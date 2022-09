Lezersbrieven: ‘Nu het Oekraïense leger gebied gaat terugveroveren, houd ik mijn hart vast’

Gekleed in de kleuren van Oekraïne spreekt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het Europees Parlement toe op 14 september 2022. Beeld AP

Brief van de dag

Ooit hadden de pensioenfondsen een vaste rekenrente van 4 procent. Vervolgens werd de actuele rentestand de maatstaf. We weten allemaal wat het gevolg was voor huidige en toekomstige gepensioneerden: geen of slechts gedeeltelijke indexering, terwijl de beleggingsresultaten uitstekend waren.

Het nieuwe pensioenstelsel neemt de beleggingsresultaten als maatstaf. De ironie is dat op dit moment de beleggingsresultaten dalen en de rente stijgt. Dat kan volgend jaar overigens weer anders zijn.

We maken het onszelf onnodig moeilijk door uit te gaan van dagkoersen, waardoor vooruitzichten en posities van betrokken partijen continu wisselen. Wat is er nu simpeler dan uit te gaan van een voortschrijdend gemiddeld rendement dat over een langere periode, laten we zeggen 20 jaar, is gerealiseerd? Daar hebben we geen nieuw pensioenstelsel voor nodig en het spaart een enorm bedrag aan uitvoeringskosten uit.

Sef Severens, Culemborg

Pensionado’s

Kan de Volkskrant in het vervolg bij berichten over de pensioenen eens een andere foto plaatsen dan gepensioneerden die kamperend of op een golfbaan (Ten eerste, 15/9) bezig zijn? Er zijn vast foto’s te vinden van gewone gepensioneerden.

Dick de Roos, Bedum

T(h)anks

Duitsland heeft zijn Leopard-tanks nodig voor de verdediging van Duitsland, schrijft deze krant over de argumenten van onze oosterburen om de militaire voertuigen niet aan Oekraïne te leveren. In principe is dit natuurlijk waar. De staat van de Bundeswehr schijnt vergelijkbaar te zijn met die van het Nederlandse leger: amper in staat het eigen grondgebied of dat van bondgenoten te verdedigen.

Maar in dit geval gaat het argument niet op. Want tegen wie moeten deze tanks Duitsland verdedigen? Exact: Rusland. Wanneer Duitse tanks in Oekraïne helpen Rusland te verslaan, doen ze precies waarvoor ze zijn bedoeld. Iedere Russische tank die door Oekraïne wordt vernietigd, is een zorg minder voor Duitsland.

Men zou zelfs kunnen zeggen dat dit een tactisch voordeel voor Duitsland is. Het zijn dan immers niet de Duitsers zelf die het vuile werk moeten opknappen.

Viktor Kamphuis, Deventer

Oorlog

President Zelensky kweekt veel goodwill in het Westen met zijn toespraken, oproepen en getuigenverklaringen. De afschrikwekkende beelden van moordpartijen door het Russische leger staan ons helder voor ogen.

Nu het Oekraïense leger gebied gaat terugveroveren, houd ik mijn hart vast. In de rubriek ‘Berichten uit de schuilkelder’ (Ten eerste, 15/9) lees ik: ‘Nu zoeken de brigades naar de Russische militairen in de bossen die zijn achtergelaten door hun leiding. Zij zullen hun straf niet ontlopen.’ Die zin maakt dat ik me ellendig voel.

Laten we hopen dat de legerleiding van Zelensky beelden toont van een menselijker behandeling van hun Russische krijgsgevangenen. Laat de Russische militairen meehelpen met puinruimen; zorg dat ze meehelpen bij het bouwen van bruggen en laat ze bijdragen aan het herstellen van huizen. Verzin een menselijker beeld dan wat de Russen laten zien.

Mochten er soldaten, vaak jongens van 18 tot 25 jaar, worden doodgeschoten door het Oekraïense leger, dan verspeelt dit de zorgvuldig opgebouwde goodwill in het Westen. Behandel ze met respect.

Clara van den Hurk, Dordrecht

Draak

Wat een prachtfoto van Ursula von der Leyen bij het artikel over haar ‘troonrede’: tegen de achtergrond van de Europese vlag lijkt zij een Maria-figuur met haar kroon van twaalf sterren, een verwijzing naar het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’

Die vrouw wordt belaagd door een draak, die de duivel blijkt te zijn. Als Von der Leyen de vrouw met de sterrenkroon is, is Poetin dan wellicht de duivel? Overigens heeft de ontwerper van de Europese vlag, Arsène Heitz, zich naar verluidt door deze Bijbelpassage laten inspireren.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Energie

We zitten in een energiecrisis en moeten er dus spaarzaam en verantwoord mee omgaan. Dat de Renaissanceschool boeken gebruikt en een schoolbord met krijt in plaats van energievretende laptops en elektronische schoolborden, is wellicht een voorbeeld dat wél navolging verdient.

Hans van Noord, Utrecht

Witwassen

Volgende week zijn alle witwasmiddelen bij Jumbo in de aanbieding.

Jan Rasterhoff, Tilburg