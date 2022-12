Lezersbrieven over de verwijderde cartoon van Jos Collignon

Feest op het Amsterdamse Mercatorplein na afloop van de WK-wedstrijd Marokko - Spanje. Beeld Joris van Gennip

Collignon

De spotprent van Jos Collignon toont twee mannen op een motorfiets – zonder helm – die de wereldbeker uit de handen grissen van Fifa-preses ­Infantino. Die mannen zijn, gezien de vlag die zij bij zich hebben, kennelijk ­Marokkanen. Alsof Marokko het wereldkampioenschap voetbal in Qatar al heeft gewonnen. Deze prent, waarschijnlijk bedoeld om vooruit te lopen op het wereldkampioenschap van Marokko, verschijnt uitgerekend net nadat het Marokkaanse elftal, de verrassing van het toernooi, de halve finale heeft verloren.

De Marokkanen op de prent zien er ­opmerkelijk overdreven karikaturaal negroïde getekend uit. Alleen dik rood aangezette lippen ontbreken op het ­gezicht met kroeshaar. Nog een bizar element: de vlag die kennelijk de Marokkaanse vlag moet voorstellen, is niet de groene vijfpuntige ster die op de Marokkaanse vlag hoort te prijken, maar een groene versie van de zespuntige davidster als twee gelijkhoekige driehoeken over elkaar die we, maar dan in het blauw, kennen van de Israëlische vlag.

Wellicht heb ik de grap van deze cartoon niet begrepen.

Johan van Knegsel, Eindhoven

Collignon (2)

Toen ik de prent van Jos Collignon in de Volkskrant zag, dacht ik: zet het glas water maar vast klaar, want dit wordt storm. Want je kunt bijna de reacties op de prent voorspellen: racistisch, stigmatiserend, etcetera.

De vraag is uiteraard: ja maar, is dat ook zo. Want wat zien we? Een tafereel dat we tijdens het WK uitgebreid op de televisie zagen: jongemannen op scootertjes, zwaaiend met Marokkaanse vlaggen, die tamelijk ondeugende dingen doen (ter viering van de winst van de nationale ploeg tijdens het WK).

Een niet erg flatteus afgebeelde broodmagere kale men in zwart kostuum (in wie we de schelmachtige Fifa-bons ­Infantino kunnen herkennen) die een lelijke trofee ziet verhuizen van zijn handen in die van de voorbijsnellende jongemannen.

Is dit de verantwoorde weergave van een historisch feit? Nee, het is namelijk geen journalistiek. Het is satire. En daarvan is de conventie: neem het met een korreltje zout, trek de lange tenen in en voel je niet direct gekwetst; kijk maar even goed, denk na en grinnik (desnoods zuur).

Satire is bijna nooit leuk voor iedereen. Natuurlijk raakt een (goede) politiek tekenaar gevoelige snaren, open ­zenuwen en culturele struikeldraden. Dat is zijn of haar zelfgekozen rol en roeping. Mag hij (of zij) kwetsen? Ja, maar met mate en zolang het niet opruiend of kwetsend is. Dat kun je van deze prent niet serieus beweren. Wel dat die een prikje uitdeelt (au, pijn), maar vooral ­reden geeft om na te denken en te relativeren.

De hoofdredactie is meegegaan met de kreten van verontwaardiging. Dan is het ook tijd voor een goed maar indringend gesprek met Gummbah (‘grensoverschrijdend gedrag’) en met de redactie van De Speld (‘nepnieuws!!’). En wie de krant bekijkt vanuit irritatie heeft vast nog meer aan te merken. Wees eerlijk: er zijn heel veel ergere dingen om je met reden druk over te maken.

Piet van den Boom, ’s-Hertogenbosch

Collignon (3)

Beste redactie, met enige regelmaat vraagt jullie krant mij wat ik van de Volkskrant vind. Mijn advies is steevast hetzelfde: Schimmelpenninck er uit, Grünberg terugbrengen tot ongeveer eentiende van zijn actuele productie en Collignon naar het verzorgingshuis wegens bijna altijd niet leuk en heel vaak onbegrijpelijk. Kreeg nooit gelijk van jullie.

