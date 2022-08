Lezersbrieven: Verdeel de problemen eerlijk over Nederland

Poolse seizoensarbeiders bij een bloembollenkwekerij in Obdam. Beeld Katja Poelwijk

Brief van de dag

Tussen de migratiecrisis in Europa en het Nederlandse Albergen kunnen we parallellen trekken. De Europese Commissie stelde voor alle EU-lidstaten een verdeel­sleutel voor vluchtelingen op. Die werd vanaf het begin geboycot door Oost-Europa. Men had de indruk dat Brussel zijn ­moderne ideeën wilde opleggen aan het rurale, traditionele oosten.

Ook in de Nederlandse agrarische gebieden heeft men het idee dat Den Haag van alles oplegt aan het platteland. Na de ingreep in de boerensector en de gaswinning in Groningen, volgt nu dit weer.

Ook in het christelijke Polen en Hongarije wijst men naar Brussel. De energietransitie, lhbti-rechten, opname van vluchtelingen, het homohuwelijk, alles moet op de schop. In de EU hielp praten niet en tot nu toe heeft het in Nederland ook niet geholpen.

Als de VVD-ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Eric van der Burg (Asiel en Migratie) overgaan tot onorthodoxe maatregelen kraait het oproer. Een tegenbeweging die zo sterk is, dat de ministers water bij de wijn zullen gaan doen. De vluchtelingenproblematiek vraagt een zo snel mogelijke behandeling van de wet waarbij alle migranten die onder deze problematiek vallen eerlijk over heel Nederland worden verdeeld.

Tot die tijd zijn onorthodoxe maatregelen onontbeerlijk.

Jan Bouman, Zeist

Hangen

Een belangrijk bezwaar van Albergen en andere gemeenten tegen de huisvesting van asielzoekers, is het aangezicht van vooral hangende, relatief jonge mannen. Waarom lossen we dit niet op met de enorme tekorten op de arbeidsmarkt?

Genoeg vacatures waar kennis van de Nederlandse taal geen noodzaak is, denk daarbij aan alle mensen uit Oost-­Europa die hier werken. Een aanzienlijk deel beschikt over basiskennis van de Engelse taal, anders waren ze naar alle waarschijnlijkheid niet in Nederland terechtgekomen. Met het initiatief te vluchten, mag je verwachten dat ze meer kunnen dan alleen maar hangen.

Geef werkgevers ruimte en eventueel subsidies om met deze mannen aan de slag te gaan terwijl hun asielprocedure loopt. Maak daarmee ook gelijk duidelijk dat ze hun eigen welzijn voor een belangrijk deel zelf in handen hebben. De druk die deze groepen nu al langere tijd op de samenleving legt, is te groot en de empathie brokkelt steeds verder af.

Als we dit niet op heel korte termijn anders gaan aanpakken, gaan we heel andere verkiezingsuitslagen krijgen.

M. Van Leeuwen, Heemstede

Afschuiven

Het kabinet wil dat werkgevers de lonen verhogen. Dit noemen wij ‘afschuiven’.

Het kabinet ‘vergeet’ dat het zelf de uitkeringen en de AOW moet verhogen. Want daar zitten de grootste pijnpunten, meer dan bij de loontrekkers.

Joseph van der Meer, Schiedam

Diepe zakken

Aan het begin van de coronacrisis had minister Wopke Hoekstra diepe zakken om bedrijven te steunen. Het gaat nu niet meer om bedrijven, maar om de burger.

Gezien het moeizame overleg over iets extra’s doen voor huishoudens die in de financiële problemen komen, zijn die zakken waarschijnlijk leeg of dichtgenaaid. Of komt het omdat onze huidige minister van Financiën minder pakken draagt? In dat geval stel ik een ­banenruil voor.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Teruglobbyen

We kennen al jaren het fenomeen van de lobbyist: een bedrijf of een bepaalde sector in de samenleving wil politiek iets bereiken en gebruikt het informele lobbycircuit in Den Haag of zorgt er zelf voor om op het juiste moment bij het juiste overleg aanwezig te zijn om informeel de boodschap te droppen bij de verantwoordelijke politici. Het laatste bekende voorbeeld is Neelie Kroes voor Uber.

Nu is het tijd om terug te lobbyen. Den Haag moet iets van de voedselindustrie. Mark, Johan, Wopke, Sigrid, ze kennen allemaal al die ceo’s van Rabobank, Albert Heijn, Jumbo, Campina, Vion en weet ik wie allemaal nog meer. Ik zou zeggen: nodig ze informeel uit voor een kopje thee en peper hen de boodschap in.

Jaap Lampe, Haarlem

Vlag

Uit protest tegen het dralende en (dus) falende stikstof-, milieu-, natuur-, klimaat-, en immigratiebeleid heb ik besloten helemaal geen vlag meer op te hangen. Lopend door de stad merk ik tot mijn grote tevredenheid dat zeer velen met mij instemmen.

Leo van Bergen, Nijmegen

Shell/Rabobank

Over Shell en vervuiling is veel te doen. Shell levert een milieu-onvriendelijk product ( fossiele brandstof) en doet aantoonbaar weinig – in verhouding tot de winst – aan onderzoek naar hernieuw­bare schone energie. Tot zover is de kritiek terecht en invoelbaar. Maar waarom vooral Shell op de korrel nemen?

De Rabobank levert net als Shell een product waar veel vraag naar is. In dit ­geval leningen, veelal gericht op de agrarische sector. Leningen kunnen – anders dan fossiele brandstoffen – niet alleen vervuilen, maar ook vergroenen.

