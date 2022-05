Lezersbrieven: Mens kan ook zonder vliegreis naar Rome

Toeristen in het centrum van Rome. Beeld ANP / EPA

In het artikel ‘Rome terug in de houdgreep van massatoerisme’ stelt toerist Olivier Müller, werkzaam bij een fietsbedrijf, dat er niets verandert zolang tickets voor zijn gezin van vier goedkoper zijn dan de kosten van benzine en tol. Deze uitspraak veronderstelt dat het gezin Müller naar Rome móet en dat het vliegtuig toch echt de beste optie was.

Door zo te denken komen we natuurlijk nooit uit de klimaatcrisis. Ik zou Olivier Müller eens uit willen nodigen om naar bestemmingen te kijken waar je wel met de trein of de auto naartoe kan gaan.

Echt waar, je hoeft niet naar Rome, er is zoveel moois te zien en te doen in Nederland en de ons omringende landen. Ook voor een gezin van vier.

Astrid Hinderks, Renkum

Slavernijverleden

In de lange rij voor het vragen van vergiffenis of boetedoening over het slavernijverleden, mis ik nog de scheepsbouwers. Om slaven te kunnen vervoeren, was het gebruik van een schip een zogeheten condicio sine qua non, zoveel lijkt mij wel duidelijk. De scheepsbouwers van toen zullen ongetwijfeld zijn opgegaan in de huidige scheepsvaartindustrie, zodat het slechts een kwestie van tijd zal zijn dat men ook hier het boetekleed zal gaan aantrekken, waarna ook deze bedrijfstak kan worden afgevinkt van de nog lange to-do list.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Examens

Meer centrale examens in verschillende leerjaren zullen geen betere onderwijsresultaten opleveren. Het is zoiets als ‘Tegen een doof iemand steeds harder gaan praten’.

Peter van Dijk, Sint Agatha

Reclamevrij

Op de economiepagina lees ik dat de STER de schatkist 187 miljoen euro heeft opgeleverd. Dat is per hoofd van de bevolking maar iets meer dan een tientje per jaar, eigenlijk niks in verhouding tot de ergernis die het iedere dag weer oplevert. Gelijk afschaffen die STER en net als de BBC een reclamevrije publieke omroep. Daar heb ik graag een euro korting op mijn aow voor over.

En als we dan toch bezig zijn, dan ook gelijk de reclame voor eigen programma’s van de omroepen weg doen. Wat zou het fijn zijn het nieuws te kunnen kijken en radio te luisteren zonder armoedige toneelstukjes over de noodzaak van een alarmsysteem en dan na die ellende ook nog een vooruitblik op de nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw.

Marten Lenstra, Middelstum

Stress

Saskia Licht-Wories zet vraagtekens bij een lage sociaaleconomische status als vermijdbaar sterfterisico (Brieven, 27/4). Je gaat niet dood door armoede, stelt ze, maar door een ongezond leefpatroon. Daarbij ziet ze de invloed van stress over het hoofd. Reken maar dat mensen die lang van een heel laag inkomen moeten leven die hebben én dat langdurige stress invloed heeft op iemands gezondheid.

De kans op hart- en vaatziekten is groter en je kunt eerder ontstekingen ontwikkelen. En ja, langdurige stress kan ook leiden tot minder bewegen en tot meer roken, drinken of (ongezond) eten, maar dat er een causaal verband is tussen armoede en een slechte gezondheid lijkt me plausibel.

Esther Postema, Amersfoort

Zorgen

Ik mag hopen dat er na de vrouwelijke programmeur in de kleuterklas een man uit de ouderenzorg een gastles komt geven om de jongetjes te vertellen hoe mooi het is om met ouderen te werken. Het zijn de opa’s en oma’s van deze kinderen die straks moeilijk aan zorg kunnen komen. Oh, die gaan ze natuurlijk krijgen van een zorgrobot, geprogrammeerd door meiden.

Ik ben bang dat die meiden ook op gaan draaien voor de mantelzorg die daarnaast nodig zal blijven. Dat gaat zeker gebeuren als we blijven verzuimen de jongens aan te spreken op hun zorgkwaliteiten.

Henk Meeuwsen, Wageningen

Holland

Jeroen Imantsbeklaagt zich over het gebruik van ‘Holland’ in plaats van ‘Nederland’ (Brieven, 3/5). In mijn onvolprezen Van Dale staat duidelijk dat het synoniemen van elkaar zijn. Een pars pro toto (deel voor het geheel) is heel gebruikelijk, denk maar aan aanduidingen als: ‘meer blauw op straat’, of ‘een bemanning van honderd koppen’.

En wat doet Imants met de tekst van het liedje Hup Holland hup (Laat de leeuw niet in z’n hempie staan) of van het kinderliedje In Holland staat een huis? Of met hollanditis om het verzet tegen kruisraketten in de jaren zestig van de 20ste eeuw mee aan te duiden? Of met Hollandse Nieuwe voor onze haring? Of met Hollandse ziekte, de term uit de economie waarmee wordt bedoeld dat de waarde van een munt stijgt als gevolg van de verkoop van pas ontdekte grondstoffen?

Rudy Schreijnders, Maarssen