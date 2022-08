Lezersbrieven: Nederlandse overheid is eropuit om vluchtelingen af te schrikken

Het buitenterrein van het azc in Ter Apel, waar het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen hulp bieden aan vluchtelingen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In 2020 werkte ik als arts/vrijwilliger op het Griekse eiland Lesbos in het vluchtelingenkamp Moira. Samen met enkele ­Nederlandse hulporganisaties verzorgden wij de eerste medische opvang van de honderden vluchtelingen die wekelijks vanuit Turkije op het eiland landden.

De omstandigheden van deze mensen waren erbarmelijk. Tussen de 15 duizend en 20 duizend vluchtelingen verbleven in kleine tentjes (of geheel zonder onderdak) op een plek waar er onderdak, water en toiletten waren voor hooguit 3.000 mensen. Ziekte, geweld, bedreiging, aanranding en ondervoeding waren aan de orde van de dag.

De Griekse overheid incasseerde miljardensteun van de EU, maar in plaats van zelfs maar minimale faciliteiten te scheppen voor de dagelijks toenemende stroom asielzoekers werden omliggende kampen gesloten en afgebroken. Uiteindelijk staken de bewoners het kamp zelf in brand.

Al die tijd was het voor ons, als hulpverleners, duidelijk dat het falen van de Griekse overheid niet te wijten was aan overmacht. Men was eropuit de omstandigheden zo onhoudbaar mogelijk te ­maken, om mensen af te schrikken de oversteek vanuit Turkije te wagen.

Het mag zo langzamerhand wel duidelijk zijn dat de Nederlandse overheid zich bezondigt aan dezelfde strategie. Men doet alsof men met de handen in het haar staat, maar in feite is men bezig met een afschrikbeleid.

Waarom gaat het al weken om een enkel gebouw, terwijl het probleem veel groter is en blijft groeien? Waarom blijft de regering hameren op een bezetting van 300 mensen in een gebouw met 27 kamers? Kunnen deze vluchtelingen staand slapen? ‘Kijk eens wat een probleem wij hebben in Tubbergen’, zegt de regering, ‘wij hoeven het elders niet eens te proberen.’

Griekenland heeft het probleem uiteindelijk ‘opgelost’ door de vluchtelingen in bewaakte prikkeldraadkampen op te sluiten, waar ze hooguit enkele uren met een pasje in of uit mogen. Gaan we hier dezelfde kant op? Het ziet er wel naar uit.

Hopelijk slaagt een beroep op het Europees Hof, maar moet Nederland nu werkelijk worden teruggefloten door middel van een beroep op de mensenrechten? Zijn wij zo diep gezonken? Ik vrees van wel.

Rob Ponsioen, arts, Amsterdam

Welzijn

Waarom zouden Franse toestanden met vluchtelingen als bij Calais niet in Nederland kunnen voorkomen? In Nederland gebeuren wel meer dingen die niet bij ons kwetsbare welvaartsniveau horen. Reden om de welvaart en de lasten beter te verdelen, voor eenieders welzijn.

Mark Molenaar, Utrecht

Koeien

In deze tijden van boerenprotesten moet ik geregeld denken aan mijn in 1939 geboren zwager Nico. Het was volkomen vanzelfsprekend dat hij als oudste zoon van een melkveehouder de boerderij en de koeien van zijn vader overnam.

In vergelijking met zijn jongere broers en hun comfortabele kantoor­banen moest Nico op de boerderij altijd heel hard werken. Pas toen hij stopte met boeren, zijn koeien van de hand deed en goed geld beurde voor zijn melk- en mestrechten, nam zijn leven een plezierige wending.

Ruim tien jaar geleden is Nico over­leden. Hij vertrouwde als goed katholiek erop dat er een leven na dit leven was. Maar, zo liet hij zich eens ontvallen, hij hoopte vurig dat er in de hemel geen koeien zouden zijn.

Annegreet van Bergen, Zutphen

Bonaire

Mooi artikel over Henny Huisman op Bonaire vorige week. Hij heeft gelijk: het leven hier is goed. Maar alleen voor de mensen die het kunnen betalen. Voor de gemiddelde Bonairiaan is het niet belangrijk dat de tomaten op woensdag arriveren, waar hij het over heeft. Ongeacht welke dag: ze zijn onbetaalbaar ­tegen een prijs van circa 8 euro per kilo. En dat geldt voor heel veel kosten voor levensonderhoud. Er is veel armoede op dit eiland, een Nederlandse gemeente.

Niek van Beers, Kralendijk

Stef Blok

Als ik me niet vergis is het wel erg stil rond Stef Blok en zijn jacht op de in Nederland gestalde Russische miljarden. En dat lijkt me geen goed teken.

Dick Vries, Den Helder

Lessen

Belangrijke militaire lessen worden ons gepresenteerd in wat toch meer lijkt op een cursus oorlog voeren voor beginners. Mijn belangrijkste les na de geweldsexplosie in Oekraïne en de navolgende wapenwedloop is echter dat de mensheid meer wil investeren in wapentuig dan in de protectie van onze kwetsbare planeet. De tijd zal leren dat dit een noodlottige inschattingsfout is.

Marten Japenga, Landsmeer

Knarrenhoeve

Veel krasse knarren willen graag dicht bij de natuur wonen. Bij Natura 2000-gebieden kan ruimte vrijkomen als de boeren inkrimpen in verband met de stikstofcrisis. Een boer wil best minder dieren als hij maar voldoende verdient. Door knarrenhoeven met bijbehorende volkstuinen en dergelijke langs natuurgebieden te bouwen, kunnen boeren en ouderen het misschien samen vinden. Tevens zullen er door het vertrek van de ouderen woningen vrijkomen in de steden. Dit lijkt me een prachtige win-winoplossing.

Cor Roodbergen, Leiden

Ouderen

Uit loyaliteit én om me nuttig te maken heb ik een plaatselijke ondernemer aangeboden boodschappen rond te brengen voor zijn zaak. Helaas moest ik ervan afzien door de belastingtechnische rompslomp. Om een tientje per uur over te houden moet hij mij 19 euro betalen.

Met mij zijn duizenden ouderen bereid op bescheiden schaal ondernemers te helpen bij wie het water aan de lippen staat. Waarom helpt de overheid ondernemers niet door ouderen vrijstelling te verlenen tot een redelijk bedrag? In België kan dat wél.

Richard Martens, Nuenen

Leraren Nederlands

Vooral aan docenten Nederlands is een tekort. Aan ons, de leraren, de taak om het vak aantrekkelijk te maken. Laat het boek los, laat frisse teksten lezen en schrijven en geniet met de klas van de eigen vondsten bij debatten en andere mondelinge opdrachten. Het examen is het sluitstuk van jarenlange onderdompeling in taal, geen doel op zich. Als je overweegt leraar te worden, denk dan aan het vak Nederlands. De zieleroerselen van je leerlingen helpen verwoorden is prachtig om te doen.

Justine Zuidgeest, Heemstede