Lezersbrieven: Niet de lage waterstanden zijn het probleem, maar grote schepen

Schepen op de Waal bij Nijmegen. Beeld Getty Images

Al weken houden de lage waterstanden in onze rivieren ons bezig: smallere vaargeulen, halfvolle schepen, met als gevolg oplopende prijzen.

Volgens mij zijn de lage waterstanden niet het probleem. Het probleem zijn de grote schepen. Mijn oom voer in de 20ste eeuw nooit met een schip langer dan 50 meter. Rijnaken, algemeen bekend als grote vrachtschepen, waren nauwelijks langer dan 60 meter. Het waren schepen die tussen de 500 en 1.000 ton vracht konden vervoeren.

De huidige vrachtschepen zijn tot 130 meter lang, hebben vaak een duwbak aan de voorzijde van zo’n 100 meter en vervoeren in één keer tussen de 3.000 en 4.000 ton aan vracht.

Dat is toch vragen om problemen?

Teun van de Wardt, Bergharen

Omdenken

De symbiose tussen christenen en boeren is uiteraard te danken aan het ‘Boek der Boeken’, waarin de mens zeggenschap kreeg over het dierenrijk. De een bedenkt, de ander voert uit. Handel ontstond.

Jezus echter gooide de woekeraars en winstmakers uit de tempel. De huidige Rabobank zullen we maar zeggen. Uitbuiting werd gestraft.

In die tijd ging het niet specifiek over dieren maar wel over naastenliefde en zorg voor de ander. Wellicht wordt het tijd voor een nieuw Christen- Democratisch Appèl, waarin het welzijn van de dieren voorrang krijgt, de Rabobank herstel- en uitkoopbetalingen financiert en boeren kleinschalig mogen boeren.

Een beetje christelijk omdenken, Wopke.

Hans Petersen, Utrecht

Tijd

Boerenorganisaties en nu ook het CDA sturen er op aan dat de aanpak van de stikstofcrisis langer mag duren dan tot 2030. Tot 2030 hebben we ongeveer acht jaar te gaan. Hoe lang duurt het uitbreiden van een boerenbedrijf? Een, twee, drie jaar? Hoelang hebben we nodig om een boerenbedrijf in te krimpen?

Arjen Markus, Rotterdam

Verdienmodel

Ik snap maar niet welke winst de verschuiving van stikstofdoelen naar 2035 zou brengen. Welke maatregelen op het niveau van individuele boerenbedrijven lukken wel voor 2035 maar niet voor 2030? Wordt er niet gewoon gezeurd om nog vijf jaar langer door te mogen gaan met het huidige ‘verdienmodel’? Wat het verlies voor de natuur zou zijn door een dergelijk uitstel, begrijp ik daarentegen wel.

Jos Koning, Nijmegen

Afspraken

Graag wil ik de redactie attent maken op een uitspraak die formateur Jaap Burger in waarschijnlijk 1973 maakte bij de formatie van het kabinet-Den Uyl: ‘Afspraken met confessionelen zijn scheten in een netje’. Meneer Hoekstra bewijst dat maar weer eens.

Baukje Dorhout Mees, Willemsoord

Varken

In het stikstofdebat worden veel belangen besproken: van boeren, burgers, de Nederlandse natuur, het klimaat, de bouwsector tot met die van de weggebruiker aan toe. Hartstikke goed, zeggen wij dan thuis over de krant heen, en soms: lang leve de democratie. Toch wordt ons enthousiasme afgewisseld met tranen. Dan denken we aan de dieren.

Het is triest dat ik dit laatste zinnetje kinderlijk vind klinken en het pas na lang weifelen laat staan. Het is kenmerkend voor het ongemak bij het besef dat koe, kip en varken verdriet en pijn kunnen voelen, kunnen genieten en lol maken. Om het formeler te zeggen: dat ook zij belanghebbenden zijn in onze samenleving.

En ja, ik ben in de stallen geweest, en nee, het valt niet mee.

Daarom nodig ik de lezer uit tot een gedachte-experiment, om de stikstofcrisis te bekijken vanuit het belang van een varken. Vertrek eens vanuit de vraag: wat zou een varken prettig vinden? Het zal opvallen hoe snel zich een nieuwe balans toont, hoe onvermijdelijk (maar allerminst makkelijk) bepaalde veranderingen zullen blijken, op maatschappelijk en individueel niveau.

Vergeet niet: voor een herwaardering van belangen is moed nodig, maar moed wordt altijd voorafgegaan door empathie.

Joep van Helden, Dordrecht

Typisch Nederlands

In een stuk over het roerige jaar 1672 worden vernielingen rondom woningen van regenten ‘typisch Hollands’ genoemd. Heleen Mees schrijft in haar column dat kijken naar de overheid voor koopkrachtreparatie een ‘typisch Nederlandse gewoonte’ is.

Het is me vaker opgevallen de laatste tijd, de Nederlander wordt met weinig tot geen onderbouwing unieke eigenschappen toegeschreven. Zijn we echt zo’n bijzonder volk of is dat zelfbeeld gewoon typisch Nederlands

Roel Wester, Nijmegen

Renaissanceschool

In mijn jeugd keken leerlingen van een streng-christelijke school, soms met nauwverholen jaloezie, bedrukt toe als wij op zondag op straat speelden, voetbalden, zwommen en naar de kermis gingen. We zaten op de Openbare School. Bij juffen én meesters die niet bepaalden wat we moesten geloven, maar ons wel wegwijs maakten in een open samenleving.

Arme kinderen die straks naar zo’n Renaissanceschool moeten.

Jemke Visser, Harlingen

Symboolpolitiek

Er is recent een concept-zorgakkoord gepresenteerd waarin staat dat er 600 miljoen euro op de wijkverpleging bezuinigd gaat worden. De huisartsen mogen 80 miljoen inleveren, terwijl zij door het personeelstekort zelf niet eens meer aan vakantie toekomen.

Toch heeft minister Ernst Kuipers maandag al het zorgpersoneel geëerd met een munt, als dank voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Saillant detail: op de munt staan verstrengelde handen en precies dat, elkaar de hand schudden, werd als eerste verboden in maart 2020.

Mocht je interesse hebben in de munt dan mag je deze (ook als zorgmedewerker) zelf aanschaffen voor 10 euro + 2,95 euro verzendkosten.

Sterk staaltje van symboolpolitiek én een sigaar uit eigen doos.

Ilona Dekker, Nieuwegein