Echter wat blijkt nu? De Rabobank heeft in de afgelopen decennia bewust vooral schaalvergroting en daarmee vergroting van vervuiling gefinancierd. Terwijl, zoals uit de krant bleek, de leningen aan vergroenende en biologische bedrijven niet (of nauwelijks) ondersteund werden.

Terwijl Shell louter een veelgevraagd milieuverontreinigend product aanbiedt, had de Rabobank een product dat het milieu had kunnen sparen. Maar de Rabobank koos er actief voor dat product niet in te zetten. Dit alles om ‘bedrijfseconomische redenen’, oftewel korte termijn winstbejag.

Welk van beide bedrijven is nu het meest kwalijk te nemen?

Rutger Boot, Den Haag

Ambtenarij

Een belangrijke kanttekening bij het opiniestuk van Roel Bekker en Geert van Maanen, beiden ex-­topambtenaar, is dat zij vergeten te vermelden wie daadwerkelijk een wet op papier zet. Bij mijn weten wordt een minister aangesteld om de politieke leiding van een ministerie uit te voeren. Hij of zij heeft ambtenaren ter beschikking om nieuwe wetgeving vorm te geven.

De minister ‘schrijft’ dus niet zelf aan de wet, dat is nog altijd de ambtenarij. Bekker en Van Maanen laten het nu lijken alsof alleen de politiek verantwoordelijk is voor slechte wetgeving, terwijl de ene ambtenaar een wet opstelt die voor de andere onuitvoerbaar blijkt.

Sven Schellekens, Amsterdam

Ortolaan

Hulde aan Caspar Janssen voor zijn artikel over de in ons land uitgestorven ortolaan. We verloren deze autochtone vogel omdat de, eveneens autochone rogge, moest wijken voor de allochtone mais. Inmiddels is een roggeboterham met een plak kaas een dure delicatesse geworden.

Ironisch genoeg zwijgen de politici die de mond vol hebben van ‘omvolking, boreale cultuur’, enzovoorts, als het graf over de ‘omvolking’ van ‘boreale’ roggeakkers door ‘allochtone’ maisvelden. Vanuit landbouwtechnisch oogpunt is rogge veel beter geschikt voor onze ­bodem en klimaat dan mais, die kunstmest en veel water nodig heeft. Dat werd in deze droge zomer weer eens overduidelijk.

Misschien wordt het langzamerhand tijd voor een namenmonument voor de ortolaan en de vele andere uitgestorven vogels, insecten en planten in ons land.

Martin Poot, Amersfoort

Studentenkamers

Internationale studenten die maanden eerder komen dan hun studie begint, om een kamer te zoeken en dan soms toch nog terug naar huis moeten omdat het niet is gelukt. Ik vind het een drama. Waarom niet de simpele oplossing van twee mensen op één kamer of in één appartement. In de hele wereld is een ­kamergenoot voor studenten de norm, maar wij sturen de studenten liever ­t­erug naar huis. Is toch een beetje gek vind ik. Kopen dus, die stapelbedden.

Margreet van Schie, Warmond

Tweedeling

Naar aanleiding van het artikel over mbo’ers die zich sinds dit jaar in Utrecht wel in mogen schrijven bij een studentenvereniging , maar niet bij het corps wil ik graag reageren: onze zoon van 21 jaar zit in zijn tweede jaar als ondernemend meubelmaker bij het HMC College in Rotterdam en woont nog thuis bij ons in Leiden. Hij zou graag op kamers willen wonen, maar dat is moeilijk als mbo’er. Mbo’ers worden niet alleen door studentenverenigingen geweerd, maar kunnen ook geen kamer vinden in studentenhuizen.

Zij kunnen zich niet inschrijven bij studentenhuisvesting en worden ook niet toegelaten in studentenhuizen als ze geen lid zijn van een bepaalde studentenvereniging (waar ze dus ook geen lid van mogen worden).

Ook bij het uitgaan worden mbo-studenten geweerd. In Leiden vragen ze bij de meeste uitgaansgelegenheden om een studentenkaart en dan bedoelen ze een studentenkaart van het hbo of een studentenkaart van de universiteit. Met een mbo-studentenkaart mag je niet in.

Mijn man en ik hebben allebei aan de universiteit gestudeerd en hebben dit dus zelf nooit meegemaakt en realiseren ons nu pas hoe oneerlijk dit is. Geen wonder dat er een tweedeling in onze maatschappij bestaat.

Petra Willems, Leiden

Huidskleur

Tijdens het ervaren van de prachtige Surinaamse trouwfoto’s en het lezen van de begeleidende tekst verwonderde ik me opnieuw over de tegenwoordige keuze voor het aanduiden van huidskleur in termen van zwart of wit. Niemand is zwart of wit. We zitten wat huidskleur betreft met z’n allen op een spectrum van donker naar licht, waarbij zwart en wit niet bestaan.

Zwart-witdenken is een uitwas van de polariserende tijd waarin we leven en draagt daaraan bij. Het consequent doorvoeren daarvan, en geel en rood erbij halen, voelt gek en geeft meteen aan hoe ongemakkelijk en onwerkelijk dergelijke aanduidingen zijn.

Een reële aanduiding van huidskleur kan in de trant van ‘persoon begeeft zich aan de donkere of lichtere kant van het huidskleur-spectrum’, waarmee direct wordt aangetoond hoe belachelijk het überhaupt is de kleur van een persoon te vermelden. Hopelijk zien we zo in dat we het beter achterwege kunnen laten. Dan komen we vast ook meer toe aan het identificeren met elkaar als medemens.

Ralph Koper, Den Haag