Lezersbrieven over vluchtelingen in Haarlem, kernwapens, het bezoek van Pelosi en Nederlandse vlaggen

Vluchtelingen buiten het AZC in Ter Apel maken zich rond 02:00 uur klaar om buiten te slapen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Brief van de dag

Terecht is er veel aandacht voor de vluchtelingenorganisatie in Ter Apel. Er zijn ook plaatsen waar de noodopvang probleemloos verloopt. Haarlem bijvoorbeeld. Een groep Haarlemmers trok zich het lot van vluchtelingen in een verlaten sporthal aan en werkt nu met het Rode Kruis samen om het tijdelijke verblijf zo goed mogelijk te regelen.

Er zijn uitjes, ook voor de dertig kinderen die er verblijven. Er is deze week een schooltje gestart in een pand dat belangeloos ter beschikking is gesteld door een particulier. De stichting die zorgt voor basisonderwijs in Haarlem, heeft de lesmaterialen geleverd. Vluchtelingen die in deze opvang terechtkomen zeggen zich voor het eerst veilig te voelen.

De gemeente Haarlem haalt overigens deze week een groep van twintig vluchtelingen op uit Budel waar zij begin deze week terechtkwamen nadat zij terug moesten naar Ter Apel voor registratie. Zij gaven aan graag weer naar Haarlem te willen. Dat gaat de stad regelen.

Ziggy Klazes, Haarlem

Pelosi (1)

Op de voorpagina van deze krant staat op 3 augustus een stuk over het onverwachte bezoek van de Democratische leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan. De kop boven het stuk luidt: ‘Pelosi riskeert escalatie VS en China door toch naar Taiwan te gaan.’

Die kop mist de kern: Pelosi toont te staan vóór de democratische waarden die we in het Westen allemaal zo belangrijk vinden. Dat autocraten hier niet blij mee zijn is evident, maar sinds wanneer is de krant een doorgeefluik voor hun dreigende taal?

Hidde de Vries, Rotterdam

Pelosi (2)

De hoogbejaarde Pelosi (82), ze wankelde op haar hoge hakken toen ze in Taiwan het vliegtuig verliet, bedacht dat het wel aardig zou zijn om China te tergen.

Net als Biden wil ze nog een beetje politiek en militair ‘lol maken’ voordat ze het aardse zal verlaten. China boos, de grootmacht uit retoriek die doet denken aan Rusland. Zowel China als Rusland dreigen richting Amerika en Europa: hadden jullie wat?! Mocht het misgaan, dan is de reactie van Rutte iets in de richting van: Nederland stuurt zware wapens (we hebben er nog drie) naar Taiwan.

David Vesters, Amsterdam

Kernwapens

In de Volkskrant beschrijft Jan Hoekema terecht de verschrikkingen van (kern)wapens. Tevens waarschuwt hij voor het bombarderen van kerncentrales. Een en ander wil hij graag afstemmen door in New York te gaan praten met andere diplomaten. Vooralsnog lijkt dit geen goed idee.

Nu Rusland wederom zijn ijzeren vuist heeft laten neerdalen, is het absoluut geen tijd om over (al dan niet eenzijdige) wapenreductie te gaan praten. Het huidige regime in Rusland is bewezen agressief en onbetrouwbaar. Bovendien beschikt het over kernwapens. Aan een dergelijk regime kunnen we ons niet uitleveren. Europa: let op uw zaak.

Maarten Racz, Enschede

Vlag

Over de omgekeerde driekleur is al veel gezegd en geschreven maar één aspect mis ik: rood onder doet mij steeds denken aan de Russische vlag. En dat is toch het laatste dat we willen.

Wim van Ouwerkerk, Lelystad

Grote bedrijven

Waarom dwingen wereldwijd overheden kleine boeren en vissers omwille van de milieuschade hun bedrijven te stoppen, terwijl ze grote bedrijven in de vliegtuig-, staal- en auto-industrie, die het milieu vele malen erger vervuilen, gewoon laten doorgaan?

Kan Rob Jetten als minister van klimaat niet beter grote bedrijven dwingen te stoppen in plaats van de kleine?

Aad Breed, Heerhugowaard

Shula Rijxman

Shula Rijxman kan tevreden zijn. Twee pagina’s aandacht op haar persoon gericht, met mooie tekeningen erbij. Het stuk is geschreven op basis van verdenkingen dat er iets mis was, maar in de conclusies komen we niet verder dan dat ‘een oud-collega’ twijfels heeft bij haar huidige baan als Amsterdamse wethouder.

Het ‘beetje voor de NPO’ dat ze volgens het stuk bereikte, was in ieder geval dat ze grote bezuinigingen op de publieke omroep afwendde. Jammer dat dat haar lukte, maar functioneel niet slecht toch? Waarom is hier journalistiek niet geoordeeld: niks gevonden, niet plaatsen?

Geert Jan Hamilton, Mook