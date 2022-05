Lezersbrieven: Stop met vluchten naar Frankfurt en Parijs, er gaan gewoon treinen

De Thalys naar Parijs staat klaar voor vertrek op Rotterdam Centraal. Beeld Katja Poelwijk

Voor mijn werk vloog ik afgelopen weekend naar Ethiopië. Een rechtstreekse vlucht vertrekt vanaf Frankfurt, en omdat ik probeer om korte vluchten zoveel mogelijk te mijden wilde ik met de trein naar Frankfurt: 60 euro voor een enkeltje. In tijd scheelt het bijna niets, in stress de te meer, gezien de drukte momenteel op Schiphol.

Maar tot mijn verbijstering bleek een ticket vanaf Frankfurt naar Ethiopië 50 euro duurder te zijn dan vanaf Schiphol (met overstap in Frankfurt). Duurder! En het laat mij geen keus, want als ik toch met de trein zou gaan geef ik 50 euro cadeau aan Lufthansa, wat ik juist niet wil; dus stap ik toch maar in op Schiphol, net als tienduizenden andere passagiers vandaag.

Dit is echt zo bizar, wat zit hier achter, hoe zit dit systeem in elkaar? Mijn conclusie: de luchtvaartsector is ziek en moet volledig op de schop, hard ingrijpen. Om te beginnen: maak korte vluchten minstens twee keer zo duur, of stop helemaal met vluchten naar Frankfurt en Parijs, er gaan gewoon treinen! Helpt meteen om Schiphol wat minder druk te maken, want eigenlijk had ik daar helemaal niet willen zijn dit weekend.

Aad Kessler, Wageningen

Zwembad

Door de ontwikkelingen in de VS staat ‘abortus’ ook bij ons opnieuw in de belangstelling. Bijna altijd gaat men ervan uit dat het hier een cultureel-ethische kwestie betreft. In werkelijkheid gaat het veeleer om macht. Als iemand mij zegt tegen abortus te zijn, dan antwoord ik: gefeliciteerd, dan moet je dat vooral niet doen. Ik wil niemand een abortus opdringen. We leven in een vrij land, nietwaar? Maar de voorstanders van een verbod denken daar anders over. Ze willen hun morele normen en waarden aan anderen opleggen. De tijd dat het zwembad op zondag voor iedereen gesloten bleef, omdat sommigen vanwege hun geloof op die dag niet mochten zwemmen, ligt gelukkig een eind achter ons. Zo is het inmiddels ook met abortus, en dat moet zo blijven. Als deze hoeksteen van burgerlijke vrijheid afbrokkelt, komen daarna ook andere vrijheden in gevaar.

Daan Brouwer Amsterdam

Invaller

Ik help als gepensioneerde leerkracht van een basisschool graag mijn collega’s en hun leerlingen uit de brand. Indien nodig val ik met plezier in. Het zit nu eenmaal in mijn genen en ik geniet ervan.

Maar wonend in een sociale huurwoning krijg ik te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dus moet ik mij zeer beperken tot invalbeurten. Anders kost mij dat 50 of 100 euro huur erbij in de toekomst en dat elk jaar opnieuw. Terwijl ik al boven de socialehuurgrens (763 euro) zit en dus een hoge huur betaal, evenals 51 duizend andere huurders. Een nieuwe wet die praktische bezwaren oplevert.

Jammer. Ik hielp graag wat meer.

Gerard van de Laar Zandvoort

Schuman

Poetin wil ‘De dag van de overwinning’ van 9 mei gebruiken om de strijdkrachten in het Russische zonnetje te zetten, liefst met inbegrip van het breken van het laatste verzet van de Oekraïners in Marioepol.

9 mei is echter ook ‘Europa-dag’, de dag in 1950 waarop Robert Schuman de verklaring uitsprak, die zou leiden tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Met de Tweede Wereldoorlog vers in het geheugen achtte Schuman het noodzakelijk ‘dat de eeuwenoude tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland zou worden overbrugd’.

Het is goed vandaag het belang van juist deze 9 mei ‘Europa-dag’ te benadrukken. Daar zit solidariteit in naar de Oekraïners, die als leden van de Europese familie gesteund worden in de oorlog met Rusland. Én, er zit steun in naar alle Russen, die straks -na Poetin- ook weer door moeten. Laten we hen, net als de Duitse bevolking van 1950, niet veroordelen!

Dick Rensen Delft

Gedicht

Ali Dekker pleit er voor het Wilhelmus officieel te hertalen om de tekst niet meer begrijpelijk zou zijn. Een andere oplossing is niet aan te tekst iets te doen, maar aan het begrip. Een gemeenschappelijke les Nederlands-geschiedenis over het gedicht opnemen in het curriculum kan daarbij helpen. Zowel het gedicht als het achterliggende verhaal zijn het waard.

Peter I. Blok Amsterdam