Lezersbrieven: Thierry Baudet? Ieder mens heeft het recht op zijn eigen bijgeloof

Thierry Baudet spreekt over de invasie van Oekraïne door Rusland. Beeld Freek van den Bergh/ VK

In de Tweede Kamer hebben veel leden verontrust gereageerd op het gedachtengoed van Thierry Baudet. Het zou gaan om de complottheorie die zegt dat wij geregeerd worden door reptielen die de gedaante hebben aangenomen van mensen. De verontwaardiging over zoiets belachelijks werd in de Kamer breed gedragen.

Toch is dat vreemd. Er zijn immers ook Kamerleden die geloven dat er een mens is geweest die de gedaante van een God aannam. En dat deze mens over water kon lopen en zelfs uit de dood verrees. Of weer andere Kamerleden die geloven dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.

Deze twee voorbeelden zou men ook als complottheorieën kunnen beschouwen, ware het niet dat ze al tweeduizend jaar in ons gedachtengoed zijn ingebed en in onze cultuur zijn verankerd.

Dit gedachtengoed zijn we normaal gaan vinden. Ik zeg altijd maar; wie het weet mag het zeggen. Ieder mens heeft het recht op zijn eigen bijgeloof.

Ad van Nederpelt, Utrecht

Bidden

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie kan niet beoordelen of Thierry Baudet gestoord is, want hij is geen psychiater. Nu echter de rede faalt bij deze politicus, bidt hij voor hem. Dat lijkt sympathiek, maar dat is het niet, want je moet er echt erg aan toe zijn, willen ze in de kring van de ChristenUnie voor je gaan bidden.

Ik zou wel graag willen weten wat Segers dan met Onze Lieve Heer bespreekt en misschien nog belangrijker is de vraag of hij ook voor Mark Rutte bidt. Het zou geen kwaad kunnen, want het zou grote invloed hebben in politiek Den Haag als het geheugen van de premier zich herstelt.

In de hoop op een nieuwe bestuurscultuur bid ik graag met hem mee.

Martin van den Berg, Utrecht

Science fiction

Het verhaal van Baudet over de reptielen is een kopie van het scenario uit de televisieserie V uit 1983. Baudet is te jong om die gezien te hebben. Maar wellicht een tip: ga deze eens bekijken. Misschien is hij nog te redden als hij ziet dat het gewoon een verzonnen sciencefiction verhaal is.

Tom Kooijman, Weert

Reptielen

Dat volgens Baudet Nederland en de wereld, met uitzondering van Rusland, wordt geleid door kwaadaardige reptielen doet mij deugd: de vergroting van de biodiversiteit is er zeer mee gediend.

Jaap Röell, Utrecht

Waarde

Complotdenken? Geen probleem. Feiten zijn ook maar een mening. Haatzaaien? Dat mag gewoon in het post- politiekcorrecte tijdperk. Smaad? Binnen het parlement kan dat ongestraft. Bijverdienste verzwijgen? Daar word je in de Kamer voor geschorst. Blijkbaar is een waarde pas een waarde als je het in geld kunt uitdrukken. Waardeloos.

Rinus Scheele, De Bilt

Afslag

Ik erger mij mateloos aan de flauwekul van en rondom Baudet. De opwarming van de aarde, de oorlog in Oekraïne, China wordt het machtigste land ter wereld, de anti-islamitische opstand in Iran, grote gebeurtenissen in de wereld en Nederland is in de ban van een student die de verkeerde afslag heeft genomen.

Ruud Jansen, Haarlem

Nevenfuncties

Ik begrijp alle ophef over de nevenfuncties van Thierry Baudet niet. Hij heeft namelijk maar één nevenfunctie: deeltijd-Kamerlid voor 110 duizend euro per jaar voor af en toe een optreden in de Tweede Kamer. Daarmee biedt hij alle media weer volop werkgelegenheid om alles te duiden. Daarna gaat hij weer aan de slag met zijn werkelijke werk.

Willem van Leeuwen, Wervershoof

Kikkers

In de spotprent van Bas van der Schot (O&D, 19/10) kwaakt onder het motto ‘Reptielenbrein’ een poel kikkers er vrolijk op los. Echter, kikkers zijn geen reptielen maar amfibieën. En kikkers kwaken om vrouwtjes te lokken. Baudet kwaakt om kiezers te bekoren. Net als de 149 overige Tweede Kamerleden.

Jan Uri, Arnhem

Gedachtengoed

Uit uw artikel over de radicalisering van de ideeën van Baudet is mij niet duidelijk geworden waarom dit gedachtengoed wordt genoemd. Eerder lijkt mij hier sprake van gedachtenwaanzin.

Peter van Vugt, Maastricht

Complotdealers

Een voorstel: laten we spreken van complotdealers in plaats van complotdenkers. Met denken heeft het allemaal niet veel van doen, met ophef, aandacht en een schimmig verdienmodel des te meer.

Szabinka Dudevszky, Rotterdam

Vondsten

Bij de renovatie van het Binnenhof zijn duizenden archeologische vondsten gedaan. Ik stel me zo voor: scherven van fatsoensnormen en overblijfselen van verantwoordelijkheidsgevoel.

Eelco Menkveld, Den Haag