidair met elkaar blijven.

Onno Schweers, Hoorn

Sneuvelen

‘Verplichte bedenktijd abortus sneuvelt’, lees ik in de krant. Sneuvelen is volgens het woordenboek ‘in scherven of stukken vallen, om het leven komen, breken, knappen, omkomen, verongelukken, afsterven, bezwijken, breken, doodgaan, op het slagveld sterven, neervellen’. Voor velen is de afschaffing van de bedenktijd voor abortus positief nieuws, voor de Volkskrant kennelijk niet?

Mariëtte Spierings, Amsterdam

The Great Resignation

‘The Great Resignation’ waar Maral Noshad Sharifi over schrijft is nu nog een Amerikaans fenomeen, maar ons staat hier hetzelfde te wachten. Je hoeft LinkedIn maar te openen of de verhalen van Nederlandse twintigers en dertigers die er de brui aan geven bij voorheen populaire werkgevers vliegen je om de oren.

Tijdens de lockdowns waren het moderne kantoor, de goede cappuccino’s en de gezellige collega’s ineens verder weg dan ooit en bleef thuis alleen het werk over. Terwijl ze zich daar een slag in de rondte werkten om de ladder van beursgenoteerde bedrijven te beklimmen, reisde steeds vaker de vraag ‘voor wie doe ik dit eigenlijk?’. Millennials en ­generatie Z willen met hun werk steeds meer bijdragen aan de wereld van morgen, werken vanaf een zonnig oord als ze daar zin in hebben en hun uren flexibel indelen. Verwend? Misschien, maar nu nieuwe vormen van werken door technologie mogelijk zijn, maken ze hier als product van hun tijd graag gebruik van.

Met de groeiende krapte op de arbeidsmarkt raad ik werkgevers aan hier écht naar te luisteren en te handelen, voordat iedereen geboren na 1980 als zzp’er doorgaat en de prijzen voor ­geschoolde arbeid de pan uit rijzen.

Frida Boeke, Amsterdam

Ophef

Er is veel ophef over de Franse voetballer Kurt Zouma. In een filmpje op Snapchat is te zien hoe hij een kat oppakt, door de lucht schopt, schoenen naar het dier gooit en tegen de kop van het dier slaat. Zijn club West Ham United gaf hem een boete van bijna 3 ton, zijn sponsor Adidas liet hem vallen en de Franse bondscoach Deschamps heeft zich kritisch over deze dierenmishandeling uitgelaten: ‘Ontoelaatbaar, ondraaglijk en wreed.’

Een wrede daad waar terecht ophef over kwam. Zo gaan we niet met dieren om. Tegelijkertijd doden we alleen in de Nederlandse slachthuizen al meer dan 600 miljoen dieren per jaar. Met grof ­geweld de slachthuizen in geschopt, daar vergast, de kelen doorgesneden of zelfs levend verhakt. Ernstig dierenleed, allemaal voor de consumptie van ‘ons’ vlees en zuivel. Ontoelaatbaar, ondraaglijk en wreed.

Waar is de ophef daarover?

Leon Commandeur, Bergen