Donderdag begreep ik zijn tekening zowaar, moest er zelfs bij glimlachen. En nu wordt hij door de hoofdredactie onder de bus geduwd. Gaat de redactie nu de hoofdredactie onder de volgende bus duwen?

Pieter de Wit, Nijverdal

Collignon (4)

Was dat nou nodig, de cartoon van Jos Collignon op 15 december? Leuk, een ­beker en toernooi kapen, maar moet dat dan met zoveel rascistische stereotyperingen? Heel teleurstellend en absoluut verwerpelijk.

Marieke van Dijk, Rotterdam

Collignon (5)

Het lijkt mij hoogst ongewenst dat u na publicatie in de krant vervolgens deze publicatie van uw website verwijdert.

Ofwel u plaatst iets, en die keuze is vooraf aan u, ofwel u plaatst iets niet. Nu wekt u de indruk dat u achteraf censuur toepast op een cartoonist die, lijkt mij, dezelfde vrijheden bezit als elke columnist. Als u iets plaatst, neem ik aan dat u dit vooraf hebt beoordeeld. Om dan de doorplaatsing op uw website weer te verwijderen, riekt naar censuur achteraf. Die indruk zou u moeten vermijden.

Jan Kijlstra, Ede

Collignon (6)

De hoofdredactie van de Volkskrant heeft besloten een cartoon van Jos Collignon te verwijderen. Blijkbaar zijn zij niet op de hoogte van het Streisandeffect. Het verwijderen is koren op de molen van rechts-­populisten, met onder andere de ‘Je Suis Jos Collignon’ van Roderick Veelo op Twitter.

Het had de Volkskrant meer gesierd om, eenmaal gepubliceerd, het gesprek aan te gaan en eventueel excuses te maken. En niet de geschiedenis te herschrijven.

Cas Ebbers, Aalten

Collignon (7)

Hoe reageerde de krant indertijd op de Mohammed-cartoon? Ook gecanceld?

Ik raad Jos Collignon aan gauw zijn biezen te pakken. Ga ik ook doen als het zo doorgaat. Alleen jammer van de sudoku in de zaterdagkrant. Maar je moet toch wat overhebben voor je principes.

Hans Koch, Dronten

De geur van gas is veranderd

Je draait de knop van het gasfornuis open, de ontsteking knettert en in de ­seconden tussen indrukken en ontsteken ontsnapt er net genoeg om het te ruiken: gas.

Het brengt een klein schokje in de hersenen teweeg, onheil, maar omdat je weet dat er sprake is van een gecontroleerde situatie wordt schrik omgezet in iets dat misschien niet eens zo heel vies ruikt. Gas heeft een scherpe aan knoflook verwante geur. Het snijdt haast in je neus en de geur blijf je ruiken.

Parfum ruik je na opspuiten nog een minuut of tien, daarna treedt gewenning op en maakt je neus ruimte voor andere geurstoffen. Het gevolg hiervan is dat je het parfum, in tegenstelling tot de mensen om je heen, niet meer ruikt. Gas blijf je ruiken. Als er ergens een gaslek is, kan je onafgebroken blijven zoeken, zonder dat de neus het door deze olfactorische vermoeidheid laat afweten.

Wat je ruikt, is niet het gas zelf. Aardgas is nagenoeg reukloos, aan de geur ervan kan je niet ruiken of je te maken hebt met Russisch gas of gas uit Slochteren. Ergens in de keten van leidingen waardoor het uiteindelijk in onze keukens terechtkomt, wordt er een geurstof toegevoegd.

