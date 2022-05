Lezersbrieven: Personeelstekort? Ik (63) zoek al heel lang een baan

Het wordt tijd voor fatsoenlijke banen voor iedereen, arbeidsmigrant, asielzoeker of vluchteling – let op die woorden – en: pas op voor de anti-abortuslobby in de zorgverzekering. En ook voor: sneakers onder een mooi pak.

Ook in de Utrechtse Zadelstraat zoekt men personeel, hier bij I love Cupcakes. Beeld ©raymond rutting photography

Iedere dag lees je in de kranten en zie je op tv dat bedrijven geen personeel kunnen vinden. Dus is het plan om arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te halen. Nu zoek ik al anderhalf jaar naar een baan als 63-jarige Nederlandse vrouw. En ik heb enorm veel afwijzingen gekregen, met de meest uiteenlopende smoesjes om mij niet uit te nodigen voor een gesprek.

Ik heb twintig jaar ervaring als stewardess bij de Duitse Lufthansa; we werden daar continu getraind op terreinen als emergency, eerste hulp, interculturele communicatie, kennis van gerechten, marketing, pr, en noem maar op.

Maar over leeftijdsdiscriminatie wordt in Nederland nooit gesproken. Misschien eens kijken naar de vooroordelen bij werkgevers en personeelsafdelingen? En: waarom tot

67 jaar werken als er geen werk is voor ons?

Gerritdina Hans, Rotterdam

Fantastisch land

Rits de Boer, inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, verdient bewondering voor de indringende wijze waarop hij de wantoestanden en onhoudbaarheid van het arbeidsmigratiebeleid aan de orde stelt (Ten eerste, 9 mei.) Hij stelt de terechte vraag hoe wij de mensen zien die het werk doen dat wij niet willen doen en of dat werk wel thuishoort in Nederland.

Het enige antwoord op deze vraag is dat de lonen omhoog en de vermogens aangepakt moeten worden om de loonsverhoging te bekostigen. Anders gezegd: een ander kabinet dat echt iets gaat doen aan de structurele kant van onze samenleving zou erg welkom zijn. De tijd om te kraaien dat Nederland een fantastisch land is en alle problemen over de schutting te gooien bij de mensen die het kwetsbaarst zijn is echt voorbij.

We hebben laatst gezien wat er met acties is te bereiken op Schiphol. Ik verwacht dat de samenleving de gevolgen van tien jaar neoliberaal beleid gaat terugduwen naar Den Haag, waar de problemen ook opgelost dienen te worden.

Martin van den Berg, Utrecht

Werkcultuur

Oekraïners blijken verbazend makkelijk in te stromen in werk bij ­Nederlandse bedrijven (‘Tomaten sorteren of poetsen: alles is beter dan niets doen’, Zaterdag, 7 mei). In het artikel staat: ‘Dat roept de vraag op hoe dat kan. Passen de Oekraïners goed in de Nederlandse werkcultuur?’

Voordat Jan en alleman hier allerlei vreemde conclusies uit gaan trekken, zoals dat deze groep toch meer op ons lijkt, en dat ‘zij’ (uit verdere landen) nu eenmaal ‘een andere volksaard’ hebben of andere gekkigheid – het antwoord op de gestelde vraag wordt verderop in het artikel geleverd: ‘De overheid heeft het nu heel simpel gemaakt. Het enige wat je nodig hebt, is een paspoort en een bankrekening. Na een melding bij het UWV kun je binnen twee dagen werken.’

Dat is wel even andere koek dan voor andere vluchtelingen die jarenlang in een azc verblijven waar ze geen Nederlandse les mogen volgen en vooral niet mogen werken. Ze zouden zich hier maar thuis gaan voelen of een nuttige bijdrage aan onze samenleving gaan leveren! Niet gek, dat er dan niet veel meer over is van je werkethos, motivatie en levenslust en je dus misschien iets minder makkelijk instroomt in een normale baan.

Thamar Vlaanderen, Ede

Abortus

Omdat wij vorig jaar al hadden gelezen dat bij Zilveren Kruis de Pro Life- zorgverzekering is ondergebracht, hebben wij onze zorgverzekering daar opgezegd (Column Margriet Oostveen, 6 mei). We zaten ons hele werkende leven al bij Zilveren Kruis en zijn voorgangers. Maar dit druist zo ontzettend hard in tegen onze waarden. Hopelijk volgen veel meer mensen dit voorbeeld. Laten we oppassen dat niet verloren gaat waarvoor zo veel vrouwen hebben gestreden.

Irene en Rob Oosterhaven, Apeldoorn

Klem

Een beter pleidooi voor gedeeld ouderschap kan ik me niet voorstellen (Klem in het moederschap, Magazine, 7 mei). Verplicht man en vrouw de zorg voor kinderen 50/50 te delen en pas arbeidsvoorwaarden daarop aan in alle lagen van de maatschappij.

Ad Seelt, Lexmond

Sportschoenen

Zaterdag was het weer zover. Een man op leeftijd met een stijlvol kostuum met daaronder belachelijke sportschoenen (Op mijn plek, Magazine, 7 mei). Ik denk dat mannen kennelijk jeugdig willen overkomen en welja, een mal geel petje kan er ook nog wel bij. Zelfs jullie stijlpastoor heeft zich nooit negatief uitgelaten over een dergelijke absurde kledingcombinatie. Kennelijk ben ik een roepende in de woestijn. Heren op leeftijd: stop hier aub mee en draag bij een kostuum mooie lederen schoenen.

Peter van Hilten, IJmuiden

Penalty

Vroeger, bij het potje voetbal op het pleintje, gebruikten we de term ‘aangeschoten hands’. Dat betekende: ‘Niets aan de hand, doorvoetballen!’

Peter de Greef, Oss

