Lezersbrieven: Stop met switchen van zorgverzekeraar

Elise van 4 luistert met een stethoscoop naar haar pop. Beeld ANP

Brief van de dag

Deze dagen worden we weer overspoeld met Sterspotjes die oproepen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het is uiterst lucratief, want u bespaart er een mooi bedrag mee. En dat is prettig nu u net te maken heeft met een inflatie van 5,2 procent.

Het lijkt ook een wijze stap, want ieder jaar zijn er 1,1 miljoen mensen die hetzelfde doen. En als dit nog niet genoeg is, krijgt u ook nog een elektrische tandenborstel cadeau! Maar mag ik u er dan toch op wijzen dat iedere overstap gemiddeld 250 euro kost. En dat dit geld verschuift binnen eenzelfde sector. Wat u bespaart, wordt bekostigd door alle verzekerden, in de premies van iedere zorgverzekeraar. Dus een sigaar uit de doos van alle Nederlanders.

Terwijl u denkt slim te zijn ten koste van alle dommen die niet overstappen, gooien we in totaal 275 miljoen euro weg. Structureel. Ieder jaar. Dankzij de marktwerking. Terwijl de zorgverzekeraars dit geld ook zouden kunnen besteden om bijvoorbeeld een kleine overcapaciteit in stand te houden aan ic-bedden, inclusief het daarbij behorende personeel.

Dat scheelt ons in het vervolg heftige discussies over Code Zwart.

Dus overheid: zullen we gedurende deze kabinetsperiode een moratorium op het switchen van zorgverzekeraar invoeren? Het is maar een klein stukje afknabbelen van de marktwerking in de zorg. En het betaalt zichzelf!

André Daamen, Boxmeer

Pensioenfondsen

De krant richt zijn kritische pijlen weer eens op beleggingen van pensioenfondsen. De criteria die de fondsen kunnen hanteren zijn bepaald niet eenduidig, met uitzondering van één: een hoog rendement. En bij het zoeken daarnaar is er ongetwijfeld heel wat aan te merken op een land als Qatar en op een bedrijf als Shell. Om goed te kunnen presteren is de keuze van pensioenfondsen niet eenvoudig en daarop zal altijd kritiek mogelijk blijven.

Niets mis met kritiek maar die is op veel andere beleggers kennelijk minder van toepassing.

Graag zou ik een lijstje van landen en bedrijven zien waar niets op aan te merken valt, en daarmee de goedkeuring van iedereen kan krijgen. Nederland zal sowieso niet op die lijst voorkomen en ik denk dat je aan de vingers van één hand wel genoeg hebt om te tellen. Dat zal nog dringen worden voor de pensioenfondsen. Overigens wel benieuwd of de Volkskrant straks nog verslag doet van het WK in Qatar. Als je schone handen wilt houden is een totale boycot dan onvermijdelijk.

Ton ten Barge, De Heurne

Filosofische inzichten

Mark van Vugt noemt teruggrijpen op filosofische inzichten een zwaktebod in vergelijking met de empirische wetenschap. Met zo’n scherpe uitspraak kun je natuurlijk altijd scoren. Grote denkers zijn volgens hem ook alleen maar groot, omdat ze vroeger als volleerd charlatans met gladde praatjes een domme onwetende bevolking voor hun karretje wisten te spannen.

Wat was het fijn geweest als hij deze uitspraak met een beetje onderzoek empirisch had onderbouwd. Dat had voor een hoogleraar psychologie toch gesneden koek moeten zijn? Waarschijnlijk had hij dan al vrij snel het gapende gat tussen feiten en waarden ontdekt. David Hume, nog zo’n grote denker, had hem daar alles over kunnen vertellen in A Treatise of Human Nature.

Misschien was Van Vugt voor het versturen van de brief dan wel tot het inzicht gekomen dat psychologie over feiten gaat en filosofie over waarden, dat de coronacrisis zowel feitelijke als ethische vraagstukken oplevert. En dat je daarom filosofische inzichten helemaal niet zo makkelijk kunt afzetten tegen empirisch onderzoek. Zeker niet als je er zelf geen empirische onderbouwing bij geeft.

Toch maar eens een keer een boek van een grote denker openslaan.

Juliën van Eck, Den Haag

Haardvuur

Afgelopen week was er een hoop te doen om het plan van Marco Louwerens, de directeur van SBS6, om op kerstavond een houtvuur op tv uit te zenden. Het idee kan dan wellicht sympathiek zijn, maar vernieuwend en origineel is het allerminst.

Al in 1968 maakte een van de bekendste Nederlandse kunstenaars, Jan Dibbets, het werk TV as a Fireplace (Collectie Stedelijk Museum). Het werd gedurende de laatste dagen van december 1969 uitgezonden op de Duitse zender WDR3. Het idee erachter was dat de televisie eind jaren 60 het middelpunt van de huiskamers werd en het haardvuur, waar de verhalen werden verteld, in feite verving.

Met het idee bracht Dibbets de families weer terug naar het tijdperk van vóór de tv. Het zou de Marco Louwerens en SBS6 zeker sieren om aan het originele idee uit 1968 nog aandacht te besteden, al is het maar uit cultureel historisch besef.

Robert de Ruiter, Baambrugge