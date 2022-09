Lezersbrieven: Opmerkingen in je columns helpen wél, Joost Zaat

Jongeren in het Westbroekpark, Den Haag. Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

In zijn laatste column in de Volkskrant schrijft huisarts Joost Zaat dat de tabaks- en vleeslobby onze jeugd en de natuur kapot maakt. Zijn volgende zin: ‘Elk tegenstribbelen blijkt nutteloos.’

Zaat onderschat hiermee zijn invloed. Het kan eindeloos lijken te duren voor besef van wantoestanden wordt omgezet in een daadwerkelijke verandering. Maar zelfs opmerkingen in regelmatig terugkerende stukjes hebben invloed.

Ik hoef niet diep in mijn geheugen te graven om enkele andere door Zaat gekozen arena’s te noemen. De verschillen tussen arm en rijk in Nederland en het besef dat armoede tot ziekte kan leiden. Een graadje erger: de onverzekerde daklozen en illegalen voor wie je eindeloos moet leuren om een geschikt plekje in de zorg te vinden.

Telkens vroeg Zaat aandacht voor de zinloosheid van nogal wat medische behandelingen en zijn advies om daarmee te stoppen. Of voor het tijdgebrek van de huisarts voor zijn patiënt. Naar mijn idee is er op alle fronten waarop Zaat de strijd aanging beweging in de goede richting zichtbaar.

Het is niet voor niets geweest. Geniet van de vogels in je tuin, Joost.

Jan Bouman, Zeist

Cruciaal

Kan iemand mij uitleggen waarom de werkgelegenheid in bedrijven die onze gezondheid schaden (KLM, Schiphol, Tata Steel) beschermd moet worden, terwijl het barst van de vacatures voor functies in organisaties die goed voor ons zijn (onderwijs, zorg, energietransitie)? Nog niet zo heel lang geleden werd de hoopvol stemmende verzamelnaam ‘cruciale beroepen’ geïntroduceerd. Voor de goede categorie. Zijn we echt zo kort van memorie? Hier tekent zich toch gewoon een win-winsituatie af? Never waste a good crisis.

Eliza Roemers, Leiden

Hup, beleidsmedewerker

Dick Zandee pleit voor het invoeren van een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren, in de strijd tegen personeelstekort bij defensie, zorg en onderwijs. Een dergelijke plicht zou volgens hem niet alleen de tekorten opvangen, maar ook jongeren het nodige bij kunnen brengen.

Jarenlang heeft de rijksoverheid de belangrijkste publieke sectoren uitgehold en nu zouden alleen jongeren gratis (want er zal ongetwijfeld geen marktconform salaris worden betaald) de tekorten moeten opvangen.

Als er al een vorm van dienstplicht zou moeten komen, lijkt het mij reëel om daar alle generaties bij te betrekken. De oudere generaties, voor zover zij hun dienstplicht niet vervuld hebben, kunnen zo prima leren de genoemde ins en outs van belangrijke onderdelen van de maatschappij te leren kennen.

Dus hup, beleidsmedewerkers en topambtenaren van de ministeries, politici en adviseurs van de overheid, wat let u, geef het goede voorbeeld. Neem een tussenjaar, lever uw salaris in en ga tegen betaling van een wedde voor de klas staan, zorg voor de nodige handen aan het bed of vul het tekort bij de krijgsmacht aan.

U leert er veel van en de maatschappij zal u dankbaar zijn.

Joost Jaspers, Breda

Oerlelijk

De ingezonden brief van Bernard Weerdmeester over de verduurzaming van monumenten is me uit het hart gegrepen. Zelf woon ik in een rijksmonument van 1612, gekocht in 2003 als onbewoonbare woning en helemaal opknapt volgens de geldende regels. Dubbele beglazing was uit den boze; dat deed afbreuk aan het monument. Gelukkig mocht het dak wel worden geïsoleerd. Dat scheelde al. Zonnepanelen op het dak waren onbespreekbaar.

Er is sprake van een energiecrisis. Alle hens zouden aan dek moeten. Dus ook in onze historische binnenstad moeten er gewoon zonnepanelen op het dak. Misschien niet mooi, maar nood breekt wet.

Vergelijk het met televisieantennes: eerst één antenne op het dak, toen twee en binnen de kortste keren waren alle daken bezaaid met antennes (ook historische panden). Een oerlelijk gezicht, maarja, tv-noodzaak! Tot de centrale antenne zijn opwachting deed. En nu maakt het streamen ook de schotelantenne overbodig. Zo zal het ook vergaan met de zonnepanelen. Leg ook alle historische daken zo snel mogelijk vol met zonnepanelen.

Lea van Someren, Utrecht

Afrijpen

Haagse bureaucraten menen per maatregel gewassen te kunnen dwingen vóór 1 oktober af te rijpen. Misschien kunnen ze er dan ook éindelijk voor zorgen dat bananen voortaan recht zijn.

Frank Hoek, Zeist