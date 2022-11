Lezersbrieven: ‘Matthijs van Nieuwkerk laat ook zien dat hij er maar weinig van begrijpt’

Beeld ANP / Bob Bronshoff

De reactie van Matthijs van Nieuwkerk op het uitgebreide artikel over zijn wangedrag op de werkvloer legt haarfijn het grotere probleem bloot. Hij laat ook zien dat hij er maar weinig van begrijpt. Omdat het een succesvol programma was, en omdat hij buiten de driftbuien om een toffe peer met veel energie is, was en is het kennelijk overdreven om aanstoot te nemen aan grensoverschrijdend gedrag? Het moet toch niet gekker worden. Mensen die wangedrag vertonen dienen daar op te worden aangesproken en voor verantwoordelijk gehouden, hoe energiek, succesvol en gaaf ze verder ook zijn.

Daar komt nog bij dat het hem spijt ‘dat redacteuren zich angstig hebben gevoeld’. Waarmee hij de verantwoordelijkheid buiten zichzelf plaatst, en eigenlijk bij degenen die de angst hebben gevoeld. Jammer dat Van Nieuwkerk hiermee niet de verantwoordelijkheid neemt die hij zou kunnen nemen. Hij komt nu over als een gekwetst man, om niet te zeggen een slachtoffer. Een gemiste kans.

Judith Faber, Diemen

DWDD

DWDD: De Werkvloer Draait Door.

Luc Meuwese, Den Haag

Defensie

Lezend over de burn-outfabriek, zeg ik ga eens kijken in de keuken van defensie of politie. Daar worden geweldsacties (vgl. een live-uitzending) degelijk voorbereid. Waarna het in de actie zelf vaak (net) anders uitpakt. De evaluaties zijn hard op de inhoud (welk handelen/gedrag deed je anders dan afgesproken of was onhandig/gevaarlijk, waarom deed je dat, wat leer je er van) en zacht op de persoon (dankend voor oprechte inbreng/respectvol). Waarna: als team weer door.

Bert Vrielink, Hoogeveen

Onaantastbaar

Er is geen ontkomen aan het grote, pagina’s tellende stuk over het grensoverschrijdende gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Toegegeven, Van Nieuwkerk maakte het te bont en zijn reactie op het artikel toont een flinterdun doorzichtig boetekleed dat de naaktheid van zijn lelijke gedrag vooral accentueert. Tegelijkertijd richt deze veelheid aan informatie de focus wel bijzonder op een persoon, terwijl het waarschijnlijk gaat om een gedragspatroon dat aandacht verdient. Gedrag dat mensen vertonen als ze in een positie komen waarin ze zich onaantastbaar voelen. In juni van dit jaar nog richtte de krant de focus op Mai Spijkers die zich, als enige god van uitgever Prometheus, soortgelijk manifesteerde. Net als Musk, Bezos, en Trump. Mijns inziens is er sprake van een patroon waarbij geld en succes onder het mom van ‘wij bedrijven topsport’ gaat boven menselijkheid.

Martin Reekers, Rotterdam

Kitchen

‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’ is een uitdrukking die gebruikt wordt voor personeel dat niet onder grote druk kan werken. In het geval van DWDD geldt dat dus voor Matthijs van Nieuwkerk. Als je de spanning van een dagelijkse talkshow niet aankan en dat op een zeer kwalijke manier afreageert op je redactie, stop er dan mee.

Tecla Boonstra, Amsterdam

God

Met zijn allen maken we vol bewondering een god om vervolgens te mopperen dat ie zich als een god gaat gedragen.

Michaël Vork, Malden

Terugblaffen

In de Volkskrant wordt Matthijs van Nieuwkerk verweten verantwoordelijk te zijn voor een angstcultuur bij De Wereld Draait Door. Een nuance is daarbij op zijn plaats. Het programma behoort tot het beste dat de Nederlandse televisie de afgelopen twintig jaar heeft voortgebracht. Dat is vooral te danken aan de presentator die het beste uit zichzelf wil halen en aan een cultuur die zijn medewerkers uitdaagt hetzelfde te doen. In zo’n cultuur worden fouten keihard afgestraft. Wanneer die cultuur je niet bevalt, staat het je vrij om weg te gaan. Kun je er niet tegen afgeblaft te worden (of het nou om topsport, een uitgeverij, de Tweede Kamer of een televisieprogramma gaat): neem ontslag of ga weg en ga naar een omgeving die beter bij je past. Wil je ondanks alles blijven? Dan zal je moeten leren terug te blaffen als je afgeblaft wordt.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Hunkeren

Dieuwke Wynia raakt de kern van het probleem wanneer zij zegt dat presentatoren die een sterrenstatus krijgen vervormd raken. Geldt ook voor sportsterren en muziekartiesten.

Zolang velen naar sterren blijven hunkeren en personen onnodig op een voetstuk plaatsen heb ik er een hard hoofd in dat misstanden als bij DWDD (en eerder The Voice) zullen verdwijnen.

