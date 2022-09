Lezersbrieven: Waarom zou alleen rechts ‘radicaal’ of ‘extreem’ zijn?

Geert Wilders (PVV) begroet Thierry Baudet (FvD) voor aanvang van de Troonrede in de Stadsschouwburg in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh

‘Extreem-rechtse winst is nog geen kabinet’ kopte de krant boven een artikel over de te verwachten winst van Fratelli d’Italia. In het artikel werden de Zwedendemocraten en de PVV aangeduid als ‘radicaalrechts’.

Genoemde partijen zijn conservatieve partijen. Hun politieke agenda laat daarover geen twijfel bestaan. Dat het per definitie ook ‘rechtse’ partijen zijn, valt te betwisten. In het kwadrant van André Krouwel (oprichter Kieskompas, red.) staat de PVV niet voor niets op de x-as links van het midden.

Verder valt het op dat, wanneer het om rechtse partijen gaat (in Nederland of daarbuiten), bijna altijd de voorvoegsels ‘radicaal’ of ‘extreem’ worden gebezigd. Daar zit niet alleen een waardeoordeel in (beter zou zijn ‘uiterst’ te gebruiken), maar ook wordt dit nooit gedaan als het om uiterst linkse of progressieve partijen gaat. Als we de PVV extreem- of radicaal-rechts noemen, waarom dan niet Bij1 extreem-links of D66 radicaal-progressief? Maar dat gebeurt niet, terwijl daar zeker reden voor is. Dit meten met twee maten cultiveert het Calimero-gedrag van rechts. Dus, noem het beestje bij de naam (conservatief) en zie af van superlatieven, om te voorkomen dat het een self fulfilling prophecy wordt). Het is nog niet te laat, hoop ik.

Maarten van Gulik, Delft

Transgender

Dank voor het feitelijke artikel over de Transgenderwet (Ten eerste, 27/9). Jammer dat dit te laat kwam voor mevrouw Klijnsmit, schrijver van het opiniestuk over twijfelende pubers op dezelfde dag, gezien de onjuistheden in haar stuk. Voor transgender personen is er rekening gehouden bij bevolkingsonderzoeken, hierover heeft het RIVM een folder uitgegeven. Ook met de nieuwe wet mogen jongeren tot 16 jaar niet zomaar zelf over hun geslachtsverklaring bepalen (dat is aan de rechter). En een medische transitie vergelijken met chemotherapie is onjuist en valt buiten de reikwijdte van het voorstel. Onomkeerbare transgenderzorg wordt hier niet bij jongeren tot 16 jaar uitgevoerd en transgender personen krijgen van de medische behandelingen een dragelijker leven.

Suzanne Veerman, Rotterdam

We noemen hem Sonja

Wat is eigenlijk de noodzaak van het vermelden van het geslacht waar dan ook? Als die vermelding nu eens overal verdwijnt en ook namen niet meer worden gekoppeld aan het geslacht, dan is er een klein gedeelte van het gender-issue al opgelost en ook het vrouwenquotum vaart er wel bij. Want wanneer er in een sollicitatiebrief niet wordt gevraagd naar m/v en jongens Sigrid en meisjes Mark heten kan er bij de eerste selectie al niet meer worden gediscrimineerd op geslacht. Toekomstige ouders noem uw dochter eens Joris of uw zoon Sonja.

Tielke Engels, Tilburg

‘Jouw tarieven’ (2)

Lezer R.A. van der Weij Fortin schreef bezwaar te maken tegen de energieleverancier die hem schreef: ‘Jouw tarieven gaan (...) omhoog.’ Hij legt de nadruk op het gebruik van het familiale ‘jij’ en ‘jouw’. Ik wil iets anders benadrukken. Het zijn namelijk niet de tarieven van deze lezer, maar van de energieleverancier. Die hoort te schrijven: ‘Onze tarieven gaan omhoog.’

Joke van Straaten, Velserbroek

Houtstook

Tomas van Dijk vraagt zich af of het slim is je kamer te verwarmen met een houtkachel in plaats van het dure gas. Naast alle bezwaren tegen hout is de vergelijking wel erg pijnlijk als je het hebt over ovengedroogd hout. Hoeveel gas wordt daarvoor gebruikt?

Ineke Smit, Amsterdam

Licht

Veel aandacht in de krant voor ‘Seeing Stars Leiden’, het evenement waarbij de lichten in die stad een avondje uit gaan zodat we de sterren weer kunnen zien. Een mooi initiatief van kunstenaar Daan Roosegaarde, die hiermee zegt te ageren tegen het ‘bullshitlicht’ van kantoorgebouwen en reclameborden.

Vreemd genoeg blijft onbenoemd dat het juist Roosegaarde is die ons land de afgelopen decennia heeft volgestort met allerlei werk dat zijn effect haalt uit de inzet van, jawel, dat vermaledijde licht: van zijn interactieve korenvelden vol ledlampjes tot de rook- en lasershows die hij op de Afsluitdijk organiseert.

Hopelijk heeft Mr. Lichtvervuiling tijdens de voorbereiding van deze avond zelf ook ‘het licht gezien’ en bespaart hij ons voortaan dergelijke projecten die zich tot kunst verhouden als astrologie tot sterrenkunde.

Michiel Eijsbouts, Amsterdam

DSW

9,75 euro is geen tientje!

Fred Koekoek, Eefde