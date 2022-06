Lezersbrieven: Scheer ons boeren niet over een kam, en reacties op Mai Spijkers en Prometheus

Koeien op een bioboerderij in Watervliet. Beeld Katja Poelwijk

Brief van de dag

Er zijn in Nederland volop boeren die middenin, naast en met de natuur produceren. Zorg voor de natuur is een integraal deel van onze bedrijfsvoering. We doen dat in het volle besef dat een levende en duurzame natuur de basis is van een gezonde voedselvoorziening. Zorgen voor de natuur is onze verantwoordelijkheid – ook jegens de samenleving.

Het deert ons dat een deel van de landbouw steeds verder af is komen te staan van de natuur – zelfs een bedreiging is geworden. Wij denken dat onze bedrijven laten zien dat het wel degelijk anders kan. Het doet ons dan ook pijn dat andermans rekening nu ten dele bij ons wordt neergelegd. Zo wordt het ons onmogelijk gemaakt door te gaan met een manier van boeren die in evenwicht is met natuur en samenleving.

Wij hebben in de afgelopen decennia de stikstofemissie van onze bedrijven enorm terug gebracht. We zorgden ervoor dat ammoniak geen probleem vormt. Hier willen we in de toekomst mee doorgaan. Onze opvolgers willen dat ook. Zo ook willen we de energie- en klimaatproblematiek aanpakken.

Wat we vragen aan regering en volksvertegenwoordiging is een beleid dat rekening houdt met de enorme verschillen tussen boerenbedrijven – een beleid ook dat de grote vorderingen die we hebben gemaakt niet afstraft maar erkent. En er op voortbouwt.

Piet van IJzendoorn, Zeewolde Foppe en Baukje Nijboer, Boelenslaan

Harm Evert Waalkens, Finsterwolde Egbert Jaap Mooiweer, Twickel

Meino Smit, Paterswolde Kees en Maria van Gaalen, Noordeloos Jan Dirk van de Voort, Lunteren

Prometheus (1)

Wat een gemakkelijk en gebrekkig opiniestuk van Delphine Lecompte (O&D, 21/6). Dat Ronit Palache niet anaal gepenetreerd is met een courgette betekent niet dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Uitgever Mai Spijkers heeft niet als enige opdracht boeken te publiceren en te promoten. Een medemenselijke omgang met werknemers (die duidelijk ontbrak, V, 17/6) is ook een opdracht voor Spijkers, en eigenlijk voor iedereen met collega’s, zeker als die ‘lager’ in het bedrijf zitten.

Dat angstcultuur volgens Lecompte Slavisch, vaag en abstract klinkt, betekent dat zij zich beter moet verdiepen in het woord en fenomeen angstcultuur. Dat ze ooit ‘door een pestkop; ontslagen is omdat ze de ‘traagste, slordigste, dromerigste, vuilste en meest sukkelachtige rekkenvuller ter wereld was’ is totaal irrelevant.

Dat Lecompte eerst erkent dat Spijkers nors, onaangenaam en egocentrisch is en vervolgens vraagt of iedereen lief en koddig moet zijn laat, zien dat zij niet begrijpt dat er nog een hele wereld daartussenin zit, dat het een grijs gebied is en dat Spijkers grenzen over is gegaan. Zelden las ik zo’n sterk staaltje victimblaming.

Merijn Beck, Amsterdam

Prometheus (2)

Met zo’n vriendin heb je geen vijanden meer nodig, was mijn eerste gedachte toen ik de apologie van Lecompte voor Spijkers las. Waar te beginnen om haar rammelende betoog te ontleden en te ontkrachten?

Het kostte wat moeite om me door de brij van bijvoeglijke naamwoorden heen te worstelen, maar toen ik de verhullende franje van haar zinnen wegrukte, zag ik een gedachtegoed dat me rillingen bezorgde: ‘Grensoverschrijdend gedrag is subjectief’, ‘Hufterigheid is universeel’, ‘Ploerterigheid is vervelend, de hitte is ook vervelend.’

Dit zijn klassieke argumenten om misstanden voort te laten bestaan. Ach, het is van alle tijden, het is een natuurwet, er zal toch nooit wat veranderen. En trouwens het valt allemaal best mee. Je zult altijd pussy’s hebben (om de voorman van FDF te parafraseren, Zaterdag 19/6) die het vuur van de briljante leider niet kunnen verdragen. Dit soort gedachten zijn de voedingsbodem waar kleine en grote potentaten in kunnen gedijen. We praten goed dat baasjes hun kwetsbare ego’s stutten door naar beneden te trappen.

Lecompte begript blijkbaar niet dat veel verhoudingen, zeker op het werk, worden gekenmerkt door ongelijkwaardigheid. Als er geen rem op wordt gezet, is de stap naar machtsmisbruik klein. Het lijkt erop dat Spijkers de kans om naar beneden te trappen zich niet liet ontgaan. Ach, wat is het toch heerlijk om aan de top van de ladder te staan.

Ik hoop, misschien tegen beter weten in, dat affaires zoals deze zullen leiden tot meer bewustzijn van machtsverhoudingen en tot maatregelen die machtsmisbruik verminderen. Laat u niet misleiden door de Lecomptes van deze wereld. Machtsmisbruik is niet goed, machtsmisbruik is niet ‘in the eye of the beholder’ en machtsmisbruik is geen natuurwet. Machtsmisbruik is een constructie die we samen kunnen aanpakken.

Martin Bos, Nijmegen

Prometheus (3)

Het opiniestuk van Delphine Lecompte heeft mij enorm, mateloos, grandioos gestoord. Het toevoegen van twintig bijwoorden maakt een zin niet poëtisch. Het klopt dat we elkaar gedurende ons leven zullen beschadigen. Het is ook een illusie dat een morele standaard dat kan verhelpen. Ik kan er zelfs in meegaan dat markante figuren als Mai Spijkers een zekere kleur geven. Ik zie alleen toch te weinig voordeel in de gebrachte schade.

Het is een misvatting dat onaardig gedrag leidt tot productiviteit. Dat is allang ontkracht. Mensen klappen er doorgaans van dicht. Wanneer zij uit nood blijven werken, heb je juist slechter functionerend personeel. Angst creëert meelopers en belemmert creativiteit. De filterfunctie van lompheid is ook twijfelachtig. Geharde mensen hebben niet noodzakelijk de beste kwaliteiten. Het is onbekend hoe groot de uitgeverij geweest zou zijn met meer empathie. Misschien is het een idee om gedrag aan te passen.

Amanda Pasma, Den Haag

Prometheus (4)

Dank voor het heerlijke stuk van Lecompte. Dat brengt een welkom evenwicht in de groeiende reeks weeë artikelen over ‘foute’ bedrijfsculturen.

Ger Keijsers, Nijmegen