Vroeger voegde men ethaanthiol toe, maar daar bleken de leidingen niet tegen te kunnen. Tegenwoordig is de zwavel­verbinding tetrahydrothiofeen verantwoordelijk voor de geur van het gas. Dat heeft een iets schonere geur dan het naar rotte eieren, ontbindende kool of zweetvoeten ruikende (nog steeds in flessengas gebruikte) ethaanthiol.

Het ruisen in de kachel klinkt minder rustgevend dan een jaar geleden. Het is het onaangename geluid geworden van een langzaam leeglopende bankrekening. Het noodgedwongen beschouwen van gas als een schaars goed kan een verschuiving in onze waardering ervan ­bewerkstelligen. We zullen het meer zien als een luxeartikel.

Het zal mij niet verbazen als de omschrijving van gaslucht in de nabije toekomst eerder geassocieerd zal worden met de geur van overjarige brie, truffel of de exotische doerian-vrucht; producten die juist worden gewaardeerd om de geur en smaak van hun aan gaslucht verwante zwavelverbindingen.

Frank Bloem, auteur van het boek Geur, de vergeten sensatie, Amsterdam

Taalvaardigheid

Er wordt veel gepraat en geschreven over gebrekkige taalvaardigheid van scholieren en studenten. Velen van hen zouden niet in staat zijn volwaardig in de samenleving te functioneren. Dit wordt algemeen geïnterpreteerd als een tekort­koming van deze jonge mensen dan wel hun opleiders.

Nu wil ik best geloven dat ons onderwijs beter kan, maar laten we de zaak ook eens omdraaien: is het denkbaar dat de samenleving een wending heeft genomen die het een deel van de mensen buitengewoon moeilijk maakt volwaardig mee te doen, hoezeer ze ook hun best doen? Wat mij betreft nauwelijks een vraag.

Lees uw laatste berichten van overheidsinstanties, verzekeraars, voormalige nutsbedrijven, etcetera er maar eens op na vanuit dit perspectief. Het zou goed zijn als journalistiek en politiek er ook eens op deze manier naar zouden kijken.

Eric Barnard, Amsterdam

Zelfreflectie

De NS verliest reizigers vanwege personeelstekorten. In geen van de reacties van de NS hierop lees ik iets over zelf­reflectie. In tijden van personeelsschaarste wordt zichtbaar welke werkgevers geliefd zijn en welke minder. Bedrijven die het personeel vooral zien als pionnen die ingezet kunnen worden naar gelang het hun uitkomt, verliezen het nu van werkgevers waar medewerkers meer inbreng hebben.

Martijn Plas, Meppel

Zij-instromers

Carrièreswitchers zijn volgens Jorn ­Albers dé oplossing voor de zorg van de toekomst.

Ik ben een zij-instromer die pas op haar 62ste koos voor de ouderenzorg en heb veel hobbels moeten nemen. Voorheen was ik leidinggevende en sprak een heel andere taal dan mijn zorgcollega’s.

Ik zou iedereen willen motiveren deze stap te maken, maar het lukt alleen als je uit je verworven rol in je vorige baan stapt en kunt accepteren dat de vaardigheden die je hebt, niet gezien of gewenst zijn. In de opleiding voor Verzorgende IG word je beoordeeld door je eigen collega’s. Hun enige referentiekader is de zorg. Ik heb daardoor in mijn studie de voor mij gebruikelijke vaardigheden moeten bewijzen, zoals lesgeven en leidinggeven. Het beschrijven van opdrachten was een drama. Ik sprak niet alleen een andere taal, daarin schreef ik ook.

Ik heb geleerd me aan te passen door mij te focussen op het werk zelf, en vooral op de zorgvrager. Ik ga ervan uit dat de volgens Albers ‘conservatieve werkvloer’ niet zomaar te veranderen is, maar als er méér zij-instromers komen, dan zijn dat de speldenknoppen die het verschil kunnen maken.

Ik blijf dan ook voorlopig met plezier doorwerken. Er zijn handen nodig.

Yolanda Mergler, 68 jaar, Deventer