Lezersbrieven: Voorkom een koloniëncrisis, geef Suriname de Gouden Koets cadeau

De gerestaureerde Gouden Koets wordt in het Amsterdam Museum geplaatst. De Gouden Koets, die ruim 2.800 kilo weegt, was het middelpunt van de gelijknamige tentoonstelling die tot eind februari te zien was voor publiek. Beeld ANP

Brief van de dag

Nadat de restauratie van de Gouden Koets al een diepte-investering is gebleken, vond de conservator van het Amsterdam museum het blijkbaar belangrijk om de ‘historische’ vraag te beantwoorden waar het goud van de koets vandaan komt. Er was blijkbaar toch nog geld over.

Om te voorkomen dat er naast de gascrisis, het stikstofdebacle, de gierende inflatie en nog wat andere issues ook een koloniëncrisis bij komt, stel ik voor om de Gouden Koets ­cadeau te doen aan Suriname. Halen die hun goud er af en schilderen ze het beruchte paneel ‘Hulde aan de koloniën’ over. Vervolgens kan Suriname het ding als een soort van wisseltrofee aan een volgende voormalige kolonie schenken, zodat deze háár oud zeer er vanaf kan strippen.

Als alle voormalige koloniën hun grieven er vanaf strippen, kan de laatste in de rij de overgebleven boerenkar aan Nederland terug­geven. Wij hebben dan weer een prima vervoersmiddel voor de koning op Prinsjesdag, dat prima past bij de door ons geclaimde nuchtere volksaard.

Wellicht houden we dan in de toekomst ook wat geld over om al die andere problemen aan te pakken. Is dat restje budget van de restauratie toch goed besteed.

Maarten Adriaansens, Naarden

Huisarts

Met een chronische ziekte en een complex medisch dossier doe ik een groot beroep op mijn huisarts. Terwijl huisartsen onder druk staan, zo lees ik in onder meer de columns van Danka Stuijver (O&D, 15/09) zou ik me juist zonder mijn huisarts reddeloos verloren voelen. Zij is mijn vangnet.

Wanneer het ziekenhuis niet meer bereikbaar is, belt mijn huisarts op vrijdagavond om half zeven nog op om de uitslagen van een kweek door te spreken. Zij overlegt met de medisch specialisten, zij schakelt met de thuiszorg en regelt alle uitvoeringsverzoeken. Een formulier voor bloedafname brengt ze aan het einde van haar lange werkdag persoonlijk langs.

Mijn huisarts vangt alles op wat anderen in de zorg nalaten of waar ze geen tijd meer voor hebben. Mijn huisarts en haar assistentes maken die tijd vrij, maar ten koste van wat? Zij kan niet nog meer zorgtaken in de schoenen geschoven krijgen. Mijn huisarts verdient een grote pluim, en vooral ook meer tijd en geld.

Esther Verstraaten, Overveen

Koninklijk

In haar column toont Merel van Vroonhoven begrip voor een 10-jarige leerling, die niets begrijpt van alle aandacht voor het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II. Ze was immers al zo oud. En oude mensen gaan dood. Bovendien is het in de media geprezen arbeidsethos van Elizabeth niet zo bijzonder. Veel mensen werken lang door.

De in opspraak geraakte zoon Andrew komt in de column ook voorbij. Moet ook dit Elizabeth niet worden aangerekend? Er zijn dus grotere problemen dan het overlijden van Elizabeth. Denk eens aan al die mensen die lijden onder de hoge energiekosten.

Helaas is de wereld niet zo zwart-wit. Met het verscheiden van koningin Elizabeth verloren miljoenen Britten een cultureel anker; een vrouw die de afgelopen zeventig jaar een onderdeel was van hun bestaan. Dit verlies overstijgt het overlijden van een persoon. Haar rouwende landgenoten verloren een hoeksteen van hun nationale identiteit.

Iedereen begrijpt dat zelfs een zeer intelligente 10-jarige leerling zo’n complexe gebeurtenis niet kan bevatten. En daar is dan de rol van de docent voor. Om uit te leggen dat het overlijden van één enkel persoon een heel land kan doen laten huilen. En dat de werkelijkheid complexer is dan een 10-jarig kind kan vermoeden.

Aljen van Dijken, Den Haag

Gillend rijk

Zes miljoen euro bedraagt de rekening van Deloitte voor het onderzoeksrapport over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Niet alleen Van Lienden werd dus ‘gillend rijk’, ook Deloitte mocht van dit ministerie nog een graantje meepikken.

Frits Timmers, Born

Recensie

Elke week hoop ik oprecht dat Hiske Versprille weer eens slecht heeft gegeten. Niet omdat ik haar geen goede gerechten gun, maar simpelweg omdat haar recensies bij tegenvallers zonder uitzondering fantastisch zijn.

Frank Neve, Meilen (Zwitserland)