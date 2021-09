Lezersbrieven: ‘Waardering voor de zorg was tijdelijk’

Verpleegkundigen draaien een coronapatiënt op zijn rug op de ic-afdeling. Beeld Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Brief van de dag

Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een brief ingestuurd waarin ik schreef blij te zijn met alle blijken van waardering voor de mensen in de zorg. Applaus, pizza’s, gebak, et cetera.

Tegelijkertijd merkte ik op dat ik hoopte dat de waardering er ook zou zijn tijdens de cao-onderhandelingen.

Het is nu wel duidelijk, de werkgevers van de universitaire ziekenhuizen en ook de regering zijn niet van plan om ook maar iets substantieels te bieden. Over waardering gesproken.

Ernst Kuipers, die vorige week in het nieuws kwam omdat hij bang was over onvoldoende ic-bedden te beschikken als de vierde golf aanbreekt, kan zich beter zorgen maken of er wel voldoende verpleegkundigen zijn voor de bedden die er wel zijn.

Dirry Oostdam, gespecialiseerd verpleegkundige, Schiedam

Van Gaal

Inmiddels moet het iedereen duidelijk zijn: er is slechts één persoon geschikt om de formatie in dit land vlot te trekken. Hij heet niet Johan Remkes, maar Louis van Gaal.

In een paar weken is Van Gaal erin geslaagd alle neuzen en ego’s dezelfde kant op te krijgen en tot een hecht, winnend team te smeden. Als bonus voor ons zouden persconferenties ook een stuk leuker worden.

Simon Waley, Oudehaske

Visie

Nu er een bondscoach is gevonden met ‘een visie’ moet het toch ook mogelijk zijn een minister-president te vinden met een visie.

Henk van Gurp, Dordrecht

Oude witte man

Er wordt in bepaalde politieke kringen hardop gemopperd op die oude witte mannen. Opvallend is dan toch dat als het er echt op aankomt, diezelfde oude witte mannen weer mogen opdraven om zowel de kabinetsformatie als de plaatsing van het Nederlands elftal voor het WK 2022 te redden. Ook het raadplegen van de oude witte man mag daarom best ‘woke’ worden genoemd.

Kees de Jong, Utrecht

Vragen

Vorige week stond in de rubriek ‘Die ene leerling’ (V, 2 september) een wijze les van een docent. Misschien kan Sigrid Kaag ook iets met de lessen. Als je iets kwijt wilt over iemand anders, denk eerst na over het volgende: 1. Is het waar? 2. Is het nodig? 3. Is het vriendelijk?

Cilia Kleijwegt, Zoetermeer

Vertrouwen

Sigrid Kaag zei, toen ze gevraagd werd of ze Mark Rutte vertrouwde, alleen haar man te vertrouwen. Zou ze zich realiseren dat er juist in de privésfeer altijd sprake is van beschaamd vertrouwen? De hele wereldliteratuur gaat daarover.

Gerda Rozendal, Brummen

Masker

Met welke maatschappijen Max Pam zoal vliegt weet ik niet, maar als ik in een vliegtuig stap hoop ik toch dat er zuurstofmaskers in zitten, en geen gasmaskers (Ten eerste, 8 september).

Norbert Duif, Wageningen

Ster

De reden dat Joden in 1940-1945 vervolgd werden, was hun afkomst. Afkomst was ook de reden waarom hele volken in Zuid-Afrika buitengesloten werden.

Maar wel of niet vaccineren is gewoon een eigen keuze. Keuzes hebben nu eenmaal consequenties en dan moet je niet jengelen. En zeker geen vergelijking zoeken met dingen die ver buiten je beperkte horizon liggen (Ten eerste, 7 september).

Hes van Schoonhoven, Capelle aan den IJssel

Jonge vrouwen

Een KNVB-woordvoerder laat weten dat vijf voetballers van Oranje onder-19 naar huis zijn gestuurd vanwege het doorbreken van de bubbel. Twee van hen zouden jonge vrouwen op hun hotelkamer hebben ontvangen. Jonge vrouwen, tjonge, da’s wel apart als je zelf hooguit 18 bent.

Luc Lansink, Amsterdam

Fatsoen

De roep om strengere regelgeving, een lobbyverbod of een aanscherping van beperkingen klinkt ineens luid in de Tweede Kamer (Ten eerste, 7 september). Blijkbaar is het nodig, opdat bewindslieden zich netjes gedragen na (of zelfs voor) hun vertrek.

Ach, wie herinnert zich de woorden van oud-minister-president Jan-Peter Balkenende nog: ‘Fatsoen moet je doen?’

Nanette Haze, Nijmegen

Galant

Rene Koekkoek beschrijft hoe menselijk geklungel in de openbare ruimte nodig is om met elkaar vorm te geven aan gedeelde normen (O&D, 7 september). Mee eens. Dus: flirt met de ober als je je drankje eigenlijk via de scan moet bestellen. Ga niet naar de zelfscan, maar naar de caissière met de leuke glimlach. En houd de deur eens galant open voor een ander.

Paula Breeman, Leiden