Nemi van der Reest, Apeldoorn

Spiegel

Wat kan hij mooi formuleren hè, die Matthijs! ‘Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen’, reageert Van Nieuwkerk op de aantijgingen dat hij jarenlang grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond. Toch hoop ik dat dat hij ook anderen een blik in die spiegel gunt. Reflectie is de eerste stap om überhaupt tot bewustwording en hopelijk ook gedragsverandering te komen. Van mij hoeven alle beschuldigingen en de daaropvolgende ontkenningen danwel bekentenissen niet per se in de krant. Laat deze recente onthullingen aansporen – in iedere sector, op elke werkvloer – tot het jezelf recht in spiegel aankijken.

Nanette Haze, Nijmegen

Verlossing

Na het lezen van het ietwat ontluisterende artikel in de Volkskrant over de werksfeer bij de Wereld draait door plaatsten de woorden van Arnon Grunberg enkele pagina’s verder alles in een geruststellend perspectief: ‘Zolang wij mensen er zijn, hebben we oude goden vermoord en er nieuwe goden voor in de plaats gesteld, die ons moesten brengen wat de oude niet hadden gebracht: verlossing.’ Om af te sluiten met: ‘Niets echter is dodelijker voor de goden dan de heilsverwachting die de mensen op hen projecteren.’

Chris de Bont, Rhenen

Besmeurd

DWDD kijken, was kijken naar topsport. Helaas topsport gebaseerd op valse middelen.

Oordelend met de normen van toen, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat het prestaties waren die niet waardig waren gewaardeerd te worden.

De eraan ten grondslag liggende tirannie en manipulatie, die werd gedragen en gedoogd door de daartoe verantwoordelijken, is niet te verteren. Als kijker voel je je met terugwerkende kracht besmeurd en zou je willen daar als toeschouwer niet betrokken te zijn geweest. Wat een schandaal.

Rob Nas, Amsterdam

Probleem

Als reactie op het artikel van vandaag maakt Matthijs van Nieuwkerk excuses voor zijn schandelijke gedrag. Of nee, het spijt hem enorm ‘omdat we (sic) kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt’.

Hij is kennelijk in de leer geweest bij politici als Mark Rutte, die zich ook nooit verantwoorden voor hun daden maar alleen voor de gevoelens die die daden bij hun slachtoffers teweegbrengen. Dus het probleem ligt schijnbaar bij hèn en simpel en duidelijk zeggen ‘ik heb me misdragen’ moet kennelijk vermeden worden.

Hans Knoop, Amsterdam

Angststoornis

De berichten over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs Nieuwkerk zijn opnieuw schokkend. Het went nooit. Ik vind het triest dat er echter nu pas wat van wordt gezegd, terwijl er al eerder meldingen waren. Mensen zijn beschadigd, maar ook Van Nieuwkerk zelf komt hier beschadigd uit. Hij is door de directie van de VARA nooit tegen zichzelf beschermd. Hij is enorm perfectionistisch en eist dat ook van anderen. Dat maakte dat hij de top bereikte. Maar wie aan de top staat kan (diep) vallen. De wetenschap dat dat ook kan gebeuren kan angst oproepen. Matthijs van Nieuwkerk heeft meerdere keren in zijn programma DWDD aangegeven dat hij gevoelig is voor angststoornissen. Ik lees hier nergens in de verhalen over wat daarmee is gedaan. De VARA-directie moet dit toch ook hebben geweten.

Ik wil het grensoverschrijdend gedrag van Van Nieuwkerk zeker niet goedpraten, maar vind dat de wegkijkende directie van de VARA ook zelf eens goed in de spiegel moet kijken en zich afvragen: Is het in stand houden van een kijkcijferkanon het waard om andere medewerkers te beschadigen èn de presentator die mogelijk ook een groot probleem heeft niet een hand te reiken om allemaal met minder angst door het leven te gaan?

Anneke Palsma, Poortugaal

Ondernemingsraad

Ik heb het programma DWDD weinig gezien omdat ik de ‘ADHD-stijl’ van presentator Van Nieuwkerk slecht verdroeg. Naar nu blijkt hadden zijn medewerkers daar in nog veel sterkere mate onder te lijden. Dat de directie van BNNVara nooit heeft ingegrepen is al erg genoeg. Maar dat ook een Ondernemingsraad , die mag ik aannemen bij een ‘progressieve’ omroep als BNNVara toch een belangrijk orgaan is, kennelijk niets heeft ondernomen, is ronduit beschamend. Ik ben 20 jaar lang directeur geweest van een onderneming en ik weet zeker dat ik te maken had gekregen met de Ondernemingsraad als ik zo met mijn personeel was omgegaan.

Johan Smit, Voorhout

Werkelijkheid

Soms vat de Volkskrant haar uitgebreide artikelen, zoals over de angstcultuur bij het Tv-programma De Wereld Draait Door onbedoeld briljant en kernachtig in één zin samen op een verrassend onverwachte plek elders in de krant. Zo staat op de servicepagina ‘Televisie zaterdag’ van afgelopen zaterdag de volgende toelichting: ‘De film ‘De Oost’ laat zien hoe moreel besef onder specifieke omstandigheden verdampt en wordt verdrukt ten faveure van oorlogslogica.’

Vervang ‘De Oost’ door ‘DWDD’ en ‘oorlogslogica’ door ‘kijkcijfers’ en besef dat de gruwelijke werkelijkheid vaak dichterbij is dan je zou verwachten.

Rinus van Leest, Beek (Lb)