Lezersbrieven: veiligheid in de trein, gastgezinnen, politieke fusies en talentvolle boekhouders

Een vrijwel leeg perron bij de treinen op het Centraal Station tijdens de lockdown. Beeld ANP

Brief van de dag

Het artikel ‘Doet de NS voldoende om seksueel geweld in de trein tegen vrouwen te voorkomen?’ doet tal van aanbevelingen (Ten Eerste, 28/5). Onder meer wordt het ophangen van camera’s genoemd, net als het installeren van alarmknoppen. Ook zou de conducteur vaker door de trein moeten lopen.

Eén simpel advies wordt niet genoemd: ga of blijf niet alleen in een coupé zitten. In een lege coupé kan iedereen immers worden belaagd, beroofd, besmeurd of bespot zonder dat iemand kan helpen. Ondertussen blijven we vanzelfsprekend ook werken aan een betere en veiligere samenleving, al zullen we altijd onvolkomenheden in de maatschappij moeten herstellen.

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Gastgezin

‘Opvang gastgezinnen begint te schuren’, luidt de kop boven een paginagroot artikel in de zaterdagkrant (Ten eerste, 28/5). Bij Stichting Noaberschap Ukraine-Twente zien wij ook dat het lastig kan blijken mensen die voor de oorlog zijn gevlucht, op te vangen bij gastgezinnen.

Door een buddysysteem en duidelijke communicatie merken wij dat de opvang toch goed kan uitpakken. Zo zetten wij twee weken nadat de oorlog begon al informatiesessies en intakegesprekken op, waardoor we al meer dan 220 mensen konden opvangen. Dit is vergelijkbaar met landelijke organisaties als Takecarebnb.

De eisen die wij aan gastgezinnen stellen lijken streng, maar we merken dat de opvang vele malen beter gaat als het gastgezin én hun gasten allebei goed zijn geïnformeerd en genoeg privacy hebben. Ook leggen wij een focus op gezamenlijke activiteiten en (vrijwilligers)werk. Op deze manier waarborg je de onafhankelijkheid van de Oekraïners en voelen zij zich minder opgedrongen bij de gastgezinnen thuis.

De vraag naar gastgezinnen is in Twente onverminderd groot. Enkele Oekraïners keerden al terug of reisden door naar een ander land voor familie, maar hier is (nog) geen sprake van Oekraïners die naar de gemeentelijke opvang willen verhuizen.

Olga Nielsen, Secretaris NuTwente, Enschede

Fusie

In de krant van 28 mei staat een ingezonden brief van Enno de Witt waarin hij claimt dat fusiepartijen het altijd slechter doen dan het opgetelde resultaat van hun samenstellende delen.

Daar staat tegenover dat een partij als het CDA dankzij de fusie van ARP, CHU en KVP een machtsfactor van belang is gebleven in de Nederlandse politiek, terwijl de drie christelijke partijen afzonderlijk geen deuk in een pakje boter konden slaan.

Ik garandeer dat de nieuwe linkse fusiepartij de strijd met de VVD om wie de grootste partij in Nederland wordt, en daarmee de minister-president mag leveren, aan kan gaan.

Zeker met een aansprekende en charismatische lijsttrekker als Ahmed Aboutaleb moet het lukken. Fuseren dus, en zo snel mogelijk.

Rudy Schreijnders, PvdA-lid, Maarssen

Noodnummer

Het artikel over seksueel geweld in de trein (Ten eerste, 28 mei) vermeldt dat het alarmnummer van de NS 06-12181218 is. Dit moet zijn: 06-13181318. Zo schiet het natuurlijk niet op.

Hans de Heij, Delft

Bedrog

Bij het lezen van het uitgebreide en feitelijk sterke, heldere en onderbouwde artikel over ‘de landbouwlobby’ (Zaterdag, 28/5) viel me al snel een woord in dat diezelfde landbouwlobby karakteriseert: boerenbedrog.

Klaas Luchtmeijer, Amsterdam

Talent

In het artikel ‘Beter geen talent dan half talent’ (Zaterdag, 28/5) citeert de verslaggever Dutch Training Professionals. In het stuk staat dat het ‘lumineuze inzicht is gerijpt dat niet voor élke functie binnen een bedrijf talent is vereist’.

De quote na die zin luidt: ‘Dit is vaak het geval bij beheersmatige taken. Denk bijvoorbeeld aan boekhouden en administreren.’ Het lijkt me dat een talentloze boekhouder of administrator meer kapot kan maken dan je lief is.

Bernu Fikkers, Breda